Đội tuyển nữ Thái Lan thắng Campuchia 7-0 ở giải Đông Nam Á

Tuyển nữ Thái Lan thắng 7-0 trước Campuchia

Đội tuyển nữ Thái Lan ép sân ngay từ đầu, nhưng mãi đến phút 38, họ mới tìm thấy bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn cho đội tuyển nữ Thái Lan trong tình huống này là Madison Jet Castin.

Đội tuyển nữ Thái Lan quá mạnh so với đội nữ Campuchia (Ảnh: FAT).

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp cho tinh thần của các cầu thủ nữ đến từ xứ sở Chùa Vàng tốt hơn hẳn. Chỉ hai phút sau bàn thắng đầu tiên, đội tuyển nữ Thái Lan có tiếp bàn thắng thứ hai, nhờ công của Janita Chinanthuya.

Trước khi hiệp một kết thúc một phút, Madison Jet Castin ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Thái Lan.

Hiệp hai vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng về phía các cô gái Thái Lan. Phút 47, Janita Chinanthuya lập công, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng.

Thái Lan đặt một chân vào bán kết (Ảnh: FAT).

Đến phút 70, cách biệt là 5-0 cho Thái Lan. Người lập công cho đội tuyển nữ Thái Lan trong tình huống này là Thawanrat Promthongmi.

Chưa dừng lại tại đây, ở các phút 81 và 90, Thái Lan có tiếp hai bàn thắng nữa, lần lượt được ghi do công của Ploychompu Samnek và Janita Chinanthayua. Riêng Janita Chinanthayua hoàn tất cú hat-trick của cô trong trận đấu này.

Thắng đội tuyển nữ Campuchia 7-0, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đặt một chân vào bán kết. Chỉ cần đội tuyển nữ Việt Nam không thua Indonesia trong trận đấu diễn ra tối nay (9/8), Thái Lan sẽ giành vé vào bán kết.

Đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng hiện có 6 điểm sau hai lượt đấu, hiệu số bàn thắng rất cao là 14-0.