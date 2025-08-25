Trúc Nhân gặp sự cố “xém chết” trên sân khấu, ban tổ chức lên tiếng xin lỗi

Mới đây, đoạn video ghi lại sự cố của Trúc Nhân và Quốc Thiên trong đêm nhạc Trạm yêu 2 diễn ra tối 23/8 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) khiến khán giả "thót tim".

Trong phần song ca bài Lặng, khi cả hai chuẩn bị bước lên bục nâng thì thiết bị bất ngờ vận hành trước. Quốc Thiên nhanh trí nhảy lên kịp, trong khi Trúc Nhân chới với, chỉ đặt được một chân lên bục.

Trúc Nhân chật vật khi bước lên bục nâng (Ảnh: Chụp màn hình).

Rất may, Quốc Thiên lập tức chạy lại hỗ trợ, giúp đồng nghiệp lấy lại thăng bằng và tiếp tục phần biểu diễn. Nhờ sự ứng biến nhanh nhạy của cả hai, tiết mục vẫn diễn ra trọn vẹn, không bị gián đoạn.

Khoảnh khắc này được nhiều khán giả ghi lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội kèm những bình luận lo ngại: "Xem mà muốn nín thở", "May mà Trúc Nhân không sao", "Ban tổ chức cần rút kinh nghiệm", "Hai anh xử lý quá chuyên nghiệp"....

Ngay sau sự cố, Trúc Nhân vẫn giữ bình tĩnh. Trong clip giao lưu với khán giả, anh dí dỏm nói: “Mọi người sẵn sàng đổi không khí chưa? Nhờ ê-kíp đánh đèn đỏ cho mình đi, cho sân khấu thêm bí ẩn. Chứ bây giờ tin hết nổi rồi, nãy bấm cái bàn nâng xém chết”.

Jun Phạm chia sẻ ảnh chụp cùng Trúc Nhân ở đêm diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, ban tổ chức chương trình chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi đến Trúc Nhân, Quốc Thiên và toàn thể khán giả.

"Ban tổ chức luôn ý thức rằng sự an toàn và sự an tâm của nghệ sĩ luôn là ưu tiên số một. Sau sự cố này, chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ hệ thống, điều chỉnh quy trình vận hành và tăng cường khâu kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nghệ sĩ cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả trong các đêm diễn tiếp theo", phía ban tổ chức chia sẻ.

Cường Seven cũng gặp tình huống tương tự nhưng kịp bước lên bục nâng (Ảnh: Cắt là từ clip).

Ban tổ chức cũng bày tỏ sự trân trọng trước cách xử lý chuyên nghiệp của hai ca sĩ, khi vẫn giữ được cảm xúc và tinh thần biểu diễn trong tình huống bất ngờ.

Bên dưới bài đăng, ca sĩ Cường Seven - người cũng góp mặt trong chương trình - chia sẻ thêm trải nghiệm của mình: "Lúc chạy chương trình, ê-kíp cũng đã lưu ý kỹ thời gian lên bàn nâng rồi, nhưng thực ra vì mải giao lưu khán giả, tôi cũng suýt nữa không lên kịp. May mắn là tất cả nghệ sĩ đều an toàn".