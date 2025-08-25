"Viết tiếp" bản hit 6 tỷ view: Ca khúc nào đang gây bão dịp 2/9?

Nhạc yêu nước nhộn nhịp ra mắt trước thềm 2/9

Sau thành công vang dội của Viết tiếp câu chuyện hòa bình dịp 30/4 với hơn 6 tỷ lượt xem trên các nền tảng, thị trường nhạc Việt, đặc biệt là các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, bước vào một giai đoạn sôi động hiếm có.

"Cú hích 6 tỷ view" không chỉ khẳng định sức mạnh của âm nhạc yêu nước trên nền tảng số, mà còn mở đường cho loạt ca khúc mới trong dịp đại lễ 2/9. Trước thềm Quốc khánh, các ca sĩ liên tục tung ra các ca khúc về quê hương, cách mạng, tự hào dân tộc, vẽ nên một bức tranh âm nhạc đầy hứng khởi và tràn ngập cảm xúc.

Gây chú ý thời gian qua là ca khúc Còn gì đẹp hơn với tác giả và ca sĩ thể hiện là Nguyễn Hùng - một diễn viên của Mưa đỏ. Với giai điệu mộc mạc, giàu tính tự sự, bài hát như lời tâm tình của chàng trai gửi đến chính mình, đến người con gái nơi quê nhà và người mẹ nén đau thương tiễn con ra trận.

Bài hát nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả, hiện đạt hơn 6,4 triệu lượt xem trên YouTube và được lồng ghép trong nhiều video, hình ảnh, lan tỏa mạnh mẽ dịp 2/9.

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" đang gây sốt của Nguyễn Hùng (Video: Đoàn phim cung cấp).

Tiếp nối hiệu ứng mạnh mẽ từ màn trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại đại lễ 30/4, Võ Hạ Trâm ra mắt MV Nguyện là người Việt Nam, ca khúc yêu nước mang đậm dấu ấn cá nhân sau gần 20 năm bền bỉ theo đuổi dòng nhạc chính luận.

"Đó là động lực to lớn, là sự cổ vũ tinh thần để một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc vốn được xem là "kén người nghe" như tôi thấy mình phải làm điều gì đó ngay bây giờ, ngay lúc này", cô chia sẻ.

Ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ Đoàn Minh Quân có giai điệu gần gũi, ca từ chắt lọc, tôn vinh công lao ông cha và những người đã hy sinh vì độc lập. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Võ Hạ Trâm được xem là linh hồn của tác phẩm.

Nữ ca sĩ cho biết, cô mong muốn ca khúc chạm đến giới trẻ khi lồng ghép những câu nói giản dị nhưng giàu ý nghĩa như "Hòa bình đẹp lắm" hay "Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện là người Việt Nam"…

Ngay sau đó, nhóm DTAP kết hợp NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân tung ra Made in Vietnam, một MV được ví như "chuyến tàu âm nhạc xuyên Việt". Tác phẩm đưa người xem qua hành trình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, tái hiện nét đẹp văn hóa từ làng chài, chợ cá mắm miền Tây đến đại cảnh quy tụ 100 gương mặt tiêu biểu như "kình ngư" Ánh Viên, Hoa hậu H'Hen Niê…

DTAP cho biết, việc Made in Vietnam ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9 không phải là sự trùng hợp. Nhóm đã ấp ủ dự án hơn một năm với mong muốn tri ân những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Việt Nam từ văn hóa, lịch sử đến con người.

"Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thời khắc cả dân tộc cùng nhìn lại hành trình dựng nước và giữ nước, chúng tôi muốn hòa nhịp với dòng chảy lịch sử ấy bằng âm nhạc. Đây là khoảnh khắc mà tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ nhất. Khi Made in Vietnam vang lên, chúng tôi tin rằng cảm xúc ấy sẽ cộng hưởng, lan tỏa và chạm đến trái tim của mọi người Việt", DTAP chia sẻ.

MV "Made in Vietnam" của nhóm DTAP.

Ca sĩ Tùng Dương cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đem đến ca khúc Việt Nam - Tự hào viết tiếp tương lai với bản phối EDM kết hợp violin. Giọng hát mạnh mẽ của Tùng Dương hòa cùng hình ảnh ghi tại Quảng trường Ba Đình, Cột cờ Hà Nội và các danh lam thắng cảnh, khiến ca khúc nhanh chóng đạt hơn 1,7 triệu lượt xem chỉ sau một ngày.

Không kém cạnh, ngày 22/8 vừa qua, Hòa Minzy cũng mới ra MV Nỗi đau giữa hòa bình (bài hát do Nguyễn Văn Chung sáng tác), để nói về sự mất mát và sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam. MV với ca từ lột tả nỗi mất mát chiến tranh, kết hợp những thước phim khắc họa bối cảnh xưa, đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả và nhận về loạt hiệu ứng tích cực. Sau 1 ngày ra mắt, ca khúc cán mốc 1 triệu lượt xem một cách nhanh chóng.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục bắt tay cùng Duyên Quỳnh với Nguyện thề vì bình yên - ca khúc sáng tác trong 72 giờ để tri ân lực lượng Công an nhân dân. Dương Hoàng Yến mang đến ca từ giàu ý nghĩa trong Tổ quốc trong ánh mặt trời. Trang Pháp ra mắt Mãi là người Việt Nam, lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc gắn kết cộng đồng...

Tùng Dương ra mắt ca khúc "Việt Nam - Tự hào viết tiếp tương lai" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm đơn lẻ, thị trường nhạc Việt còn ghi nhận nhiều dự án dài hơi. Sau thành công của MV Made in Vietnam, ngày 19/8, DTAP tiếp tục gây chú ý với album đầu tay cùng tên gồm 16 ca khúc, quy tụ 25 giọng hát hàng đầu như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Thúy, diva Hồng Nhung, Võ Hạ Trâm, Suboi, Tóc Tiên, Lâm Bảo Ngọc…

Đặc biệt, hai ca khúc Mùa gió thổi trên mái nhà (Mỹ Tâm) và Nhà tôi có treo một lá cờ (Hà Anh Tuấn) của album còn được ra mắt dưới dạng MV đầy xúc động. DTAP cũng khởi động dự án xuyên Việt "Hành trình tự hào" dọc Trường Sơn, chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Song song đó, ca sĩ Nguyên Vũ triển khai chuỗi Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình với 34 ca khúc tôn vinh 34 tỉnh, thành sau sáp nhập. Trong khi đó, dự án cộng đồng "Việt Nam love" cũng ra mắt MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, quy tụ NSND Thu Huyền, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên.

Có thể thấy, loạt giai điệu ra mắt dịp đại lễ không chỉ khơi dậy ký ức hào hùng mà còn tiếp thêm niềm tin, khát vọng. Sự lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số từ Made in Vietnam hơn 4 triệu lượt xem, đến những MV của Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Tùng Dương… cho thấy âm nhạc yêu nước đang thực sự tạo nên làn sóng sôi động trước thềm Quốc khánh.

Và chính không khí ấy khiến khán giả đặt kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm những "siêu hit" nối tiếp Viết tiếp câu chuyện hòa bình, gây bão dịp lễ 2/9 năm nay.

Những ca khúc bất hủ tìm thấy đời sống mới trên nền tảng số

Nếu như những ca khúc mới ra mắt mang đến không khí sôi động trước thềm Quốc khánh 2/9, thì song song đó, các bản nhạc đỏ bất hủ cũng có màn "hồi sinh" ngoạn mục trong đời sống âm nhạc hôm nay.

Chỉ trong tuần đầu tháng 8, hàng loạt chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia được tổ chức, kết nối âm nhạc cách mạng với khán giả hiện đại. Không đơn thuần là những đêm diễn phục vụ nhu cầu giải trí, các chương trình đã khéo léo lồng ghép tinh thần lịch sử, bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc trong từng tiết mục.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam là minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Với sự kết hợp giữa DTAP, ban nhạc Màu Nước cùng dàn nhạc dân tộc dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh, chương trình đã mang đến một không gian âm nhạc giao thoa giữa dân gian và hiện đại.

Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi… cùng xuất hiện, biến buổi hòa nhạc thành bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu.

Từ Made in Vietnam đến Nam quốc sơn hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, hàng loạt tiết mục đã gây "bão" trên mạng xã hội nhờ sự sáng tạo, trẻ trung mà vẫn đậm chất tự hào dân tộc.

NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân trên sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chưa kịp hạ nhiệt sau V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, khán giả lại tiếp tục được hòa mình vào hòa nhạc Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình với hơn 50.000 người tham dự. Điều bất ngờ là một chương trình nghệ thuật chính luận lại có sức hút vô cùng mạnh mẽ với giới trẻ.

Từ Mười chín tháng Tám, Đoàn vệ quốc quân, Đường chúng ta đi, Lên đàng đến những sáng tác mới như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Xinh tươi Việt Nam, được khoác áo mới với phối khí hiện đại, dàn dựng công phu, đem đến những khoảnh khắc xúc động khó quên.

Đặc biệt, màn đồng ca Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng cùng 50.000 khán giả đã trở thành điểm nhấn, cho thấy sức sống mãnh liệt của nhạc cách mạng qua nhiều thế hệ.

"Tiến quân ca" được vang lên trên sân khấu hòa nhạc "Tổ quốc trong tim" (Ảnh: Hà Nam).

Sau đêm diễn, nhiều tiết mục nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Võ Hạ Trâm là một trong những giọng ca "chiếm sóng" với hai phần trình diễn Mẹ yêu con và Đoàn vệ quốc quân.

"Khoảnh khắc đứng trước 50.000 người dân nhắc tôi rằng âm nhạc yêu nước là sợi dây kết nối nghệ sĩ và công chúng, kết nối quá khứ và hiện tại. Thành tựu không nằm ở giải thưởng hay doanh thu, mà ở khoảnh khắc trái tim nghệ sĩ hòa chung nhịp đập với khán giả", nữ ca sĩ chia sẻ sau đêm diễn.

Không chỉ trên sân khấu lớn, nhạc đỏ còn đang "hồi sinh" mạnh mẽ trên nền tảng số. Những giai điệu quen thuộc như Cô gái mở đường, Nối vòng tay lớn, Đất nước trọn niềm vui, Tổ quốc gọi tên mình, Hát mãi khúc hành quân… liên tục xuất hiện trên TikTok, YouTube trong các bản remix sôi động, thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Giới chuyên môn nhận định, chính bối cảnh xã hội và cách tiếp cận của thế hệ trẻ đã tạo nên sự cộng hưởng bất ngờ. Dòng nhạc từng được cho là "kén người nghe" nay đã chạm đến đông đảo khán giả, từ sân khấu đại nhạc hội đến các video lan tỏa trên mạng xã hội, minh chứng rằng âm nhạc cách mạng không chỉ hồi sinh, mà còn có sự bứt phá trong thời đại 4.0.

Nhạc yêu nước chưa bao giờ giảm nhiệt!

Nếu như trước đây, nhạc cách mạng thường chỉ vang lên trong các dịp lễ lớn, thì nay dòng nhạc này đang trở thành một "mạch sống" tự nhiên trong đời sống nghệ thuật, gắn bó cùng giới trẻ. Những nghệ sĩ trẻ đang bền bỉ theo đuổi dòng nhạc này cũng là chính là những người góp phần to lớn vào việc mang nhạc đỏ trở thành dòng nhạc gần gũi với giới trẻ.

DTAP, nhóm nhạc trẻ tiên phong trong việc kết hợp chất liệu truyền thống với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chia sẻ rằng con đường mà nhóm theo đuổi không phải là một chiến lược để khác biệt, mà trước hết xuất phát từ tình yêu và sự trân trọng dành cho văn hóa Việt Nam.

"Ngay từ khi bắt đầu làm nhạc, chúng tôi đã bị cuốn hút bởi cách kể chuyện rất riêng của người Việt. Khi đưa những yếu tố ấy hòa quyện trong cấu trúc âm nhạc hiện đại, chúng tôi nhận thấy sự hứng thú, gần gũi, tự hào từ khán giả trẻ. Điều quan trọng là giữ tinh thần Việt nhưng kể lại bằng ngôn ngữ mới, để thế giới cũng có thể đồng cảm", DTAP nói.

DTAP cho rằng, khi một sản phẩm mang âm hưởng truyền thống được khoác lên lớp áo mới, giới trẻ không chỉ đón nhận mà còn biến nó thành một trào lưu lan rộng trên mạng xã hội.

"Chúng tôi cho rằng âm nhạc yêu nước hay các sản phẩm giàu bản sắc dân tộc chưa bao giờ biến mất để gọi là "trở lại". Nó vẫn ở đó, như một mạch ngầm chảy xuyên suốt qua nhiều thế hệ, chỉ là ở mỗi giai đoạn, cách nghệ sĩ thổi hồn vào tác phẩm lại khác nhau. Chúng tôi luôn tìm cách dung hòa giữa hai yếu tố, giữ trọn tinh thần Việt và truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại", DTAP chia sẻ.

Minh chứng là ca khúc Made in Vietnam ra mắt đúng dịp 2/9, khi các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, kèn sona, trống… được hòa phối tinh tế trong tiết tấu hiện đại. Tác phẩm vừa khơi gợi niềm tự hào, vừa khiến khán giả trẻ cảm thấy "bắt tai".

DTAP và Phương Mỹ Chi có nhiều sản phẩm tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Mỹ Chi - giọng ca gen Z có hơn 12 năm theo đuổi dòng nhạc dân ca và dành nhiều tâm huyết trong việc đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào âm nhạc - cho rằng tình yêu nước luôn thường trực trong trái tim mỗi người Việt. Và đến một thời điểm nào đó, khi xem một bộ phim hay nghe một ca khúc về quê hương, những cảm xúc ấy sẽ bùng lên mãnh liệt hơn.

"Tôi rất hạnh phúc khi cách mình truyền tải tình yêu nước, văn hóa Việt qua âm nhạc được mọi người cảm nhận và yêu thích. Điều này cho tôi động lực rất lớn, thêm lý tưởng để kiên định theo đuổi dòng nhạc này", nữ ca sĩ chia sẻ.

Lý giải việc trung thành với dòng nhạc mang âm hưởng dân tộc, giọng ca sinh năm 2003 nói: "Tôi luôn có tình yêu cháy bỏng với quê hương của mình. Ngay cả khi tham gia chương trình quốc tế Sing! Asia, mỗi lần bước lên sân khấu tôi đều nghĩ đến khán giả quê nhà và tình yêu lớn dành cho đất nước. Chính điều đó mang lại cho tôi cảm xúc mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này".

Phương Mỹ Chi trên sân khấu "Sing! Asia" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở một hướng đi khác, ca sĩ Võ Hạ Trâm - người đã gần 20 năm gắn bó với dòng nhạc quê hương, cách mạng - cho biết, tình yêu ấy đến từ những trải nghiệm trực tiếp của cô.

"Tôi đã đi đến biên cương, hải đảo, di tích lịch sử, được nghe, được thấy để rồi tình yêu Tổ quốc tự nhiên chảy vào từng bài hát. Với tôi, mỗi ca khúc truyền thống - cách mạng là một chuyến ngược về quá khứ, là cách tri ân và cũng là dịp để hiểu hơn, yêu hơn đất nước của mình", cô chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, âm nhạc truyền thống - cách mạng không hề cũ kỹ, mà giống như mạch ngầm nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Võ Hạ Trâm tin rằng nếu nghệ sĩ biết cách thể hiện bằng tinh thần đương đại nhưng vẫn giữ trọn giá trị truyền thống, thì dòng nhạc này sẽ chạm được vào trái tim thế hệ trẻ, bởi lòng yêu nước luôn hiện hữu, chỉ cần khơi gợi đúng cách.

Võ Hạ Trâm có gần 20 năm theo đuổi dòng nhạc quê hương - cách mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Thời gian qua, tôi xúc động khi chứng kiến giới trẻ tiếp nhận nhạc cách mạng bằng một tinh thần rất mới, không chỉ nghe, mà còn cover, remix, tạo nội dung sáng tạo để lan tỏa trên mạng xã hội.

Điều này khiến tôi thêm vững tin, nếu âm nhạc sống được trong đời sống người trẻ theo đúng tinh thần thời đại thì bài hát ấy sẽ không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc phát hành, mà sẽ sống lâu dài trong ký ức cộng đồng, theo một cách rất đương đại".

Có thể thấy, âm nhạc yêu nước, từ những ca khúc quen thuộc đến các sáng tác mới, đang chứng minh sức sống bền bỉ và khả năng kết nối thế hệ. Khi nghệ sĩ tìm ra cách kể mới cho những giá trị cũ, khán giả trẻ không chỉ lắng nghe mà còn đồng sáng tạo, lan tỏa. Đó chính là minh chứng cho thấy dòng nhạc này không bao giờ "lỗi thời", mà vẫn là nguồn cảm hứng bất tận, nuôi dưỡng niềm tự hào trong trái tim mỗi người Việt.