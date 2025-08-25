"Lệnh Hồ Xung đẹp nhất màn ảnh" phải cấp cứu vì viêm phổi, sụt 17kg

Trong 2 tháng qua, diễn viên Lữ Tụng Hiền liên tục phải vào phòng cấp cứu vì bệnh viêm phổi biến chứng nặng. Chỉ trong thời gian ngắn, "Lệnh Hồ Xung đẹp nhất màn ảnh" đã sụt gần 17kg, khiến người hâm mộ xót xa...

Vợ chồng diễn viên Lữ Tụng Hiền chia sẻ về 2 tháng khó khăn cùng nhau vượt qua thử thách sinh tử (Ảnh: Sohu).

Ngày 24/8, Mạch Cảnh Đình, vợ của nam diễn viên Lữ Tụng Hiền, tiết lộ về cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng của chồng trong suốt 2 tháng qua. Ngay sau đó, chính Lữ Tụng Hiền cũng đã lên tiếng xác nhận ông vừa "thoát chết trong gang tấc".

Theo chia sẻ của nữ diễn viên Mạch Cảnh Đình, trong hơn 2 tháng vừa qua, Lữ Tụng Hiền đã trải qua những giây phút "kinh hoàng và cận kề sinh tử".

Nam diễn viên 59 tuổi liên tục phải vào phòng cấp cứu của bệnh viện, phòng áp lực âm và phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Tình trạng của Lữ Tụng Hiền được đội ngũ y bác sĩ mô tả là "hiếm gặp và nghiêm trọng" do phổi bị nhiễm trùng.

Lữ Tụng Hiền (bên phải) trong vai Lệnh Hồ Xung, phim "Tiếu ngạo giang hồ" năm 1996 (Ảnh: Sohu).

Nhiễm trùng không chỉ tấn công phổi mà còn có nguy cơ lan rộng sang nhiều cơ quan khác trong cơ thể của ông. Hậu quả của cuộc chiến này là nam diễn viên đã sụt gần 17kg và sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Rất may mắn, hiện tại ông đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang hồi phục tại nhà.

Vợ của ông bày tỏ sự lo lắng tột độ khi chồng trải qua cơn sinh tử và khuyên mọi người nên chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức.

Ngay sau bài đăng thông báo của vợ, Lữ Tụng Hiền cũng đã chia sẻ lại bài viết, gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của mọi người. Ông tiết lộ: "Thực ra toàn bộ quá trình điều trị tôi đều hôn mê, không có cảm giác gì, chỉ là đã làm khổ những người bên cạnh, vì tôi mà lo lắng, đau buồn".

Nam diễn viên cũng chia sẻ, sau biến cố này, ông mới thực sự hiểu thế nào là "chết đi sống lại". Ông không quên nhắc nhở mọi người hãy luôn quan tâm đến cơ thể mình.

"Dù bận rộn đến mấy, mọi người cũng phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân nhé", Lữ Tụng Hiền nói.

Vẻ ngoài điển trai của Lữ Tụng Hiền và lối diễn xuất phóng khoáng, khiến nhân vật trở nên sống động, đã khiến ông được giới phê bình nhận định là "Lệnh Hồ Xung đẹp nhất màn ảnh" (Ảnh: Sohu).

Lữ Tụng Hiền, năm nay 59 tuổi, là một diễn viên gạo cội của Hong Kong (Trung Quốc). Ông từng cùng Giang Hoa, Ngũ Vịnh Vy, Vạn Ỷ Văn được mệnh danh là "tứ đại tiểu sinh, tiểu hoa" của 2 đài ATV và TVB.

Sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thắng giả vi vương, Ly đảo đặc cảnh, Hiệp cốt nhân tâm... Tuy nhiên, vai diễn Lệnh Hồ Xung trong bộ phim Tiếu ngạo giang hồ phiên bản năm 1996 mới thực sự đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao.

Với ngoại hình nổi bật, phong thái lãng tử, phóng khoáng, Lữ Tụng Hiền được khán giả và giới chuyên môn bình chọn là "Lệnh Hồ Xung đẹp trai nhất màn ảnh". Bộ phim sau đó còn được phát sóng ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, khẳng định thêm vị thế của ông trong lòng khán giả quốc tế.

Năm 2008, Lữ Tụng Hiền kết hôn với Mạch Cảnh Đình, nữ diễn viên kiêm MC nổi tiếng, sau hơn một thập kỷ hẹn hò. Tình cảm của hai vợ chồng vẫn luôn nồng nàn, mặn mà và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội, trở thành một trong những cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ.

Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình không sinh con cái. Cả hai người đều là những người ăn chay trường kỳ, kiên quyết không ăn thịt suốt 25 năm nay. Họ cũng sống khá kín tiếng, rời xa những cám dỗ của giới giải trí.

Sự hồi phục sau cơn bạo bệnh của Lữ Tụng Hiền là tin vui lớn đối với gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Nhân dịp này, có nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được gặp lại nam diễn viên gạo cội trên màn ảnh với những tác phẩm mới nhất.