Phương Nam vào vai Tạ "Mưa đỏ": Leo 39 tầng để giảm cân, chưa thoát vai

Mưa đỏ đang là bộ phim "ăn khách" nhất dịp 2/9 năm nay khi mới 3 ngày công chiếu đã thu về hơn 100 tỷ đồng. Bộ phim kể về cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong 81 ngày đêm để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Trong phim, Phương Nam đảm nhận vai Tạ, tiểu đội trưởng đội 1. Anh xuất hiện với vóc dáng thô kệch, vẻ mặt khó gần, mái đầu rụng tóc, nhiều chấy. Tạ nói chất giọng đặc trưng Thanh Hóa, thành thạo kỹ năng chiến đấu sau những ngày tự tôi luyện.

Ban đầu, nhân vật này gây sốc vì cách nói thẳng thắn nhưng sống và chiến đấu cùng nhau, đồng đội nhận ra anh là một người có tấm lòng hào sảng, tử tế của người thủ lĩnh...

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện thú vị với Phương Nam để hiểu rõ hơn về hậu trường, tính cách nhân vật mà nam diễn viên thủ vai.

Tạo hình của Phương Nam trong vai Tạ (giữa) trong phim "Mưa đỏ".

Khán giả khóc nức nở khi gặp Tạ ngoài đời

Trong phim “Mưa đỏ”, Phương Nam vào vai nhân vật Tạ - người đội trưởng gan dạ, là người dẫn dắt tiểu đội 1. Khán giả nhận xét phim chân thực, cảm động đến “gai người”, khi nhận lời vào phim, anh có áp lực? Cảm xúc của anh khi xem trọn vẹn bộ phim mình đóng?

- Mọi người biết không, tôi là người duy nhất được đạo diễn Đặng Thái Huyền chọn thẳng vào vai Tạ mà không cần… qua casting (thử vai), bất chấp việc bị Hội đồng cố vấn từ chối.

Vì khi đó tôi nặng 78kg, trắng trẻo, tóc vuốt bóng bẩy, vừa kết thúc vai diễn võ sĩ boxing của phim cũ nên sẽ khó hình dung được một anh Tạ gầy gò, người đen nhẻm, tóc tai, râu ria nham nhở như trên màn ảnh.

Đó cũng chính là áp lực của tôi. Tôi áp lực vì sợ làm đạo diễn thất vọng, làm đạo diễn bị ảnh hưởng khi quyết định chọn mình. Tôi cũng sợ mình không thể thoát khỏi Phương Nam để chạm tới anh Tạ.

Tuy nhiên, đến khi ngồi trước màn ảnh lớn, với cương vị là Phương Nam xem anh Tạ, tôi thật sự đã khóc. Khóc vì thương anh Tạ, khóc vì bản thân đã làm được, khóc vì biết ơn mọi người.

Đến giờ, Phương Nam đã thoát vai Tạ chưa?

- Tôi nhớ, khi hóa thân thành nhân vật Tạ, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi dính vào tệ nạn xã hội, bệnh nan y hay bị tâm thần phân liệt... nói chung tất cả những căn bệnh tồi tệ nhất dùng để phỏng đoán tôi.

Thú thực là nhiều lúc tôi cũng muốn thoát vai rồi nhưng chẳng hiểu sao cứ hết lần này lần khác chưa thể thoát được.

Lần đầu tiên thoát vai phải kể tới khi phim đóng máy, lúc đó là vào cuối năm 2024, tôi đã cắt tóc, cạo râu để trở lại vẻ ngoài bình thường còn ăn Tết, vậy mà anh thợ cắt tóc vừa đưa nhát kéo đầu tiên, nước mắt của tôi rơi xuống.

Tôi không biết khi đó mình buồn vì chia tay anh Tạ hay anh Tạ còn gì lưu luyến gì tôi mà chưa muốn rời đi. Điều đó đã làm tôi trăn trở rất lâu.

Tưởng anh Tạ đã thoát từ lần đó nhưng không, lần thứ 2 là ở showcase (buổi giới thiệu phim) Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn tất cả mọi người mặc đồ lính, thế là từ mái tóc dài, tôi ra tiệm cắt cụt lủn và khi hoá trang thêm những vết sẹo lỗ chỗ, tôi biết anh Tạ đã quay lại lần 2.

Sau khi showcase xong tôi lại phải tiếp tục dự án phim dang dở, phải cạo hết tóc để dốc toàn tâm toàn ý vào vai nhà sư.

Tưởng rằng anh Tạ từ nay chỉ còn lại ở trên phim thôi, thế mà sau đó đúng nửa tháng khi phim kia đóng máy, ca sĩ Hòa Minzy mời tôi tham gia MV Nỗi đau giữa hoà bình. Hòa có đề xuất Phương Nam đóng vai Tạ còn Hòa vào vai người vợ, MV có nội dung ngoại truyện về gia đình anh Tạ của Mưa đỏ.

Lúc đó, tôi không biết phải dùng lời văn như nào để diễn tả hết được cảm xúc nhưng tôi tin rằng, anh Tạ có một sự gắn kết đặc biệt với tôi. Có lẽ anh Tạ chưa muốn rời đi, có lẽ anh Tạ còn nhiều muốn nói với khán giả.

Vì thế lần thứ 3 này tôi quyết định giữ anh Tạ ở lại thật lâu để anh có thể làm hết những điều anh muốn: Như gặp gỡ giao lưu chụp hình cùng khán giả, để khán giả được ngắm nhìn, chạm vào anh Tạ bằng da bằng thịt chứ không phải bằng tưởng tượng nữa.

Đến khi nào cả anh Tạ và khán giả mãn nguyện rồi thì lúc đó anh Tạ sẽ tự khắc rời đi và Phương Nam sẽ quay trở lại.

Phương Nam (thứ 3, từ phải vào) cùng các bạn diễn ở hậu trường phim.

Khi làm phim, anh và ê-kíp có phải “ăn dầm, nằm dề” ở bối cảnh? Điều kiện sinh hoạt khi làm phim có khó khăn không anh?

- Khi làm phim, chúng tôi được chăm sóc rất chu đáo và nhiệt thành. Tôi rất biết ơn ê-kíp cũng như các anh chị hậu cần bên Quân đội. Khi quay phim, chúng tôi được mọi người chăm lo từ việc ăn uống, ngủ nghỉ rất chu đáo.

Cái khó khăn ở đây là cuộc sống của người lính. Trong Mưa đỏ, chúng tôi có những cảnh phải ngâm mình dưới bùn, cảnh vượt sông Thạch Hãn... Mỗi lần diễn cảnh đó, tất cả ê -kíp cũng phải trải qua những phân cảnh thật như thời chiến.

Vì thế chúng tôi mới biết, cha ông ta ngày xưa đã phải trải qua cuộc sống khó khăn và khổ cực như nào.

Trong phim, Tạ nói giọng Thanh Hoá gây ấn tượng với khán giả. Điều này có ý nghĩa gì với Phương Nam?

- Đầu tiên phải nói rằng, vai Tạ trong Mưa đỏ sinh ra như để dành cho Phương Nam vậy. Anh Tạ được đạo diễn xây dựng là người Thanh Hoá, vừa hay Phương Nam lại quê Thanh Hoá. Không chỉ được mang giọng nói yêu thương gần gũi của người dân quê mình mà tôi nhận thức được rằng, anh Tạ còn là vai diễn mang hình tượng đại diện cho tất cả những người anh hùng xứ Thanh.

Nghĩ đến đó khiến tôi vô cùng phấn khởi, tự hào. Từ trước đến giờ tôi chưa làm được gì cho quê hương, mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, bởi vậy ngay sau khi nhận vai, tôi về quê, sinh hoạt với mọi người, học lại tiếng địa phương. Đây có lẽ là khoảng thời gian Phương Nam như được quay lại tuổi thơ, như cái hồi bập bẹ tập nói vậy.

Mong rằng khi nghe giọng anh Tạ trên phim khán giả cả nước nói chung và khán giả Thanh Hoá nói riêng sẽ đều cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, yêu từng vùng miền của Việt Nam.

Tạ trong phim cũng được chú ý với thân hình gầy gò, đen nhẻm, tóc ngắn, răng vàng… Theo anh, ngoại hình chiếm bao nhiêu % thành công của bộ phim?

- Theo tôi, ngoại hình sẽ chiếm 40% thành công của vai diễn còn 60% còn lại thuộc về nội tâm nhân vật. Tuy nhiên với thân hình gầy gò, đen nhẻm, mái tóc nham nhở, bộ răng vàng khè sẽ là bước đầu tiên để khán giả nhận ra anh Tạ - người lính cụ Hồ.

Khán giả có khen rằng Phương Nam hy sinh quá nhiều cho vai diễn. Tuy nhiên, bản thân tôi lại thấy đó không phải là hy sinh mà đó là vinh dự khi được diễn vai anh hùng. Tôi nghĩ rằng, tóc cắt rồi sẽ mọc lại, nhưng có những người lính đi rồi mãi không trở lại. Mái tóc nuôi 1 năm rồi sẽ dài, làm sao có thể so sánh với hy sinh của một con người được.

Những thước phim chân thực trong "Mưa đỏ" khiến nhiều người xúc động.

Trong phim, anh và đồng nghiệp có nhiều cảnh bơi qua sông. Những cảnh này có làm khó anh? Anh luyện tập thế nào để có thể lực tốt để vào phim?

- Ngay từ khi nhận dự án Mưa đỏ, tôi luôn đặt niềm tự hào làm động lực để cố gắng, trong 2 tháng giảm 15kg. Hằng ngày, tôi leo 39 tầng thang bộ, ngụp lặn trên biển, cuốc đất trồng cây, thực hiện chế độ ăn kiêng hà khắc. Vì thế, từ 78kg tôi đã giảm xuống còn 63kg và duy trì mức cân nặng, chế độ luyện tập đó trong suốt quá trình quay phim.

Chính vì sự chủ động như vậy nên các cảnh quay yêu cầu khó, Phương Nam vẫn có thể vượt qua rất tốt.

Sau khi phim công chiếu, phản hồi nhiều nhất anh nhận được là gì? Gia đình, bạn bè nhận xét thế nào về vai diễn của anh?

- Ngay sau khi Mưa đỏ ra mắt, thật bất ngờ tất cả mọi người tràn vào các nền tảng mạng xã hội, livestream của Phương Nam mà nói: “Anh Tạ ơi, anh đừng hy sinh nhé"... Thậm chí khi gặp Phương Nam ở ngoài, các bạn còn đỏ hoe mắt và khóc nức nở vì gặp được anh Tạ.

Tình yêu của mọi người dành cho anh Tạ cũng chính là phần thưởng lớn nhất dành cho Phương Nam. Tôi mới thấy thật sự quá đã, quá xúc động vì tình cảm của khán giả. Tôi thấy mình và anh Tạ như có một sợi dây nhân duyên vừa tự nhiên mà vừa bền chặt.

Tôi thể hiện tình cảm với vợ bằng việc rửa bát, nấu cơm

Có một thời gian dài làm việc với đạo diễn Đặng Thái Huyền, anh thấy chị ấy có khó tính?

- Đạo diễn Đặng Thái Huyền rất tập trung và nghiêm túc trong công việc, còn trong cuộc sống thì chị ấy rất vui tính và tình cảm. Chị ấy luôn hỏi tình hình vợ con của tôi ở nhà thế nào, hôm nay tâm trạng ra làm sao.

Thậm chí chị ấy còn tinh tế đến nỗi hôm nào tôi gặp vấn đề tâm lý gì chị đều đoán được lý do. Chị ấy là một đạo diễn rất có tâm và cũng là một người chị đáng quý.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền, Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam (từ trái sang) trong buổi công chiếu phim.

Trước “Mưa đỏ”, Phương Nam từng đóng “Nhà mình lạ lắm”, “Tình trạng: Đã ly hôn”, “Đội điều tra số 7”… và được khán giả “biết mặt đặt tên”. Anh sẽ theo nghệ thuật dài chứ?

- Đối với tôi, hoạt động nghệ thuật là đam mê, là sự sống chứ không phải để kiếm sống. Mỗi một vai diễn đảm nhận mình luôn quan niệm đó là một cuộc đời, mà đã là cuộc đời thì phải sống cho tốt cho đẹp.

Đó là lý do Phương Nam được gọi là tắc kè hoa khi lúc thì xuất hiện với gã giang hồ bặm trợn, lúc thì xuất hiện với tổng tài giàu có, lúc lại xuất hiện thành anh Tạ nông dân chất phác. Tôi chỉ mong nghề diễn "đủ vai" để mình được cống hiến được đam mê thôi.

Thời gian gần đây, anh nổi tiếng qua chuyện tình yêu với bà xã trên mạng xã hội, anh có thể kể cho độc giả báo Dân trí nghe được không? Bà xã anh có ghen khi chồng làm việc với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp?

- Câu chuyện của tôi với bà xã cũng nhiều thú vị lắm. Chẳng hạn như việc hồi mới quen, mỗi lần dẫn tôi về, hàng xóm nhà cô ấy đều đồn đoán vợ tôi thay người yêu như... thay áo (cười).

Cũng đúng thôi, tháng trước dẫn về anh tổng tài đẹp trai, tháng sau đã dẫn về tên giang hồ, tháng sau nữa lại dẫn về ông cụ hom hem vì tôi là diễn viên nên biến hình như tắc kè bông vậy.

Bà xã của tôi làm đạo diễn truyền hình, 2 vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật nên cũng rất hiểu và thông cảm cho nhau. Thậm chí cô ấy còn được tiếp xúc với nhiều diễn viên đẹp trai hơn cả chồng ấy chứ.

Đùa một chút thôi, vì tất cả những vai diễn có được sự yêu mến như ngày hôm nay đều có cả công sức của bà xã. Vì là đạo diễn nên vợ tôi luôn giúp chồng đọc kịch bản, phân tích tâm lý nhân vật, lên tạo hình nhân vật giúp tôi hiểu nhân vật hơn và làm việc với các đạo diễn cũng thuận lợi hơn.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Phương Nam.

Anh có phải là người lãng mạn? Khán giả có thể hình dung Phương Nam làm bố như thế nào nhỉ?

- Tôi tự nhận xét là mình một người rất khô khan, không biết tạo những điều lãng mạn bất ngờ. Tôi thể hiện tình cảm với vợ qua những việc như: Dậy sớm quét nhà, rửa bát, nấu cơm, đưa đón con đi học. Những lúc rảnh rỗi, tôi đưa vợ đi ăn những món cô ấy thích và làm những điều cô ấy muốn.

Khi có con, tôi rất sợ con ốm vì thế lúc nào tôi cũng quấn quýt bên con. Khi bên con, tôi không thích dùng điện thoại, tôi muốn chơi và trò chuyện cùng con.

Năm 2021, ở thời điểm dịch Covid-19 rất căng thẳng cũng là lúc tôi được làm bố. Khi đó có những lời mời đi diễn nhưng tôi thường từ chối để có thời gian ở bên cạnh vợ cạnh con, đến khi vợ phát hiện thì vợ lại bắt đi làm (cười).

Tôi sợ con lớn nhanh sẽ có khoảng cách với bố mẹ nên tôi luôn ước có thật nhiều thời gian ở cạnh con lúc nhỏ.

Những lúc rảnh rỗi, anh thường làm gì?

- Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ chơi cùng con, chăm sóc vợ. Khi đi làm phim xa, những ngày được nghỉ tôi sẽ dành cả ngày để gọi điện tâm sự cùng vợ, con.

Có thể, đó cũng là lý do mà đạo diễn Đặng Thái Huyền chọn tôi vào vai anh Tạ - một người yêu vợ thương con.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Ảnh: Nhân vật cung cấp