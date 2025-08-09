Cuộc sống Phước Sang sau biến cố đột quỵ, vỡ nợ hàng tỷ đồng

Mới đây, đạo diễn Trung Lùn xác nhận với phóng viên Dân trí, cho biết nghệ sĩ Phước Sang sẽ trở lại màn ảnh trong bộ phim Làm giàu với ma phần 2.

Theo đạo diễn Trung Lùn, nghệ sĩ Phước Sang hiện tại đi lại khó khăn, sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục sau lần đột quỵ năm ngoái. Dù vậy, đạo diễn thuyết phục diễn viên Phước Sang nhận lời đóng phim vì muốn giúp đàn anh khuây khỏa, có thêm niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Hình ảnh nghệ sĩ Phước Sang trên phim trường thu hút sự chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Tham gia Làm giàu với ma phần 2, Phước Sang đóng vai người chủ cửa hàng máy ảnh - bạn của ông Nháy (Hoài Linh đóng). Đạo diễn Trung Lùn cho biết, ê-kíp hỗ trợ đưa đón, tạo không khí thoải mái, vui vẻ đối với nghệ sĩ Phước Sang.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Trung Lùn cũng chia sẻ đoạn clip diễn viên Phước Sang trên phim trường, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Đây là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ xuất hiện sau thời gian dài kín tiếng.

Trong video, nghệ sĩ Phước Sang hạn chế giao tiếp, đi lại khá khó khăn. Sau đột quỵ, trí nhớ của anh giảm sút, ảnh hưởng đến khả năng học thuộc lời thoại. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn nỗ lực để không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.

Nhiều khán giả nhận xét, nghệ sĩ Phước Sang hiện có ngoại hình gầy hơn, trẻ hơn so với trước đây. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận chúc Phước Sang sớm hồi phục sức khỏe, cuộc sống ổn định sau biến cố.

Hậu trường một cảnh quay của diễn viên Phước Sang và Hoài Linh (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, vào tháng 3/2024, đạo diễn Phước Sang phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ não, tắc mạch máu não. Nam nghệ sĩ được các y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) can thiệp nội mạch, mổ hút huyết khối. Sau khoảng nửa tháng điều trị tích cực kèm vật lý trị liệu, anh được xuất viện về nhà.

Tháng 6/2024, nam nghệ sĩ nhận lời làm khách mời trong một chương trình của diễn viên Việt Trinh. Thời điểm này, đạo diễn giảm khoảng 30kg, đi lại khá yếu và một bên mắt phải hoạt động khó khăn.

Trong cuộc trò chuyện với Việt Trinh, Phước Sang nói anh hiện sống cùng các con tại TPHCM. Anh bị bệnh huyết áp cao, nhiều lần đột quỵ nên không tránh khỏi di chứng. Các con, người thân trong gia đình chăm sóc anh tận tình, là động lực cho anh giữ tinh thần mạnh mẽ sau biến cố sức khỏe, sự nghiệp.

Ở tuổi 56, nghệ sĩ Phước Sang cố gắng buông bỏ muộn phiền, suy nghĩ tích cực để vui sống. Sau ồn ào vỡ nợ hàng tỷ đồng cách đây 13 năm, anh nỗ lực mưu sinh, làm nhiều công việc khác nhau, tìm cách trả các khoản vay mượn và lo cho con cái. Anh ấp ủ làm trở lại nghề đạo diễn phim, nhưng vẫn chờ thời điểm thích hợp.