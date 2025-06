G‑Dragon có mặt tại Hà Nội, "rừng" fan mang hoa cúc đón chào như mở hội

G‑Dragon đến Hà Nội, fan vui như mở hội tại sân bay Nội Bài (Video: Nguyễn Hà Nam - Lê Phương Anh).

G-Dragon xuất hiện trước người hâm mộ vào khoảng 22h ngày 20/6 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân bay để chờ đón G-Dragon sang Việt Nam tham dự đại nhạc hội diễn ra vào ngày 21/6 tại sân vận động Mỹ Đình.

Từ đầu giờ chiều, khu vực ga đến quốc tế đã bắt đầu đông nghẹt người. Các fan mang theo lightstick (que phát sáng), banner và đặc biệt là những chiếc áo, phụ kiện mang biểu tượng hoa cúc thiếu một cánh - logo quen thuộc của thương hiệu Peaceminusone do chính G-Dragon sáng lập - khiến khu vực sân bay rực rỡ như một “vườn hoa cúc”.

Hàng dài người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ tại sân bay Nội Bài để chờ đón sự xuất hiện của G-Dragon.

Trong dòng người ấy, không ít fan đã theo dõi nam thần tượng suốt gần một thập kỷ. “Em đã đợi hơn 8 năm để được thấy G-Dragon quay lại Việt Nam. Hôm nay dù chưa chắc gặp được, nhưng vẫn muốn đến để cảm nhận không khí, cổ vũ cho anh từ xa”, Thu Trang (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ khi đang đứng giữa dòng người chờ đợi.

Trước khi G-Dragon đến, lực lượng an ninh liên tục thắt chặt hàng rào an ninh để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ cũng như các hành khách khác hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Không ít người hâm mộ đã lặn lội từ các tỉnh thành xa xôi đến Hà Nội, bất chấp nắng nóng và thời gian chờ đợi kéo dài hàng giờ liền, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy thần tượng sau nhiều năm vắng bóng.

Giữa "rừng" người hâm mộ, không thể không nhắc đến những bộ trang phục được fan chuẩn bị đầy tâm huyết. Hồng Hạnh (ngoài cùng, bên phải, TP HCM) chia sẻ đã bay ra Hà Nội từ sáng sớm, mang theo váy đỏ đính hoa hồng nổi bật do chính mình lựa chọn.

Đặc biệt, Hạnh còn tự tay đính hơn 1.000 viên đá lên chiếc vương miện đội đầu như một cách thể hiện tình cảm dành cho thần tượng mà cô yêu mến suốt hơn 10 năm qua.

Bạn Hồng Hạnh (21 tuổi, đang là sinh viên) cho hay: "Nhìn thấy anh Long (tên thân mật fan Việt gọi G-Dragon) là em đã cảm thấy thỏa mãn rồi, không bõ công em ngồi chờ từ trưa tới giờ. Giờ em phải về nội đô, may ra thì kịp về nhà trước 12h".

Sự kiện âm nhạc diễn ra vào ngày mai 21/6 tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ quy tụ dàn sao đình đám xứ Hàn mà còn là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên G-Dragon biểu diễn tại Việt Nam sau nhiều năm.

Sau khi G-Dragon về tới sân bay Nội Bài, anh nhanh chóng di chuyển ra xe để tiếp tục lịch trình tại Hà Nội, chứ không nán lại giao lưu cùng người hâm mộ.

Cận cảnh siêu xe Rolls-Royce Phantom đưa G-Dragon về khách sạn.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam