Man Utd công bố vụ Benjamin Sesko, nâng tổng chi lên hơn 200 triệu bảng

Chiều 9/8 (theo giờ Việt Nam), Benjamin Sesko đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2030 với Man Utd. Để hoàn tất thương vụ này, Quỷ đỏ phải chi tới 74 triệu bảng (85 triệu euro). Trong đó, họ trả trước 75 triệu euro và thanh toán 10 triệu euro còn lại dựa theo thành tích.

Man Utd chiêu mộ thành công Benjamin Sesko (Ảnh: Man Utd).

Dù Newcastle đưa ra lời đề nghị hấp dẫn và trả lương cao hơn với Sesko nhưng chân sút này vẫn kiên định chọn Old Trafford làm bến đỗ tiếp theo. Ở Old Trafford, ngôi sao người Slovenia sẽ nhận được mức lương 160.000 bảng/tuần ở Old Trafford. Con số này sẽ tăng lên 200.000 bảng/tuần nếu CLB giành vé tham dự Champions League.

Chia sẻ trong ngày ra mắt Man Utd, Sesko cho biết: “Lịch sử của Man Utd thật đặc biệt, nhưng điều khiến tôi hứng khởi hơn cả là tương lai cùng CLB. Khi nghe về kế hoạch của đội bóng, tôi thấy đây là nơi lý tưởng để mình phát triển và hướng tới những danh hiệu lớn. Ngay khi đến đây, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực và bầu không khí gia đình. Đây chính là môi trường để tôi đạt tới đỉnh cao sự nghiệp”.

Giám đốc bóng đá của Man Utd Jason Wilcox cũng bày tỏ sự kỳ vọng về bản hợp đồng mới của CLB: “Sesko sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc và thể chất mạnh mẽ. Đó là mẫu tiền đạo hiếm có ở độ tuổi này. Chúng tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Amorim, cậu ấy sẽ phát huy hết tiềm năng và trở thành một trong những chân sút hàng đầu thế giới.”

Sesko là tiền đạo đáng kỳ vọng của Man Utd (Ảnh: Man Utd).

Trước khi nói lời chia tay Leipzig, Sesko gửi thông điệp tri ân: “Tôi đến đây khi còn là một cậu bé và ra đi với những ký ức tuyệt đẹp. Từ ngày đầu tiên, các bạn đã chào đón tôi như gia đình. Tôi sẽ luôn nhớ tới sự ủng hộ và tình cảm của các bạn.”

Với việc chiêu mộ Sesko, Man Utd đã nâng tổng mức đầu tư trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè lên hơn 200 triệu bảng. Trước đó, CLB này đã chi 62,5 triệu bảng mua Matheus Cunha từ Wolves và chi 71 triệu bảng chiêu mộ Bryan Mbeumo từ Brentford. Đáng chú ý, những sự bổ sung này đều dồn vào hàng công.

Sự xuất hiện của Sesko được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho hàng công Quỷ đỏ. Tiền đạo 22 tuổi được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất châu Âu. Kể từ khi gia nhập Leipzig từ Salzburg vào năm 2023, anh đã ghi được 39 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo sau 87 lần ra sân. Tính riêng mùa giải vừa qua, Sesko ghi 21 bàn trên mọi đấu trường cho CLB nước Đức.