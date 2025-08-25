"Anh trai chông gai" từng đóng phim vai tù nhân, được vợ tỏ tình trên VTV

Hà Lê trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Ban tổ chức).

Xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao trên VTV3, "anh trai chông gai" Hà Lê (SN 1984) đã có những chia sẻ chân thành về hành trình sự nghiệp đầy thăng trầm và những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình.

Từ một du học sinh ngành kinh tế, anh đã bén duyên với nghệ thuật, trải qua nhiều vai trò để trở thành một nghệ sĩ đa năng được công chúng mến mộ.

"Anh trai chông gai" Hà Lê từng đóng vai tù nhân trong phim "Vũ điệu đam mê" chiếu trên VTV (Video: VTV3).

Hà Lê tiết lộ rằng, thời gian du học ngành kinh tế tại Nottingham Trent University (Anh) chính là bước ngoặt định mệnh. Khi đang là sinh viên năm nhất, anh tình cờ "va phải" hip hop trong một lần theo bạn lên London.

"Qua lớp kính mờ của cửa sổ, tôi thấy bao nhiêu người đang chuyển động những động tác hip hop. Trông thật là đẹp. Và khi đó tôi đã nảy ra suy nghĩ: Đây là đam mê của mình. Đây chính là cái mà tôi muốn học", Hà Lê hồi tưởng.

Từ đó, anh bắt đầu dấn thân vào văn hóa hip hop, học hỏi và đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình nghệ thuật của mình.

Trở về Việt Nam, Hà Lê nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong vai trò vũ công, biên đạo chuyên nghiệp. Anh từng là thành viên nhóm PB Nation, tạo dấu ấn mạnh mẽ với sự kết hợp độc đáo giữa rap, hip hop và R&B, mang đến một làn gió mới cho âm nhạc Việt.

Đến tuổi 31, Hà Lê gây bất ngờ khi quyết định chuyển mình sang con đường ca hát. Anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary (tạm dịch: Người bạn của Trịnh), thổi hồn hiện đại vào các ca khúc kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Dự án này không chỉ nhận được sự khen ngợi nồng nhiệt từ giới chuyên môn và khán giả, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ca hát của anh, tạo tiền đề cho album phòng thu đầu tiên Ở trọ ra mắt vào năm 2020.

Từ một chàng trai đam mê hip hop, Hà Lê đã trở thành một nghệ sĩ đa năng, không ngừng làm mới âm nhạc Việt bằng phong cách riêng, đồng thời truyền cảm hứng về sự dám thử, dám đổi mới và sống hết mình với đam mê.

Hà Lê chia sẻ nhiều điều công chúng ít biết về anh trong chương trình "Khách sạn 5 sao" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong suốt hành trình làm nghệ thuật, Hà Lê từng tham gia chương trình Bài hát yêu thích của VTV, sau đó là Bài hát Việt. Đây đều là những nền tảng rất sớm để mọi người có thể nhận diện và biết đến mình là ai.

Đặc biệt, Hà Lê còn từng tham gia một bộ phim chiếu trên VTV, tên là Vũ điệu đam mê.

"Anh trai chông gai" Hà Lê gây bất ngờ khi tiết lộ về vai diễn táo bạo của mình: "Tôi từng đóng phim, dù rằng vai diễn này cũng khá là táo bạo, vai tù nhân, chắc chắn là phụ huynh của tôi cảm thấy rất ấn tượng khi xem bộ phim này".

Nam ca sĩ cũng nhắc lại kỷ niệm khi tham gia nhóm nhạc PB Nation, thành lập năm 2015. Đây là nhóm nhạc gồm bốn thành viên chính Hoàng Tôn (hát chính), Hà Lê (rapper) và Phúc Bồ (producer), Lê Trình.

Người bạn của Hà Lê cùng nhóm PB Nation là ca sĩ Hoàng Tôn cũng xuất hiện trong chương trình và chia sẻ: "Rất là may mắn là vào năm 2015 thì Tôn đã có một thời gian hoạt động cùng với Hà Lê trong PB Nation, góp mặt trong chương trình The Remix".

Bộ đôi nam ca sĩ cho rằng những kinh nghiệm và kỷ niệm khi cùng hoạt động trong PB Nation là rất đáng trân trọng.

Hà Lê cho rằng, nếu không có PB Nation trong khoảng thời gian ấy, anh sẽ không bao giờ có được vị trí như hôm nay.

"Người như Hoàng Tôn, Phúc Bồ đều là những người cho tôi cảm hứng lớn nhất để mà quyết định theo đuổi đam mê này", anh nói.

Ban đầu, vai trò của Hà Lê trong PB Nation là biên đạo và rapper. Cơ hội được hát đến với Hà Lê khi Hoàng Tôn nghỉ để tham gia cuộc thi khác và anh phải thay thế để cùng Phúc Bồ đưa PB Nation tiến xa hơn trong The Remix.

"Tôi bắt đầu được có những trải nghiệm cụ thể và lớn dần lên trên các sân khấu biểu diễn của mình từ đó", anh chia sẻ.

Vợ ca sĩ Hà Lê tỏ tình với anh trên sóng truyền hình VTV (Video: VTV3)

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, Hà Lê cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ khi ê-kíp bất ngờ phát sóng cuộc phỏng vấn với Gia Linh - người vợ của anh.

Nam ca sĩ đang nói về kỷ niệm với chai nước hoa yêu thích - món quà đầu tiên vợ tặng Hà Lê khi mới yêu - thì Gia Linh xuất hiện trong một video. Qua đó, cô nói những lời tỏ tình ngọt ngào với anh, khiến anh vô cùng xúc động.

Cặp đôi hứa hẹn rằng sẽ mãi gọi nhau là người yêu cho dù đã kết hôn được vài năm, để giữ lửa tình yêu.