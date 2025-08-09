Fica Fica DTiNews DTiNews
Nam Định 0-1 Công an Hà Nội (hết hiệp 1): Bàn thắng vô cùng bất ngờ

(Dân trí) - Phút 37, tiền đạo Alan đã ghi bàn mở tỷ số cho CLB Công an Hà Nội.

H. Long
