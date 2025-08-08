Hoa hậu cao 1,86m Bảo Ngọc bất ngờ được chọn thi Hoa hậu Thế giới

Chiều 8/8, đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam chính thức công bố Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành đại diện nước nhà dự thi ở mùa giải tới. Thay vì tổ chức cuộc thi và trao suất thi cho tân hoa hậu Miss World Vietnam, ban tổ chức quyết định chọn thẳng người đẹp Cần Thơ.

Hoa hậu Bảo Ngọc được cử đi thi Miss World lần thứ 73 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ về quyết định này, Bảo Ngọc nói: "Tôi rất biết ơn khi nhận được sự đồng hành của mọi người từ Miss World Vietnam để đến với Miss World lần thứ 73. Trước khi bắt đầu hành trình này, tôi từng tự hỏi bản thân: "Thêm một lần nữa đeo chiếc sash (dải băng) Việt Nam chinh chiến quốc tế liệu có phải là quyết định đúng đắn?". Nhưng chính những lúc không chắc chắn, tôi càng nhớ về lý do mình bắt đầu.

Với tôi, Miss World là cơ hội tiếp tục hành động đúng với sứ mệnh của mình. Nếu hôm nay tôi được tin yêu thêm một lần nữa, tôi sẽ biến trái tim nhân ái thành đóa hoa rực rỡ nhất".

Đại diện công ty quản lý cho biết, Bảo Ngọc được lựa chọn vì những hoạt động nổi bật thời gian qua, sự thăng hạng về sắc vóc lẫn tri thức, cùng những đóng góp cho cộng đồng. Khi nhận lời mời, cô bày tỏ niềm hào hứng và tiết lộ đã mơ ước tham gia Miss World từ lâu nhưng chưa dám nói.

Tổ chức Miss World quốc tế cũng bày tỏ sự ấn tượng và yêu mến Bảo Ngọc khi nhận thông tin từ phía Việt Nam.

Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Bảo Ngọc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về danh hiệu Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022) mà Bảo Ngọc từng đạt được, cô cho biết tổ chức quốc tế hoàn toàn ủng hộ và gửi gắm nhiều tình cảm khi cô quyết định thử sức ở Miss World. "Hành trình Miss Intercontinental đã rất đẹp với tôi", cô nói.

Nói về mục tiêu, Bảo Ngọc cho biết: "Tôi luôn đặt hai mục tiêu. Thứ nhất là cố gắng hết mình để đạt vị trí cao nhất. Thứ hai là tận hưởng hành trình, để khi nhìn lại, tôi có thể tự hào về những gì mình đã làm".

Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao 1,86m, số đo ba vòng 87-63-98cm. Tháng 8/2022, cô giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó đăng quang Miss Intercontinental tại Ai Cập.

Đầu năm nay, cô được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn. Hiện cô là thành viên chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến các dự án bảo vệ môi trường.