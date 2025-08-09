Tranh cãi AI thay Thùy Tiên chưa lắng, "Chốt đơn!" ế ẩm phòng vé

Ngày 8/8, phim điện ảnh Chốt đơn! của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito chính thức khởi chiếu toàn quốc. Trước đó, ngày 7/8, Chốt đơn! có suất chiếu sớm. Tuy nhiên, theo Box Office Vietnam, doanh thu từ vé đặt trước chỉ đạt hơn 200 triệu đồng - con số được xem là khá đáng lo với một phim Việt có suất chiếu sớm.

Trong khi đó, nhiều tác phẩm ra rạp gần đây đạt kết quả khả quan hơn. Cụ thể, Mang mẹ đi bỏ thu gần 10 tỷ đồng trong buổi chiếu sớm, Điều ước cuối cùng đạt gần 1,2 tỷ đồng, còn Út Lan: Oán linh giữ của thu gần 3 tỷ đồng.

Diễn viên AI có nhiều đường nét giống Thùy Tiên (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Cũng theo Box Office Vietnam, hết ngày khởi chiếu chính thức 8/8, Chốt đơn! chỉ thu về khoảng 800 triệu đồng. Tính cả doanh thu suất chiếu sớm và ngày đầu ra rạp, phim mới đạt hơn 1 tỷ đồng.

Hiện số lượng suất chiếu của Chốt đơn! tại các rạp vẫn ở mức cao, nhưng tỷ lệ nghịch với lượng vé bán ra vốn khá thấp. Nếu tình hình không cải thiện, tác phẩm nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm suất chiếu trong thời gian tới.

Trên fanpage, nhà sản xuất vẫn nỗ lực quảng bá, tổ chức các buổi giao lưu trực tiếp giữa dàn diễn viên và khán giả tại rạp.

Quyền Linh đóng chính cùng diễn viên AI (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Trước khi ra mắt, Chốt đơn! gây xôn xao khi công bố thay thế nữ chính vốn do Thùy Tiên đảm nhận bằng một diễn viên AI. Đây là lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thay thế diễn viên chính. Thông tin này thu hút sự tò mò nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Nhiều khán giả nhận xét, qua ảnh và video do nhà sản xuất công bố, nhân vật AI vẫn mang nhiều đường nét giống Thùy Tiên, song biểu cảm gượng gạo, thô cứng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, phim còn bị chê ở khâu kịch bản với câu chuyện trong phim bị thiếu kịch tính, nội dung dàn trải, nhàm chán. Hai nhân vật chính - chú An (Quyền Linh thủ vai) và Hoàng Linh (diễn viên AI) chưa được khắc họa đủ chiều sâu.

Tại buổi công chiếu dành cho báo chí hôm 4/8, đạo diễn Nam Cito thừa nhận đoàn phim từng rơi vào khủng hoảng, mất tinh thần khi biến cố xảy ra bất ngờ. Đạo diễn Bảo Nhân gọi đây là "dự án khổ nhất" trong sự nghiệp của cả hai.

Từ góc nhìn chuyên môn, nhà thơ - nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt cho rằng: "Nếu không gặp sự cố bất khả kháng, chẳng nhà sản xuất nào muốn dùng AI thay thế diễn viên cả. Đây là cú sốc lớn với ê-kíp, bởi khi sự việc nổ ra, mọi thứ đã hoàn tất. Với trường hợp như Chốt đơn!, tôi nghĩ cần có cái nhìn bao dung và chia sẻ, thay vì cực đoan hóa mọi thứ chỉ vì một cá nhân".