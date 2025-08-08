Hoa hậu mới đăng quang của Hàn Quốc được khen đẹp như “búp bê sống”

Ngày 7/8, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Jung Yeon Woo. Tân Hoa hậu Hàn Quốc sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, thanh lịch.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhan sắc của Jung Yeon Woo nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, người đẹp không thể đại diện Hàn Quốc tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới. Điều này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Jung Yeon Woo vừa đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (Ảnh: Missosology).

Trước đây, người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc được cử tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hoặc Hoa hậu Thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây cuộc thi mất bản quyền nên tân hoa hậu không tham dự những sân chơi nhan sắc quốc tế lớn này.

Năm ngoái, người đẹp Kim Chae Won đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2024 nhưng không thể tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Thay vào đó, 2 á hậu của cuộc thi được trao quyền tham dự Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái đất. Điều này tạo nên tranh cãi lớn trên các diễn đàn sắc đẹp.

Theo Naver, Jung Yeon Woo (SN 2001) sở hữu chiều cao 1,7m. Cô là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật điện và Điện tử Truyền thông tại Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc). Trong bản giới thiệu cá nhân, mỹ nhân 24 tuổi thổ lộ mơ ước trở thành giáo viên.

Sau khi giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc 2025, Jung Yeon Woo chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã mơ ước có thể giúp đỡ người khác. Tôi muốn trở thành một nhà giáo dục và chia sẻ tình yêu thương. Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc là thử thách quý giá, cho phép tôi thể hiện tài năng của mình, đồng thời kết nối với nhiều người khác và trở thành một nhà giáo dục”.

Jung Yeon Woo giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc 2025 nhưng không có cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế (Ảnh: Naver).

Những năm gần đây, đại diện của Hàn Quốc không còn giành được thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Người đẹp có thành tích ấn tượng nhất của Hàn Quốc là Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc Honey Lee.

Cô từng gây sốt với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào và gợi cảm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Đại diện Hàn Quốc đã lọt top 5 chung cuộc và trở thành niềm tự hào của xứ kim chi tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sức hút của các cuộc thi nhan sắc tại xứ kim chi đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi hiệu ứng và sự quan tâm của khán giả dành cho chân dài không còn lớn như trước.