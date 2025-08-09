Tốc độ 5G của nhà mạng Việt Nam đạt kỷ lục mới

tốc độ mạng 5G trung bình tại Việt Nam đạt kỷ lục mới về tốc độ (ảnh minh hoạ: Internet).

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến tháng 7 năm nay của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ mạng 5G trung bình tại Việt Nam đạt 447,03 Mb/s khi tải xuống và 99,26 Mb/s khi tải lên, độ trễ trung bình chỉ ở mức 24 mili-giây.

Đây là kỷ lục về tốc độ download, upload và độ trễ của mạng 5G tại Việt Nam từ trước đến nay, đánh dấu những nỗ lực cải thiện về chất lượng và độ ổn định mạng 5G của các nhà mạng trong nước.

Trong đó, mạng 5G của Viettel đang dẫn đầu tốc độ mạng 5G tại Việt Nam, với tốc độ tải xuống trung bình đạt 482,54 Mb/s, tốc độ tải lên trung bình đạt 105,52 Mb/s và độ trễ trung bình 24 mili-giây.

Xếp thứ 2 về tốc độ mạng 5G tại Việt Nam trong tháng 7 là nhà mạng VinaPhone (VNPT), với tốc độ tải xuống trung bình đạt 315,21 Mb/s và tải lên trung bình đạt 52,41 Mb/s, độ trễ trung bình 28,97 mili-giây.

Nhà mạng đứng thứ 3 về tốc độ mạng 5G tại Việt Nam trong tháng vừa qua là MobiFone, với tốc độ tải xuống trung bình đạt 211,2 Mb/s, tải lên trung bình ở mức 38,27 Mb/s và độ trễ 29,62 mili-giây.

Về tốc độ mạng băng rộng di động nói chung (cả mạng 4G lẫn 5G), Viettel cũng là nhà mạng dẫn đầu về tốc độ, khi đạt tốc độ tải xuống trung bình ở mức 98,3 Mb/s, tốc độ tải lên 31,49 Mb/s và độ trễ 33,85 mili-giây.

Xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là VinaPhone và MobiFone, với tốc độ tải xuống trung bình lần lượt ở mức 72,11 Mb/s và 57,1 Mb/s; tải lên trung bình đạt 28,93 Mb/s và 23,49 Mb/s.

Báo cáo của VNNIC cũng cho biết mạng Vietnamobile có tốc độ mạng băng rộng khi tải xuống đạt 9,96 Mb/s và tải lên đạt 3,98 Mb/s trong tháng 7.

VNNIC lần đầu tiên thống kê tốc độ mạng Internet các tỉnh, thành trên khắp cả nước từ tháng 4/2021.

Đây là hệ thống đo kiểm tốc độ mạng Internet chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ, cung cấp dữ liệu chính xác về tốc độ mạng trên toàn quốc, bao gồm cả mạng cố định và di động.