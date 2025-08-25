Tình Nhi phim "Hoàn Châu cách cách" và bi kịch hôn nhân nhà giàu

Nổi danh sau một đêm và bi kịch hôn nhân nhà giàu

Vương Diễm bước vào làng giải trí từ sớm, được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật qua tiếng violin của cha. Năm 6 tuổi, cô bắt đầu học múa và nhanh chóng trở thành một tài năng sáng giá, gia nhập Đoàn Ca múa kịch Đường sắt Trung Quốc.

Sau một vai diễn nhỏ trong phim Mai Hoa Lạc (1992), chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao, cơ duyên đã đưa cô đến với vai Tình Nhi cách cách trong Hoàn Châu cách cách (1998).

Vương Diễm được khán giả nhớ tới với vai diễn Tình Nhi trong phim "Hoàn Châu cách cách" (Ảnh: Sohu).

Với vẻ đẹp dịu dàng, thông minh, vai diễn Tình Nhi đã giúp Vương Diễm nổi tiếng chỉ sau một đêm, trở thành một trong những vai diễn kinh điển, in sâu vào ký ức khán giả.

Hình ảnh "Tình Nhi cách cách" đã trở thành một biểu tượng gắn liền với tên tuổi của Vương Diễm cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp cũng là lúc Vương Diễm rẽ hướng sang một cuộc sống khác. Cô kết hôn với đại gia bất động sản Vương Chí Tài, người lớn hơn cô 12 tuổi và là một tỷ phú có tiếng.

Những hình ảnh về cuộc sống hôn nhân của cô, đặc biệt là căn biệt thự triệu đô nằm cạnh Cố Cung ở Bắc Kinh, thường xuyên được truyền thông nhắc đến như biểu tượng của sự giàu có và địa vị.

Vương Diễm (bên trái) và chồng Vương Chí Tài (bên phải) (Ảnh: Weibo).

Thế nhưng cuộc sống hào môn không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Vương Diễm phải đối mặt với áp lực nặng nề từ mẹ chồng, người được ví von là "thái hậu nương nương" với những yêu cầu khắt khe.

Chồng cô, Vương Chí Tài, cũng thường xuyên lạnh nhạt. Con riêng của chồng (Vương Thước) thì nổi loạn, được mẹ chồng quá chiều chuộng.

Vương Diễm thường xuyên ở trong tình thế khó xử và bị kìm kẹp. Để vun đắp cho gia đình, cô đã phải từ bỏ rất nhiều cơ hội sự nghiệp diễn xuất, thậm chí từ chối vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách phần 2 để chăm sóc mẹ chồng bị bệnh tim.

Những nghi vấn về cuộc sống không hạnh phúc của cô càng được củng cố khi con trai ruột của cô, có biệt danh là Cầu Cầu, hồn nhiên gọi mẹ là "đầu heo", đánh mẹ, chê mẹ học dốt, không "hào phóng" bằng bố, khi cậu bé tham gia một chương trình thực tế.

Những lời nói thơ ngây của đứa trẻ đã vô tình phơi bày một phần những góc khuất, không mấy êm đềm trong gia đình hào môn của Vương Diễm, khiến công chúng không khỏi xót xa cho "Tình Nhi cách cách".

Con trai của Vương Diễm (bên phải) từng khiến cô khó xử khi hé lộ góc khuất cuộc sống hôn nhân hào môn của cô trong chương trình thực tế (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, sóng gió chưa dừng lại ở đó. Chồng cô - Vương Chí Tài - bị tố nợ cờ bạc hơn 60 triệu NDT (khoảng 220 tỷ đồng) tại Singapore. Thay vì đối mặt, Vương Chí Tài đã biến mất không dấu vết trong 5 năm để trốn nợ.

Dù sau đó bên nguyên đơn đã rút đơn kiện, những rạn nứt về tài chính của gia đình họ đã lộ rõ và Vương Chí Tài bị tòa án liệt vào danh sách những người bị hạn chế tiêu dùng cao cấp. Danh tiếng của gia đình giàu có này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bản lĩnh vượt qua khó khăn, dựng lại sự nghiệp

Vì muốn thoát khỏi gông xiềng của gia đình hào môn, Vương Diễm, người vốn kín tiếng, đã có một sự trở lại mạnh mẽ. Cô liên tiếp tham gia đóng phim, như vai diễn được khen ngợi trong phim truyền hình Yên hồi thời, chứng minh khả năng diễn xuất tinh tế và được khán giả tái công nhận.

Năm 2019, mẹ chồng cô qua đời, phần nào giải thoát Vương Diễm khỏi gánh nặng áp lực lớn nhất trong gia đình.

Vương Diễm thường xuyên livestream bán hàng trên mạng, tự lực kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp (Ảnh: Sohu).

Gần đây, cô tích cực vận hành các kênh video ngắn, chia sẻ về cuộc sống, đánh giá sản phẩm và trò chuyện cùng người hâm mộ. Đặc biệt, việc cô livestream bán hàng trực tuyến đã tạo nên một làn sóng bàn tán xôn xao.

Ban đầu, có những ý kiến mỉa mai nàng "Tình Nhi" rơi từ đỉnh cao giàu có xuống vất vả lăn lộn mưu sinh, tuy nhiên dần dà càng ngày càng có nhiều người chia sẻ, đồng cảm với cô.

Việc Vương Diễm livestream bán hàng không chỉ giúp cô độc lập tài chính và còn thoát khỏi hình ảnh "phu nhân hào môn" phụ thuộc vào gia đình chồng. Đặc biệt, 2 buổi livestream bán hàng mới đây của cô có doanh thu rất lớn, lên tới 30 triệu NDT (khoảng 110 tỷ đồng).

Đối diện với những lời đồn đoán và sự thương cảm từ công chúng, Vương Diễm từng mạnh mẽ đáp: "Tôi vẫn luôn tỉnh táo trước mọi việc".

Câu nói này hàm ý rằng mọi lựa chọn trong cuộc đời cô, từ việc kết hôn với đại gia cho đến việc quay lại showbiz và livestream bán hàng, đều là những quyết định đã được cô suy nghĩ kỹ lưỡng và có chủ đích.

Từ một "vợ hào môn" với cuộc sống đầy gông xiềng, Vương Diễm đã biến mình thành một "người phụ nữ độc lập, kiên cường", tự tìm thấy được chỗ đứng của riêng mình.

Con trai của cô, Cầu Cầu, cũng đã dần trưởng thành và trở nên hiểu chuyện hơn. Cậu bé bắt đầu cảm nhận được sự vất vả của mẹ và đã có những hành động thể hiện sự quan tâm, ủng hộ, trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng cho Vương Diễm trong những lúc khó khăn.