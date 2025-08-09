Từ “Quỳnh búp bê” đến phu nhân hào môn: Phương Oanh thay đổi ra sao?

Diễn viên Phương Oanh, người từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai Quỳnh trong bộ phim đình đám Quỳnh búp bê, chính thức tái xuất màn ảnh VTV với tác phẩm mới mang tên Gió ngang khoảng trời xanh.

Bộ phim dự kiến lên sóng từ ngày 11/8 tới đây, đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian tập trung cho gia đình nhỏ với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 2 con sinh đôi.

Sinh năm 1989 tại Hà Nam, Phương Oanh khởi nghiệp với vai trò người mẫu tự do trước khi bén duyên với diễn xuất. Vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê (phát sóng năm 2018) đã đưa tên tuổi cô vụt sáng, khẳng định khả năng diễn xuất chân thực và tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Sau đó, cô tiếp tục củng cố vị thế của mình qua bộ phim thành công không kém là Hương vị tình thân (năm 2021).

Khi đang là một ngôi sao, Phương Oanh công khai mối quan hệ tình cảm với Shark Bình - Chủ tịch của một công ty có tiếng, đồng thời là cố vấn của chương trình Shark Tank - vào giữa năm 2022.

Vượt qua nhiều sóng gió, cặp đôi đã chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 15/6/2023. Kế hoạch tổ chức đám cưới đã được hoãn lại sau khi Phương Oanh mang thai đôi vào cuối năm 2023.

Dù chưa tổ chức hôn lễ, cặp đôi Phương Oanh - Shark Bình đã chia sẻ bộ ảnh cưới lãng mạn với khán giả.

Trong giai đoạn mang bầu Phương Oanh từng tăng gần 20kg. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng sinh nở, cô đã giảm được 17kg nhờ chế độ luyện tập và ăn uống khoa học. Vóc dáng thon gọn cùng làn da mịn màng của cô khiến công chúng ngưỡng mộ, nhận xét rằng Phương Oanh ngày càng quyến rũ và mặn mà hơn.

Tháng 5/2024, Phương Oanh hạ sinh 2 bé song sinh đáng yêu, được đặt tên thân mật là Jimmy và Jenny. "Tôi hạnh phúc khi các con được yêu mến và hành trình làm mẹ của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người. Là một người mẹ, tôi rất vui, tự hào khi các con được nhiều người yêu thương, ủng hộ như vậy", nữ diễn viên Hương vị tình thân chia sẻ.

Sau khi sinh con, Phương Oanh dành trọn thời gian vun vén cho tổ ấm. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh một bà mẹ bỉm sữa đảm đang, tự tay chuẩn bị bữa ăn cho chồng con.

Đồng thời, quãng thời gian này, Phương Oanh cũng chứng tỏ đẳng cấp của một phu nhân hào môn khi cô thường xuyên có những chuyến du lịch sang trọng, sử dụng đồ hiệu tiền tỷ.

Tuy nhiên, thay vì chỉ hưởng thụ cuộc sống, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ làm việc, cùng lúc quán xuyến nhiều vai trò bên cạnh chăm sóc gia đình ngay sau 1 tháng ở cữ. Lý giải cho điều này, Phương Oanh cho biết, cô muốn làm gương cho các con và không muốn Jimmy - Jenny trở thành những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa mà quen hưởng thụ, không biết nỗ lực khi lớn lên.

Mới đây, Phương Oanh đánh dấu sự trở lại ấn tượng với dự án phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Trong phim, cô đảm nhận vai chính Mỹ Anh, một người phụ nữ mạnh mẽ, hy sinh sự nghiệp vì gia đình, rồi dần nhận ra những rạn nứt trong hôn nhân.

Phương Oanh chia sẻ: "Tôi và Mỹ Anh có nhiều điểm tương đồng: Đều là người phụ nữ cầu toàn, hết lòng vì gia đình. Ôm đồm nhiều việc và việc gì cũng muốn tự tay giải quyết. Tôi thấy ở Mỹ Anh những điểm tương đồng rất lớn với chính mình, từ cách sống đến tư duy làm vợ, làm mẹ. Càng đóng phim, tôi càng thấy mình trong đó, đến mức đôi lúc phải tự hỏi: “Đây là Mỹ Anh hay là mình?”".

Sự trở lại này càng đặc biệt hơn khi Phương Oanh tái hợp với bạn diễn Doãn Quốc Đam, người từng tạo nên cặp đôi ăn ý trong Quỳnh búp bê, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Chia sẻ về quyết định trở lại màn ảnh, Phương Oanh cho biết cô nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng. "Trong suốt 2 tháng tôi quay phim, anh luôn chủ động sắp xếp thời gian để chăm sóc con, thậm chí điều chỉnh lịch làm việc để thuận theo lịch quay của tôi. Tôi biết ơn vì chồng luôn ủng hộ, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để tôi tiếp tục với đam mê", nữ diễn viên nói.

Tại các sự kiện lớn từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 vừa qua, Phương Oanh xuất hiện với thần thái tự nhiên nhưng đầy cuốn hút. Hình ảnh của cô ngày càng chín chắn, sang trọng. Sự trở lại của Phương Oanh sau thời gian vắng bóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Có ý kiến cho rằng, từ sau khi kết hôn và sinh con, thần thái của Phương Oanh ngày càng thăng hạng. Gu thời trang cũng như vóc dáng của cô cũng trở nên hấp dẫn hơn.

Ảnh: VTV, Facebook nhân vật