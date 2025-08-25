Cảnh khó tin tại bệnh viện nghìn tỷ khi bão Kajiki quần thảo ở Nghệ An

Tối 25/8, một lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An xác nhận với phóng viên Dân trí sự cố xảy ra tại khu vực hành lang bên ngoài các tầng của đơn vị này.

“Clip người dân chia sẻ trên mạng là cảnh những tấm ốp trần bị gió thổi quá mạnh làm rơi xuống, rất may không gây thiệt hại về người”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Cảnh tượng khó tin tại bệnh viện nghìn tỷ ở Nghệ An khi bão số 5 quần thảo (Clip: Nguyễn Hiệu).

Theo phản ánh của nhiều người dân, trong suốt nhiều giờ, gió bão Kajiki quần thảo dữ dội, những tấm ốp trần tại các hành lang của bệnh viện này liên tục bị gió giật, tạo nên âm thanh loảng xoảng khiến bệnh nhân cũng như người nhà lo lắng.

“Sức gió mạnh khủng khiếp, nhìn cảnh tượng đó ai cũng rợn người”, một nhân chứng chia sẻ.

Đáng chú ý, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 là công trình y tế trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh.

Công trình được khởi công từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 6, chính thức khánh thành ngày 19/8.