UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc tổ chức 2 concert "Anh trai say hi" ở Mỹ Đình

Theo đó, UBND TP Hà Nội thống nhất tổ chức sự kiện âm nhạc Anh trai say hi Hà Nội concert 3 và concert 4 theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao (Sở VH&TT) Hà Nội.

Concert "Anh trai say hi" tại TPHCM hồi tháng 10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Cơ quan chức năng đánh giá 2 đêm nhạc là hoạt động văn hóa nghệ thuật có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ, do đó đòi hỏi công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và xây dựng phương án kiểm soát, phối hợp kiểm soát chặt chẽ.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở VH&TT, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an TP Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp đảm bảo tổ chức chương trình an toàn.

Trong đó, Sở VH&TT là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác tổ chức sự kiện, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, cấp phép theo quy định pháp luật. UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở VH&TT chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các tình hướng phát sinh, các vi phạm (nếu có), báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, kiểm tra, thẩm định, hướng dẫn đơn vị xây dựng phương án cụ thể, chi tiết đảm bảo an ninh, an toàn tại địa điểm diễn ra chương trình, chủ động phòng ngừa, xử lý giải quyết mọi tình huống phát sinh (nếu có) không để bị động, bất ngờ.

Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) có nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại xung quanh khu vực diễn ra chương trình; phối hợp với Công an TP Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện phân luồng phương tiện giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn địa điểm đỗ xe xung quanh khu vực tổ chức sự kiện, không để xảy ra ùn tắc trong thời gian trước, trong và sau khi tổ chức sự kiện.

Gần đây, các đêm nhạc Anh trai say hi được khán giả săn đón. Hai đêm diễn ở TPHCM vào 28/9 và 19/10 đều tạo hiệu ứng tốt, thu hút hàng chục ngàn fan mỗi đêm.

Trước nhu cầu của khán giả, ban tổ chức mở concert 3 tại Hà Nội ngày 7/12. Sau đó, nhà sản xuất thông báo mở thêm concert 4, diễn ra ngày 9/12 cũng tại SVĐ Mỹ Đình.