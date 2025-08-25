Bảo đảm đầy đủ các mặt cho đoàn quân đội nước ngoài tham gia diễu binh

Chiều 25/8, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tổ chức giao ban các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, rút kinh nghiệm hai lần tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vừa qua, trong đó tập trung vào công tác tổ chức cơ động lực lượng; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, kỹ thuật; đội hình diễu binh, diễu hành; nội dung thuyết minh, âm thanh...

Buổi tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của các lực lượng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong hai lần tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Ông nhấn mạnh, kết quả đạt được đã thể hiện rõ khí thế, bản lĩnh, kỷ luật, tính chính quy, thống nhất của quân đội, qua đó góp phần khẳng định sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, sẵn sàng cho sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt quan trọng này của đất nước.

Để chuẩn bị tốt cho chương trình sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức tới đây, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ rà soát, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; chú trọng quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; giữ vững an toàn về người, phương tiện, khí tài trong suốt quá trình cơ động, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp; tích cực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những điểm hạn chế, duy trì luyện tập hiệu quả, đúng kế hoạch.

Bảo đảm đầy đủ các mặt phục vụ cho các đoàn quân đội nước ngoài tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, góp phần vào thành công trọn vẹn của lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo.