Livestream của Sunshine Group: Khán giả trúng thưởng 200 triệu đồng

Người xem livestream bất động sản (BĐS) NobleGo trúng giải thưởng 200 triệu đồng

Ngay từ những phút đầu tiên, livestream đã thu hút đông đảo người theo dõi, lên tới 31.000 mắt xem cùng lúc và tổng cộng hơn 400.000 lượt xem đa nền tảng. Ngay sau khi căn hộ Sunshine Green Iconic được một khách hàng đặt giá thành công, chương trình tiếp tục gây ấn tượng với màn quay số trúng thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt - giải thưởng lớn nhất từ đầu chuỗi livestream NobleGo đến nay.

Chị Nguyễn Hương Lan đã may mắn trúng thưởng trị giá lên tới 200 triệu đồng.

Nhân vật may mắn trong tối 8/8 là chị Nguyễn Hương Lan và chỉ trong đúng 1 giây sau khi được xướng tên, chị Lan đã nhanh tay xác nhận trong sự phấn khích của cả MC và khán giả. Thông báo chuyển khoản thành công được hoàn tất ngay sau đó, đánh dấu một trong những giao dịch chốt giải nhanh nhất trong lịch sử livestream của Sunshine Group trên nền tảng NobleGo.

Minigame quay số này được thực hiện hoàn toàn tự động trên Noble App. Chỉ cần định danh tài khoản có liên kết ngân hàng và theo dõi trọn vẹn livestream vào 20h thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên ứng dụng là có thể tham gia quay thưởng, rút tiền liền tay - một trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn trên thị trường bất động sản hiện nay.

Chốt giá căn hộ cao cấp Sunshine Green Iconic rẻ hơn 1,5 tỷ đồng, có thể vào ở ngay

Trước pha quay số, tâm điểm chương trình thuộc về căn hộ A-09CH06 dự án Sunshine Green Iconic với diện tích 73,7m², 2 phòng ngủ, ban công Tây Nam hướng thẳng sân golf Long Biên, sở hữu nội thất liền tường cao cấp và đã được bàn giao, có thể vào ở hoặc khai thác dòng tiền ngay.

Với mức giá khởi điểm từ 4,2 tỷ đồng, căn hộ đã trải qua ba vòng đặt giá căng thẳng và được anh N.Tùng đặt giá thành công với mức giá 6,9 tỷ đồng.

Sunshine Green Iconic là tổ hợp dự án căn hộ xanh - thông minh tiên phong tại phía Đông Hà Nội, quy mô 4 tòa chung cư 15 tầng tọa lạc tại phường Phúc Lợi, liền kề sân golf Long Biên, cách phố cổ chỉ 10 phút lái xe và kế cận cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công.

Sunshine Green Iconic đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2024, với tiêu chuẩn nội thất liền tường cao cấp, hệ tiện ích đa dạng, lợi thế pháp lý, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Hé lộ sản phẩm lên sóng 12/8 cùng giải thưởng may mắn 200 triệu đồng

Sau 12 phiên livestream thành công, Sunshine Group đã trích lập 6 tỷ đồng (tương ứng 500 triệu/phiên) để đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng 18 mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cải tạo, xây mới một điểm trường tại Cao Bằng.

Livestream tối 12/8 sẽ lên sóng Sky Villa thông tầng ký hiệu A2.06-02 thuộc dự án Noble Crystal Long Bien, với diện tích gần 170m2, 3 phòng ngủ, ban công Tây Nam hướng công viên nội khu. Toạ lạc tại dự án hàng hiệu tiên phong phía Đông Hà Nội, căn hộ được kiến tạo theo chuẩn mực cao cấp nhất của phân khúc bất động sản hạng sang với bể bơi, sân vườn riêng, thang máy riêng cho từng căn (duy nhất 1 căn/tầng, 7 căn/trục thang), cùng tiêu chuẩn bàn giao hàng hiệu và dịch vụ vận hành 5 sao quốc tế, mang lại trải nghiệm sống tương xứng với các khách sạn hạng sang.

Sky Villa A2.06-02 lên sóng NobleGo vào 20h ngày 12/8 với giá khởi điểm chỉ từ 12 tỷ đồng.

Vòng quay may mắn trị giá 200 triệu đồng tiền mặt dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên 12/8, mang lại cơ hội “rút tiền liền tay” cho bất cứ ai chỉ với thao tác đăng ký tài khoản định danh và theo dõi trọn vẹn livestream NobleGo trên ứng dụng.