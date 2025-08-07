Jennifer Phạm tuổi 40: Nhan sắc mặn mà, khen chồng văn minh, thấu hiểu

Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên doanh nhân Đức Hải.

Jennifer Phạm cảm ơn chồng đã "chịu đựng" mình sau khi kết hôn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh bức ảnh lãng mạn của mình và ông xã, chị còn chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật bạn cùng phòng, cùng bàn ăn, cùng giường, cùng nhau chèo lái không chỉ con thuyền hôn nhân mà còn mọi sóng gió cuộc đời.

Cảm ơn anh - người bạn đời, bạn đồng hành, bạn chiến đấu đã "chịu đựng" em mỗi ngày, luôn đủ kiên nhẫn, bao dung và tinh tế để hai ta không chỉ sống cùng nhau mà còn thực sự thưởng thức từng khoảnh khắc đi qua cùng nhau", Jennifer Phạm nhắn gửi chồng.

Người đẹp bày tỏ mong muốn, từ những ngày bình dị nhất đến những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống, cô và chồng sẽ luôn là những người bạn đồng chí hướng, đồng lòng, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Chị hy vọng nửa kia có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, tinh thần vững vàng để mãi là "thuyền trưởng" vững tay lái của gia đình.

Sau 13 năm gắn bó bên nhau, Jennifer Phạm và ông xã được nhiều ngưỡng mộ vì hôn nhân viên mãn. Họ có 3 con: Na 12 tuổi, Nu 10 tuổi và Nấm 5 tuổi.

Riêng con trai lớn Bảo Nam của Jennifer Phạm và Quang Dũng đang sống, học tập tại Mỹ cùng ông bà ngoại.

Trong bài phỏng vấn với phóng viên Dân trí mới đây, Jennifer Phạm thừa nhận rằng, chị đang có cuộc sống hạnh phúc, được ông xã ủng hộ mọi quyết định và sở thích.

"Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng tôi không ỷ lại vào họ, tôi thích tự tay chăm sóc các bé. Nếu không phải đi làm, tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con lớn đi học, chơi với bé út và làm một số việc riêng. Việc bận hay không là do mình sắp xếp...", Jennifer Phạm tâm sự

Người đẹp cho hay, chị là người thích trẻ con nên thường xuyên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với những phụ huynh khác để có thêm kinh nghiệm, giúp mình chăm con tốt hơn.

Khi được hỏi: "Một số người gọi chị là "Hoa hậu sinh nhiều con", chị có phản hồi gì không?". Jennifer Phạm nói: "Làm mẹ là điều tuyệt vời nhất nên tôi không để ý đến những điều người khác nói về mình.

Dù có 4 bé nhưng mỗi lần chào đón thành viên mới, tôi luôn cảm thấy mình "chưa có chút kinh nghiệm nào". Mỗi bé có một cá tính riêng nên phải thật hiểu con thì mới chăm con tốt được...".

Vợ chồng Jennifer Phạm và các con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp sinh năm 1985 nói, chị cũng được ông xã doanh nhân hỗ trợ nhiều trong việc chăm sóc các con. Nhiều người tưởng chồng chị bận rộn, không biết làm việc nhà nhưng hoàn toàn ngược lại.

"Vì đã từng học tập ở nước ngoài nhiều năm nên anh ấy rất văn minh, thường xuyên làm việc nhà và chăm con cùng vợ. Tôi từng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên, anh ấy có thể thay tã và pha sữa cho con. Anh bảo, ngày xưa anh có thời gian chăm em trai nên đã quen với việc ấy...", Jennifer Phạm kể lại.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Jennifer Phạm từng gây dấu ấn với loạt các phim truyền hình: Tiếng dương cầm trên biển, Những chiếc lá thời gian, Xin thề anh nói thật.

Jennifer Phạm nhận được nhiều lời khen ngợi khi sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú và vóc dáng cân đối cùng đôi chân dài thon nuột. Ở tuổi 40, người đẹp vẫn gây chú ý với người đối diện khi vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, duyên dáng.

Tại họp báo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 vào tháng 6 vừa qua, chị được mời làm giám khảo cuộc thi. Khi được khen ngày càng trẻ trung, Jennifer Phạm tiết lộ rằng, vì thường xuyên chăm chút làn da, tập luyện giữ gìn vóc dáng, thay đổi lối trang điểm nên chị ngày một đẹp lên.

"Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù bận rộn với công việc, tôi luôn cố gắng cân bằng để dành thời gian cho chồng và các con. Chính sự viên mãn trong cuộc sống riêng giúp tôi luôn giữ được tinh thần tích cực, nhan sắc cũng vì thế mà thăng hoa hơn", Jennifer Phạm chia sẻ.

Ở tuổi 40, Jennifer Phạm được khen vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, duyên dáng sau 19 năm giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ (Ảnh: Facebook nhân vật).