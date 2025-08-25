“Mưa đỏ” gây bão phòng vé, nhà sản xuất nói gì về kinh phí?

Bộ phim Mưa đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đại tá, nhà văn Chu Lai - tác phẩm từng đạt Giải A của Bộ Quốc phòng tại cuộc vận động sáng tác kịch bản về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2015.

Đại tá, nhà văn Chu Lai cũng chính là người viết kịch bản phim Mưa đỏ. Phim tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Ngay sau khi công chiếu, Mưa đỏ đã tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, gây tiếng vang lớn và thu hút đông đảo khán giả cả nước.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu, phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam) (Ảnh: Nhà sản xuất).

Theo số liệu của Box Office Vietnam, đến 22h ngày 24/8, chỉ sau 3 ngày công chiếu, bộ phim đã được gần 2 triệu lượt khán giả xem cán mốc 100 tỷ đồng, trở thành phim chiến tranh đạt doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Giới chuyên môn đánh giá đây là một dự án nghệ thuật công phu, được đầu tư bài bản cả về nội dung, nghệ thuật và kỹ thuật.

Đại tá Kiều Thanh Thúy - giám đốc sản xuất phim, đại diện nhà sản xuất - cho biết: “Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Điện ảnh Quân đội nhân dân đã phối hợp tổ chức sản xuất bộ phim Mưa đỏ.

Bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Với Điện ảnh Quân đội nhân dân, làm phim là thực hiện nhiệm vụ chính trị, nên khó có thể quy đổi thành con số chi phí cụ thể, cũng không hướng đến mục tiêu doanh thu thương mại”.

Đại diện nhà sản xuất bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, chính quyền và nhân dân Quảng Trị.

Nhờ đó, dù trải qua nhiều khó khăn từ khâu khảo sát bối cảnh, xây dựng phim trường đến quá trình quay, hậu kỳ, ê-kíp vẫn hoàn thành bộ phim đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, tư tưởng và tính chân thực lịch sử.

Đại tá Kiều Thanh Thúy - giám đốc sản xuất phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà Kiều Thanh Thúy, để tái hiện chân thực sự khốc liệt của chiến trường, nhà sản xuất và ê-kíp đã phục dựng công phu nhiều bối cảnh tại Quảng Trị như: Thành cổ, chiến hào, đường hầm, trạm phẫu, sân bay dã chiến…

Phim cũng huy động lực lượng nhân sự đông đảo gồm cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ, với ê-kíp nhân sự gồm hơn 200 người, thậm chí ở giai đoạn cao điểm, số lượng tham gia lên tới hàng nghìn người bao gồm cả chiến sĩ, người dân đóng vai quần chúng.

Dàn diễn viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, trải qua nhiều tháng huấn luyện quân sự, võ thuật để nhập vai sinh động và giàu cảm xúc.

Các cảnh quay chiến đấu quy mô lớn, kết hợp hiệu ứng cháy nổ do hiệu ứng đặc biệt bởi chuyên gia Thái Lan và Công binh Việt Nam thực hiện, hỗ trợ cơ giới, kỹ thuật VFX điện ảnh hiện đại và đặc biệt là sự bảo đảm toàn bộ lực lượng, trang bị vũ khí từ xe tăng M113, M48, GMC… đến súng hạng nhẹ, súng bộ binh cùng các phương tiện chiến trường cần thiết và vật liệu nổ là nhờ sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội bảo đảm, hỗ trợ để tái hiện sinh động, chân thực bối cảnh lịch sử trong Mưa đỏ.

Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ thêm: “Với chức năng nhiệm vụ là đơn vị văn hóa nghệ thuật, sản xuất phim phục vụ công tác Đảng, công tác chính trị để tuyên truyền cho bộ đội và nhân dân, ý tưởng thực hiện Mưa đỏ đã được ấp ủ từ gần một thập kỷ, với mong muốn tạo nên một tác phẩm điện ảnh xứng tầm về đề tài chiến tranh cách mạng.

Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất mà Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện trong 20 năm qua”.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Đại diện nhà sản xuất bộc bạch, dù còn những điều tiếc nuối do giới hạn về thời gian, nguồn lực, toàn ê-kíp đã nỗ lực cao nhất để đem đến cho khán giả một bộ phim chân thực, giàu giá trị nghệ thuật, tư tưởng và lịch sử.

“Thành công của Mưa đỏ không chỉ thể hiện ở việc có hàng triệu lượt khán giả xem phim sau 3 ngày công chiếu, mà còn ở sự lan tỏa sâu rộng, sự đón nhận nồng nhiệt của nhân dân.

Đó là minh chứng cho sức sống bền vững của điện ảnh cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khát vọng giữ gìn hòa bình hôm nay”, Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh.

Cũng theo bà Thúy, con đường lan tỏa nhanh nhất và rộng khắp nhất của Mưa đỏ chính là hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc, giúp hàng triệu khán giả hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay - thành quả được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh.

Việc công chiếu bộ phim đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 càng làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc của tác phẩm.