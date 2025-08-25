Ukraine xúc tiến cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tại Kiev hôm nay 25/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đang lên kế hoạch thảo luận về các cuộc đàm phán tiềm năng với phía Nga trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg vào cuối ngày hôm nay.

"Hôm nay sẽ có một cuộc họp với ông Kellogg để tiếp tục thảo luận về chủ đề này, như một phần của công tác chuẩn bị cho một cuộc họp có thể diễn ra trong tương lai với phía Nga. Cuối tuần này sẽ có một cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine và phái đoàn Mỹ”, ông Zelensky cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết sẽ có "rất nhiều việc phải làm" trong suốt tuần này.

Ukraine cũng hy vọng nhận được một kế hoạch về các đảm bảo an ninh được các đối tác phương Tây ủng hộ trong vài ngày tới.

"Chúng tôi muốn biết từ phía Mỹ rằng liệu phía Nga đã sẵn sàng - và theo hình thức nào - cho một cuộc gặp song phương, và cuối cùng là 3 bên", ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Na Uy.

Cuộc gặp này sẽ đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng vào tháng 2/2022.

Ông Putin và ông Zelensky đã gặp nhau lần gần đây nhất tại Paris vào tháng 12/2019 trong khuôn khổ các cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.

Nỗ lực chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky đang được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Tổng thống Ukraine thực hiện.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington vào ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn sắp xếp cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine - Nga càng sớm càng tốt.

Ông Zelensky xác nhận các công tác chuẩn bị đang được tiến hành, trước tiên là cho cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Nga, và sau đó là một cuộc gặp 3 bên bao gồm Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận ông Zelensky và ông Putin sẽ gặp nhau trong vòng 2 tuần tới.

Reuters đưa tin chính quyền Mỹ đang xem xét Hungary như một địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ không loại trừ bất kỳ hình thức nào để giải quyết cuộc xung đột Ukraine, bao gồm cả song phương lẫn 3 bên.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán về xung đột Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là quá trình đàm phán phải trung thực và không lôi kéo Mỹ vào chiến dịch gây căng thẳng của châu Âu.

Ông Zelensky tin rằng cuộc gặp song phương tiềm năng của ông với ông Putin nên diễn ra tại một quốc gia châu Âu trung lập. Ông cũng không phản đối việc chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm địa điểm tổ chức.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24/8 tuyên bố "cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo là con đường hiệu quả nhất để tiến về phía trước", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Putin.

Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Putin sau khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh.

Ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán trực tiếp. Vào ngày 18/8, ông cho biết sẵn sàng thảo luận trực tiếp về các vấn đề lãnh thổ với ông Putin. Cho đến nay, Tổng thống Nga vẫn chưa xác nhận gặp nhà lãnh đạo Ukraine, mặc dù tuyên bố sẵn sàng đàm phán.

Tổng thống Putin đã nhiều lần hoài nghi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024. Do bối cảnh xung đột, vẫn chưa có cuộc bầu cử tổng thống mới nào được tổ chức tại Ukraine, trong khi chính quyền Kiev khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp.

Các quan chức Nga cho biết họ lo ngại rằng nếu Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận với Nga, một nhà lãnh đạo tương lai của Ukraine có thể phản đối thỏa thuận này với lý do nhiệm kỳ của ông Zelensky về mặt kỹ thuật đã hết hạn.