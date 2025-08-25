Khối diễu binh vừa nhịp bước vừa hát ca khúc của Sơn Tùng M-TP gây sốt

Khối diễu binh vừa trình diễn vừa hát ca khúc của Sơn Tùng M-TP gây sốt (Video: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

Trong bối cảnh cả nước đang tưng bừng hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một khoảnh khắc đầy bất ngờ và xúc động trong buổi tổng hợp luyện đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tối 24/8, hàng nghìn người dân đã trực tiếp chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành lần thứ hai, một công đoạn trọng yếu trong công tác chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giữa không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, một khoảnh khắc tưởng chừng hiếm gặp đã xuất hiện, làm bùng nổ cảm xúc của khán giả tại chỗ cũng như cộng đồng mạng. Một đoạn video ghi lại hình ảnh khối diễu binh, trong đội hình chỉnh tề, vừa diễu hành vừa đồng thanh cất vang bản hit của Sơn Tùng M-TP, ca khúc Như ngày hôm qua.

Đoàn diễu binh vừa đi vừa hát ca khúc nhạc trẻ của Sơn Tùng M-TP khiến giới trẻ thích thú (Ảnh: Cắt từ video).

Giai điệu thân quen, đầy lắng đọng của ca khúc này, vốn là lời tri ân của Sơn Tùng M-TP gửi đến cộng đồng người hâm mộ, đã vang lên hòa cùng bước chân đều của các chiến sĩ, quân nhân.

Khung cảnh này, tuy phá vỡ định kiến về sự trang nghiêm tuyệt đối, lại tạo nên một sự kết nối bất ngờ, một hình ảnh đẹp về sự đồng điệu giữa tinh thần quân đội và hơi thở văn hóa đại chúng, giữa người lính và nhân dân.

Đoạn video nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý rộng rãi. Điều đặc biệt là chính Sơn Tùng M-TP đã kịp thời "bắt sóng" và tương tác thả tim bài đăng, gửi đi thông điệp ý nghĩa về niềm vui, sự tự hào khi âm nhạc của mình được cất lên trong một sự kiện mang tầm vóc quốc gia.

Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thích thú và ngợi khen về sự phù hợp của ca khúc Như ngày hôm qua với không khí kỷ niệm, tri ân.

Nhiều ý kiến nhận định, đây là minh chứng sống động cho sức sống vượt thời gian của âm nhạc Sơn Tùng M-TP, một tác phẩm phù hợp với nhiều không gian, hoàn cảnh khác nhau.

Cộng đồng người hâm mộ (Sky) cũng bày tỏ niềm tự hào, xem đây là khoảnh khắc khẳng định vị thế bền vững của thần tượng.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP khi ra mắt ca khúc "Như ngày hôm qua" (Ảnh: MTP).

Như ngày hôm qua là một trong những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Được phát hành vào đúng 0h ngày 25/12/2015, nhân dịp Giáng sinh và cũng là cột mốc tròn 3 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ, đây không chỉ đơn thuần là một khúc ballad sâu lắng mà còn là món quà tinh thần anh dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ.

Với giai điệu tình cảm, ca từ giản dị nhưng giàu ý nghĩa, Như ngày hôm qua khắc họa tình bạn chân thành, niềm tin kiên định và những giây phút gắn bó vượt thời gian.

Trong từng câu hát, người nghe cảm nhận được sự động viên, lời nhắn gửi "mãi bên nhau" như một lời tri ân mà Sơn Tùng gửi tới những khán giả luôn đồng hành cùng mình. Ca khúc này mang một sắc thái ấm áp, gần gũi, tạo nên sợi dây kết nối giữa Sơn Tùng và Sky, thường xuyên vang lên trong các buổi gặp gỡ người hâm mộ của nam ca sĩ.

Dù đã 10 năm trôi qua, ca khúc này vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. Trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và YouTube, Như ngày hôm qua một lần nữa được hâm nóng sau khi video trên gây sốt.