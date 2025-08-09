Ngô Thanh Vân thông báo sinh con đầu lòng

Trưa 9/8, Ngô Thanh Vân hạnh phúc thông báo đã sinh con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng ảnh ôm con vào lòng, bên cạnh là ông xã Huy Trần. Cô cho biết em bé chào đời khỏe mạnh và được đặt tên thân mật là "Gạo".

"Cảm ơn vì món quà tuyệt vời nhất. Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc ôm con vào lòng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Niềm vui của Ngô Thanh Vân nhanh chóng lan tỏa, nhận về hàng nghìn bình luận chúc mừng chỉ sau ít phút đăng tải. Hàng loạt sao Việt như: Tóc Tiên, Hồng Ánh, Kỳ Duyên, Jun Phạm… gửi lời chúc, bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến giây phút viên mãn của vợ chồng cô.

Trước đó, đầu tháng 5, Ngô Thanh Vân khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đang mang thai, vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Trong một video gửi khán giả, cô cho biết cả hai nhận được "tin vui" vào cuối năm 2024, sau hành trình dài nhiều thử thách.

Ngô Thanh Vân thừa nhận từng có thời điểm rơi vào trạng thái bất lực, lặng lẽ khóc sau mỗi lần nhận kết quả không như ý từ bác sĩ. Chính vì vậy, khoảnh khắc được làm mẹ hôm nay càng khiến cô thêm trân trọng.

Ngô Thanh Vân lưu lại khoảnh khắc mang thai ý nghĩa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ khi mang thai, "đả nữ" gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung dưỡng thai. Huy Trần luôn đồng hành cùng bà xã trong suốt hành trình cô mang thai, tận tay chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng, nấu ăn và sắm sửa từng món đồ nhỏ.

"Suốt 3 năm qua, những gì chúng tôi khát khao nhất cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi mong ngóng từng ngày, từng giờ để được gặp con", anh từng nói.