Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 ca ung máu

Ngày 9/8, tại hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học, PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số ca mắc bệnh huyết học đang tăng nhanh toàn cầu.

Như tại Mỹ, mỗi năm ghi nhận hơn 60.000 ca mới mắc các bệnh máu ác tính như bạch cầu cấp dòng tủy, đa u tủy xương, u lympho…; ở châu Như Âu, bạch cầu cấp dòng tủy có tỷ lệ sống 5 năm chỉ khoảng 25-30%.

Tại Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng hơn 10.000 ca ung thư huyết học, chiếm 5,8% tổng số ca ung thư.

Theo PGS Tùng, các bệnh lý huyết học, từ lành tính đến ác tính, có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ trùng lặp với triệu chứng của nhiều chuyên khoa khác, khiến việc chẩn đoán và điều trị trở nên phức tạp. Nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến khó khăn trong tiên lượng và quản lý lâu dài.

Nhiều bệnh huyết học như đa u tủy xương, u lympho, xơ tủy… cũng có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm tuổi trung niên và người cao tuổi. U lympho thể da hoặc các thể hiếm gặp khác có thể diễn biến âm thầm hàng chục năm, dễ bị bỏ sót nếu không được khám chuyên khoa sâu.

Các chuyên gia cho biết, nhiều trường hợp ung thư huyết học phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến khó khăn trong tiên lượng và quản lý lâu dài (Ảnh: Thế Anh).

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang tập trung các nguồn lực triển khai liệu pháp tế bào, gen trị liệu, thuốc nhắm đích thế hệ mới, mở rộng ghép tế bào gốc; đồng thời phát triển kỹ thuật xét nghiệm di truyền, sinh học phân tử và ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị bệnh huyết học.

"Các phương pháp mới như thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và ghép tế bào gốc tạo máu đã được triển khai và mang lại kết quả tích cực. Sau hơn 10 năm, Bệnh viện đã thực hiện ghép thành công 142 ca, giúp nhiều người bệnh hồi phục và có cơ hội sống lâu dài hơn. Có trường hợp ung thư máu điều trị từ năm 21 tuổi, nay đã có gia đình và con khỏe mạnh", PGS Cơ thông tin.

Trong khi đó, chi phí ghép tế bào gốc tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với nước ngoài, chỉ khoảng 40-50 triệu đồng sau hỗ trợ từ Quỹ BHXH (ở nước ngoài có thể lên tới 2-6 tỉ đồng).

Trên thế giới, liệu pháp gen đã được FDA Mỹ phê duyệt để điều trị một số bệnh huyết học như thalassemia, hemophilia và một số bệnh ung thư.