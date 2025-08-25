Chủ nhà hàng Hàn Quốc lĩnh án khi để tiếp viên bán dâm ở TPHCM

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt bị cáo bị cáo Son Taeheum (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 7 năm về tội Chứa mại dâm. Các đồng phạm trong vụ án bị phạt 3-5 năm tù về tội Chứa mại dâm hoặc Môi giới mại dâm.

Bị cáo Son Taeheum (ngoài cùng, bìa phải) lĩnh 7 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), hành vi của Taeheum đã xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã hội, nếp sống văn minh, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Vì vậy, bị cáo phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe.

Tại tòa, Taeheum thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên bán dâm cho khách hàng người Hàn Quốc. Các quản lý người Hàn Quốc trong vụ án khai, họ không nhận thức được sai phạm, chỉ hưởng phần trăm doanh thu và hoa hồng trên hóa đơn của khách.

Quản lý tiếp viên người Việt khai chỉ thực hiện công việc được giao hàng ngày với mức lương 5-12 triệu đồng, không có khoản thu nhập nào khác.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Ảnh: Xuân Duy).

Tháng 3/2023, Son Taeheum nhập cảnh vào Việt Nam và nhận chuyển nhượng lại nhà hàng Goguryeo trên đường Phạm Thái Bường, quận 7 (nay là phường Tân Hưng, TPHCM). Bị cáo để vợ là người Hàn Quốc đứng tên đại diện pháp luật của công ty.

Son Taeheum thuê thêm khách sạn The Shilla Luxury I gần đó để kinh doanh, thuê người đứng tên giấy phép với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Thực tế, Son Taeheum trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các cơ sở.

Son Taeheum tuyển 5 quản lý người Hàn Quốc, trả công theo hình thức hưởng phần trăm lợi nhuận hoặc hóa đơn bán rượu. Ngoài ra, ông ta thuê các nhân viên gồm Lê Thị Vân (42 tuổi, ngụ TPHCM) và Lê Thị Tố Huyên (41 tuổi, quê Vĩnh Long) làm quản lý tiếp viên phục vụ, thu ngân với mức lương 5-12 triệu đồng/tháng.

Để tăng doanh thu, Son Taeheum chỉ đạo các quản lý người Hàn Quốc cho phép tiếp viên bán dâm khi khách có nhu cầu. Tiền mua dâm được gộp chung vào hóa đơn ăn uống. Sau khi khách thanh toán toàn bộ chi phí, số tiền mua dâm tương ứng sẽ được chuyển lại khách để trả trực tiếp cho tiếp viên bán dâm.

Tối 3/10/2023, cảnh sát phát hiện hai nhóm khách Hàn Quốc vào nhà hàng Goguryeo ăn uống, gọi tiếp viên ngồi cùng. Sau khi thỏa thuận mua dâm, họ di chuyển đến khách sạn The Shilla Luxury I, nơi khách được bố trí 4 phòng. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 7 bắt quả tang bốn cặp đôi mua bán dâm.