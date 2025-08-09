Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc trải lòng về hành trình âm nhạc và cuộc sống lính

Tối 8/8, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra đêm nhạc Bông hoa ánh thép, liveshow cá nhân đầu tiên của Hoàng Hồng Ngọc, Quán quân Sao Mai 2015.

Chương trình gồm 16 tiết mục, được chia làm 3 chương: Nảy mầm, Tỏa hương và Ánh thép. Trong đó 14 ca khúc do chính Hoàng Hồng Ngọc sáng tác, với sự góp mặt của những người bạn, đồng nghiệp thân thiết như: Nhóm Oplus, Thu Thủy, Hồng Duyên, Bích Ngọc, Lê Minh Ngọc, Mai Trang, Thu Hiền… cùng ban nhạc Bình Văn và đạo diễn Huy Công.

Hoàng Hồng Ngọc mở màn liveshow “Bông hoa ánh thép” với giọng hát đầy cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc mở màn bằng ca khúc sôi động Gánh ngọc gánh ước mơ, khi Hoàng Hồng Ngọc xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi. Màn trình diễn khắc họa sống động hình ảnh người mẹ tần tảo cùng cô nữ sinh mộc mạc, gần gũi nhưng đầy chan chứa tình cảm, tạo nên một khởi đầu ấn tượng và sâu lắng cho chương trình.

Ngay sau đó, Xin chào Hà Nội của tương lai đưa khán giả về những năm tháng học trò hồn nhiên. Sự kết hợp giữa Hoàng Hồng Ngọc và các vũ công tạo nên một không gian trẻ trung, trong trẻo, mở ra hành trình “nảy mầm” trong âm nhạc.

Từ không khí rộn ràng, chương trình đưa khán giả đến mạch cảm xúc nhẹ nhàng với Khúc xuân tình do Hồng Duyên thể hiện, I think of you qua giọng ca Minh Thúy.

Hồng Duyên (Á quân Sao Mai 2015 dòng dân gian) mang đến phần trình diễn "Khúc xuân tình đầy" (Ảnh: Ban tổ chức).

Dòng cảm xúc trong chương trình tiếp tục được nối dài qua tiết mục Điều không thể mất, do Hoàng Hồng Ngọc, Bích Ngọc và Hồng Duyên cùng thể hiện. Tiết mục này đã chạm đến trái tim nhiều khán giả khi sân khấu tái hiện hình ảnh người con gái viết thư gửi mẹ bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, dưới ánh đèn vàng ấm áp và những trang giấy trắng tinh khôi.

Điểm nhấn sâu sắc nhất chính là giọng đọc chân thành, da diết của Hoàng Hồng Ngọc trong phần trình bày Lá thư gửi mẹ. Giọng đọc của Hoàng Hồng Ngọc vang lên đầy xúc động:

“Mấy năm rồi mà con vẫn loay hoay cố gắng vì chưa có thành tựu đáng kể. Thi cử bao giờ cũng có chuyện, có những hôm đi diễn không được cát-xê, về phòng trọ đến gói mì cuối cùng cũng không còn… Bạn bè xúng xính váy áo, còn con phải cúi mặt làm việc”.

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc đến khi Hoàng Hồng Ngọc xuất hiện rực rỡ trong Sen - Tự hào em là nữ quân nhân. Cô diện chiếc váy dài lấy cảm hứng từ cánh sen, hòa cùng vũ đoàn nữ trong những tán lá sen mềm mại, tạo nên một khung cảnh vừa uyển chuyển vừa toát lên khí chất mạnh mẽ.

Khán phòng bùng nổ trước phần trình diễn công phu, hoành tráng của Hoàng Hồng Ngọc với ca khúc “Sen - Tự hào em là nữ quân nhân” (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay trong tiết mục, Hoàng Hồng Ngọc bất ngờ thay trang phục quân nhân, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về hình ảnh và cảm xúc.

Sau đó, cô khoác bộ quân phục rằn ri, sôi nổi cất vang Yêu em người lính cùng phần đệm kèn đầy khí thế của Huy Raw.

Tiếp đến, nhóm Oplus mang đến ca khúc Noọng ơi rộn ràng như một lễ hội miền sơn cước. Bốn chàng trai xuất hiện trong trang phục bộ đội biên phòng, giọng hát khỏe khoắn hòa quyện cùng Sèn Hoàng Mỹ Lam và dàn vũ công nữ trong trang phục cô gái miền núi, với chiếc khăn piêu, tóc búi cao gọn gàng.

Tiếng hát, tiếng nhạc và những điệu múa rộn ràng đã cuốn cả khán phòng vào vòng xoay hân hoan của núi rừng.

Nhóm Oplus cùng Sèn Hoàng Mỹ Lam (ở giữa) thể hiện ca khúc “Noọng ơi”, mang không khí sôi động, trẻ trung, như một lễ hội rộn ràng giữa núi rừng Tây Bắc (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp nối là Anh về miền Bazan và Nghĩa tình quân dân, mở ra bức tranh âm nhạc đa sắc màu: Tiếng cồng chiêng vang rền từ các nghệ sĩ Tây Nguyên, âm sắc khèn ngân nga của chàng trai Tây Bắc, những chiếc gùi tre, bó tre lá xanh, sạp tre mộc mạc và khăn piêu rực rỡ.

Hoàng Hồng Ngọc, Oplus, Bích Ngọc, Minh Thúy, Oanh Ori cùng dàn vũ công đã hóa thân trọn vẹn vào bản sắc vùng miền, đưa khán giả như được du ngoạn qua Tây Nguyên và Tây Bắc.

Sau phần trình diễn Sóng ngầm đầy nội lực của Thu Thủy, không khí khán phòng được đẩy lên đỉnh điểm khi Hoàng Hồng Ngọc xuất hiện trong bộ quân phục, thể hiện ca khúc chủ đề Bông hoa ánh thép.

Hoàng Hồng Ngọc (ở giữa) cùng Mai Trang Thu Hiền (ngoài cùng, bên phải) trình diễn ca khúc chủ đề “Bông hoa ánh thép” tràn đầy cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Hồng Ngọc cho biết tên gọi Bông hoa ánh thép cũng chính là sáng tác của cô.

Ban đầu, ca khúc được viết để tôn vinh nữ quân nhân - những người phụ nữ phải rèn luyện ý chí, bản lĩnh qua nhiều thử thách, vừa mềm mại vừa kiên cường.

“Nhưng càng hát, tôi càng nhận ra đó còn là hình ảnh của mẹ mình và của hàng triệu phụ nữ Việt Nam - những bông hoa rực sáng không phải bằng lửa, mà bằng sức mạnh nội tâm”, Hoàng Hồng Ngọc xúc động nói.

Ca khúc Tôi tự hào là tương lai Việt Nam khép lại đêm nhạc trong tiếng pháo giấy, sắc đỏ quốc kỳ tung bay và tiếng hát tập thể vang vọng khắp khán phòng.

Hoàng Hồng Ngọc mời mẹ, NSND Hà Thủy, NSND Hồng Hạnh, thầy cô, bạn bè, người phụ nữ quan trọng nhất đời mình lên sân khấu, rồi trao tận tay khán giả những bông sen đá, biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt.

Bông hoa ánh thép không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc, mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người nữ quân nhân trong thời đại mới, vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng với xu thế hiện đại.

Hoàng Hồng Ngọc cùng các nghệ sĩ thăng hoa trong đêm nhạc "Bông hoa ánh thép" (Video: Lê Phương Anh).

Theo Hoàng Hồng Ngọc, thành công của liveshow không chỉ đến từ sự nỗ lực không ngừng của bản thân và ê-kíp, mà còn là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện đặc biệt từ thủ trưởng Tổng cục Chính trị.

Đặc biệt, nữ ca sĩ nhấn mạnh sự hỗ trợ tận tâm của lãnh đạo Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, trong đó có Đại tá, NSND Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát, người mà cô xem là một trong những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự nghiệp âm nhạc cũng như con đường quân ngũ của mình.

Liveshow Bông hoa ánh thép như bó hoa rực rỡ, hòa vào không khí lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, góp phần thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong dịp trọng đại.