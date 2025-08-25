Giải cứu 5 ngư dân mắc kẹt giữa sông trong thời điểm bão Kajiki đổ bộ

Tối 25/8, ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành (huyện Hưng Nguyên cũ), tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời giải cứu 5 ngư dân bị cô lập giữa sông Lam do nước lũ dâng cao.

Trước đó, lúc 15h cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận tin báo có người dân mắc kẹt trên trong khi đi đánh cá, lực lượng của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã khẩn trương có mặt.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành có mặt trên xà lan ra giải cứu các ngư dân (Ảnh: Nguyên Đình).

Trước tình huống nguy cấp, Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, đồng thời quyết định trưng dụng một tàu xà lan cỡ lớn để vượt sóng tiếp cận khu vực.

Sau nhiều nỗ lực, đến 18h, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 người ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và 3 người ở xóm Phú Hưng (xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An). Toàn bộ 5 ngư dân đều may mắn được giải cứu an toàn.

Lãnh đạo xã đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng, đồng thời khuyến cáo bà con tuyệt đối không được chủ quan, hạn chế ra sông đánh bắt khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Người dân khi đánh cá trên sông Lam được giải cứu an toàn (Ảnh: Nguyễn Đình).

Thời điểm xảy ra sự việc, do ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5) gây mưa lớn, gió mạnh khiến mực nước sông Lam dâng nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trước đó, chính quyền xã Lam Thành đã nhiều lần phát cảnh báo qua loa truyền thanh và mạng xã hội, song một số ngư dân vẫn mạo hiểm ra sông đánh cá dẫn đến sự cố.

UBND xã Lam Thành tiếp tục kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.