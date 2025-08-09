Khoảng 500 phụ nữ đồng diễn áo dài, xếp hình cờ Tổ quốc

Hoạt động mang chủ đề “Rạng rỡ non sông - Tự hào di sản - Lan tỏa văn hóa Việt” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội phối hợp với Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam chỉ đạo Câu lạc bộ (CLB) Di sản Áo dài TP Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Di sản Áo dài Việt Nam.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời kỷ niệm 1 năm thành lập CLB Di sản Áo dài TP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Từ 6h sáng, các chị em đã có mặt để tập luyện, chuẩn bị cho màn trình diễn đặc biệt. Trong sắc đỏ thắm và vàng rực của hàng trăm tà áo dài, hình lá cờ Tổ quốc dần hiện lên giữa quảng trường, khiến người chứng kiến không khỏi xúc động, nhất là khi tiếng Quốc ca vang lên gợi nhớ khí thế mùa thu cách mạng 80 năm trước.

Chủ tịch CLB Di sản Áo dài TP Hà Nội Nguyễn Thị Hương, đơn vị tổ chức hoạt động ý nghĩa này chia sẻ rằng, khoảnh khắc lá cờ được kết từ hàng trăm tà áo dài không chỉ là một bức tranh nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tình yêu quê hương, sự đoàn kết, và thông điệp chào mừng Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cũng như kỷ niệm 1 năm thành lập CLB.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch CLB Di sản Áo dài Việt Nam - cho rằng đây không chỉ là hoạt động hòa trong không khí kỷ niệm những sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu áo dài đến cộng đồng trong và ngoài nước.

“Màn trình diễn thực sự thành công, tạo nên những cảm xúc khó quên. Chúng tôi tin chặng đường phía trước, với sự nhiệt huyết và đam mê, tình yêu với áo dài Việt Nam sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai, quảng bá sâu rộng hình ảnh Việt Nam ra thế giới”, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm nói.

500 phụ nữ đồng diễn áo dài, xếp hình lá cờ Tổ quốc làm nên hình ảnh ấn tượng, gợi nhắc không khí của cuộc tổng khởi nghĩa vào mùa thu cách mạng 80 năm trước (Ảnh: Nguyễn Thị Minh Hải).

Sự kiện còn có sự tham dự của Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Hiền Thúy - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội; nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam - Chủ tịch CLB Áo dài Việt Nam…

Thông qua nghệ thuật trình diễn tập thể - kết hợp đồng diễn áo dài và xếp hình cờ Tổ quốc - chương trình đã quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố vì hòa bình, hiện đại - nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.