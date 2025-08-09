Cục Trồng trọt đề xuất 3 hạng phân loại sầu riêng

Dự thảo "Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về sầu riêng quả tươi Fresh durian" đang được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) lấy ý kiến rộng rãi.

Tiêu chuẩn về sầu riêng quả tươi (xuất khẩu và tiêu thụ trong nước) được đề xuất áp dụng đối với giống Ri6, Dona và các giống sầu riêng khác trong sản xuất tại Việt Nam.

Sầu riêng Ri6 và Dona (Ảnh: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).

Sầu riêng quả tươi được đề xuất phân làm 3 hạng. Trong đó, sầu riêng hạng I yêu cầu phải có chất lượng tốt, có thể chấp nhận một số khiếm khuyết nhẹ: Quả có tối thiểu 2,7 hộc múi, khối lượng quả 1,8-5 kg (giống Ri6) và 2-5kg (Dona).

Khuyết tật nhẹ về hình dạng nhưng không được làm ảnh hưởng đến hình dáng chung của quả sầu riêng. Quá trình xử lý trước và sau thu hoạch, vận chuyển có vết trầy nhẹ nhưng đã lành…

Hạng II yêu cầu sầu riêng phải có chất lượng tốt, có thể chấp nhận một số khiếm khuyết nhẹ: Quả có tối thiểu 2,5 hộc múi, khối lượng quả 1,7-5,5kg (Ri6) và 1,8-5,5kg (Dona); khuyết tật nhẹ về hình dạng không được làm ảnh hưởng đến hình dáng chung của quả; vết trầy nhẹ do quá trình thu hoạch hoặc vận chuyển nhưng đã lành.

Sầu riêng hạng III gồm các trái sầu riêng không đạt yêu cầu của các hạng cao hơn nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định.

Các khiếm khuyết sau có thể được chấp nhận: Quả có tối thiểu 2 hộc múi đầy đủ, khối lượng quả 1,2-5,5 kg (Ri6) và 1,3-5,5 kg (Dona). Khuyết tật về hình dạng, vết trầy nhẹ đã lành không được làm ảnh hưởng đến hình dạng quả, chất lượng thịt quả, khả năng bảo quản và hình thức trình bày trong bao bì.

Độ chín phù hợp cho thu hoạch sầu riêng, theo tiêu chuẩn quốc gia đang được xây dựng (Ảnh: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).

Theo dự thảo, sầu riêng quả tươi trong mỗi bao gói phải đồng đều và chỉ gồm các quả có cùng kích cỡ, chất lượng, giống hoặc hạng thương phẩm. Phần nhìn thấy được của bao gói chứa đựng phải đại diện cho toàn bộ bên trong bao gói.

Sản phẩm đáp ứng được giới hạn dư lượng tối đa đối với thuốc bảo vệ thực vật theo quy định hiện hành và các thị trường xuất khẩu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết năm 2024 kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam lập kỷ lục 7,2 tỷ USD, trong đó sầu riêng chiếm gần một nửa khi mang về 3,2 tỷ USD.

Diện tích trồng sầu riêng ở Việt Nam tăng nhanh, từ hơn 71.000 ha năm 2020 lên gần 151.000 ha vào cuối năm 2023, tập trung ở Tây Nguyên với hơn 52.000ha (chiếm 47%), Đồng bằng sông Cửu Long 33.000 ha (30%), Đông Nam bộ 21.000 ha (khoảng 19%) và một số địa phương khác.

Diện tích sầu riêng cho thu hoạch sẽ tiếp tục tăng lên, sản lượng sầu riêng Việt Nam tăng cao nhanh chóng thời gian tới.

Mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng tươi trị giá khoảng 7 tỷ USD và dự kiến vượt mức 10 tỷ USD trong vài năm tới.

Sầu riêng trồng tại Việt Nam có hai giống chủ lực là Ri6 (giống phát hiện và phát triển trong nước) và Dona (nguồn gốc nhập nội từ Thái Lan) đã và đang được xuất khẩu vào các thị trường, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng chủ yếu của nước ta với hơn 90% tổng kim ngạch.

Ngoài sức ép từ Thái Lan, sắp tới Trung Quốc sẽ mở cửa cho sầu riêng từ Indonesia. Ngành hàng sầu riêng trong nước cần đặc biệt quan tâm đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật của nước nhập khẩu, theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.