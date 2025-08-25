NSƯT Kim Oanh chi hơn 1 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ: "Không ngờ hot thế”

Ngay lập tức, diện mạo mới của chị trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên như trẻ ra cả chục tuổi, gương mặt mềm mại, nữ tính hơn. Song cũng có người cho rằng, đường nét có phần khác lạ, bớt đi vẻ sắc sảo, cá tính quen thuộc trước kia.

“Trông chị quá xinh và trẻ, chỉ là chưa quen mắt thôi”, “Nếu tôi có thể trẻ lại 10 năm thì chẳng cần giữ nét cũ làm gì”, “Khâm phục chị, là diễn viên mà bây giờ mới nhờ đến dao kéo và lại rất thẳng thắn, không hề giấu giếm”, “Hơi khác bà Cả trong Người vợ cuối cùng, nhưng rõ ràng là trẻ trung hơn nhiều”… là những bình luận của cộng đồng mạng.

NSƯT Kim Oanh (phải) chụp cùng Hoàng Thùy Dương - người em đã chăm sóc cho nữ nghệ sĩ trong những ngày chị ở Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối 23/8, vợ của anh Núi (NSND Xuân Bắc đóng) trong phim Sóng ở đáy sông cũng đã đăng hình ảnh mặt mộc của mình trên trang cá nhân.

Chị viết: "Quá nhiều người hỏi thăm và chúc mừng em. Thôi em đành đưa hình ảnh mặt mộc cam thường cho mọi người ngắm ạ. Em cảm ơn mọi người đã yêu thương em".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về lý do công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh ví von rằng, nếu cơ thể được coi là một ngôi nhà để cho tâm hồn trú ngụ thì chị xin phép được “sửa nhà”.

Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn: “Tôi từ bé chỉ sợ bố, còn trưởng thành rồi không việc gì phải sợ ai. Tôi nghĩ, làm đẹp cho bản thân là nhu cầu chính đáng. Tôi thích thì làm và thấy đẹp thì chia sẻ để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ yêu bản thân. Tôi chỉ quan tâm đến điều mình muốn, còn mọi người nghĩ sao cũng chỉ là ý kiến riêng của họ”.

NSƯT Kim Oanh cũng chia sẻ rằng, sau khi công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ chị đã nhận được sự quan tâm "khủng" từ công chúng, điều mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

“Thật sự, tôi không ngờ sau ca phẫu thuật mình lại hot thế. Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đơn giản nhưng rất vui và hào hứng khi có nhiều người quan tâm như vậy. Điều đó cho thấy mình được mọi người yêu thương rất nhiều.

Thậm chí, cơ quan còn đưa tôi ra... kỷ luật vì có người hiểu lầm rằng tôi làm quảng cáo. Nhưng tôi phải nói rõ, tôi không quảng cáo, chỉ là sau khi phẫu thuật thành công, phía đối tác có đề nghị sử dụng hình ảnh và tôi đồng ý vì họ là những người em thân thiết với mình”, chị nói.

Hình ảnh mới nhất của NSƯT Kim Oanh sau khi phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi chi tiết về ca phẫu thuật, Kim Oanh cho hay, chị thực hiện phẫu thuật căng da mặt tại một bệnh viện uy tín ở Hàn Quốc với các bác sĩ hàng đầu, ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng. Hậu "dao kéo" 3 ngày, nữ nghệ sĩ đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường.

Kim Oanh tiết lộ: “Lần căng da mặt này tôi sử dụng công nghệ hiện đại nhất thế giới, chi phí hơn 1 tỷ đồng nên không phải ai cũng có điều kiện thực hiện. Tôi vào bệnh viện uy tín và được các bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc trực tiếp làm.

Thực tế, trong phẫu thuật thẩm mỹ có những trường hợp gương mặt bị đơ, căng cứng, nhưng ca của tôi được bác sĩ đánh giá là rất thành công. Tôi may mắn nằm trong “99% ca thành công”, bởi bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng tiềm ẩn rủi ro nhất định”.

Kim Oanh kể rằng, khi sang Hàn Quốc, bác sĩ hỏi chị muốn thay đổi ra sao, nghệ sĩ liền đưa tấm ảnh của mình đóng trong phim Những ngọn nến trong đêm và nói: “Tôi muốn giống cô ấy”.

“Ca phẫu thuật của tôi lần này chủ yếu là tái phẫu thuật mũi và căng da mặt. Ngoài ra, trong quá trình căng da mặt, các bác sĩ có làm thêm cắt nhẹ phần bọng mắt dưới, hút mỡ nọng cằm. Tôi không hề chỉnh sửa gì đến xương hàm mặt. Gương mặt của tôi từ gò má cao, hàm rộng ra sao, cằm nhọn như thế nào từ xưa đến nay vẫn như thế”, cô Mây phim Sóng ở đáy sông cho hay.

Kim Oanh cũng giải thích rằng, việc sưng sau phẫu thuật khiến nhiều người tưởng chị thay đổi nhiều. Song, khi gương mặt ổn định, khán giả sẽ thấy nét cũ vẫn còn. Chị coi đây là “tinh chỉnh”, chỉ riêng căng da mặt là đại phẫu.

Nói về những ý kiến trái chiều của khán giả về diện mạo mới của mình, Kim Oanh bộc bạch: “Có người tiếc nét xưa, nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ cho thấy mọi thứ vẫn hài hòa.

Tôi U50 rồi, đã cống hiến cho nghệ thuật với gương mặt cũ suốt bao nhiêu năm nay. Bây giờ, nếu có cơ hội đóng phim với diện mạo mới, tôi tin sẽ không khiến khán giả phải thất vọng”.

Khi được hỏi rằng, chị có tin vào quan niệm làm đẹp để đổi hậu vận hay không, NSƯT Kim Oanh cho biết chị không đặt nặng, nhưng cũng thấy thú vị.

Về chuyện tình duyên, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Với người độc thân như tôi, có tiền đã vui rồi, thêm chút tình yêu càng vui hơn. Nếu gặp người phù hợp, có thể coi như duyên mới nhờ phong thủy. Nhưng tôi không cưỡng cầu, vì bản thân đã xác định sống độc thân”.

Kim Oanh cũng phủ nhận việc làm đẹp để tìm kiếm hay thay đổi hình tượng trên màn ảnh. Chị không đặt mục tiêu để đổi vai, bởi với chị, vai diễn đến với nghệ sĩ luôn là cái duyên.

“Trước đây, tôi từng hóa thân thành những nhân vật hiền dịu và có được những giải thưởng lớn. Giờ nếu có duyên tiếp tục tôi cũng không ngại. Nhưng mục đích chính vẫn là làm đẹp cho bản thân, giống như việc sửa sang một ngôi nhà để ở”, Kim Oanh nói.

Từ trải nghiệm của mình, nữ nghệ sĩ đưa ra lời khuyên: “Phải chọn bệnh viện và bác sĩ uy tín. Tôi luôn làm ở bệnh viện lớn, có đầy đủ điều kiện cấp cứu. Nhiều người vì ham rẻ đã vào cơ sở nhỏ, thậm chí “lậu”, rất nguy hiểm.

Phẫu thuật nào cũng có rủi ro, nhưng nếu chuẩn bị kỹ, chọn nơi an toàn, sẽ yên tâm hơn. Quan trọng nhất là phải xác định: Làm đẹp là nhu cầu cá nhân, và mình chấp nhận đánh đổi”.

Kim Oanh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí - khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Toàn Vũ).

NSƯT Kim Oanh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Chị từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Những ngọn nến trong đêm, Sóng ở đáy sông, Ma làng, Đừng bắt em phải quên…

Năm 2020, Kim Oanh gây chú ý khi vào vai Linh trong Đừng bắt em phải quên. Nữ nghệ sĩ thừa nhận rằng, chị thường được các đạo diễn giao cho những vai phản diện bởi gương mặt đanh đá, sắc sảo.

“Tôi quen rồi và công nhận những nhân vật của mình đáng ghét thật. Nếu đáng yêu, họ đã mời tôi vào vai công chúa rồi. Nhưng thà tôi chọn nhân vật đáng ghét, còn hơn là nhạt nhòa, không ai quan tâm. Với gương mặt “đáng ghét” này, không ai mạo hiểm mời tôi đóng nhân vật chính diện”, chị từng chia sẻ.

Năm 2023, Kim Oanh tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.