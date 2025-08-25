Sự thật về cuộc tình 10 năm yêu hết mình, tủi hờn của “Cô Cô” Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng từng có mối tình sâu đậm kéo dài tận 10 năm với doanh nhân Quách Ứng Tuyền. Trong cuốn sách được phát hành vào năm 2024, nữ diễn viên tiết lộ từng chịu những đau khổ, tổn thương mà cô đã chịu đựng khi yêu đại gia họ Quách.

Theo truyền thông Trung Quốc, vị đại gia này từng ly hôn vợ, có con riêng và hơn cô nhiều tuổi. Thuở mới yêu, nữ diễn viên bị chỉ trích phá hoại hạnh phúc gia đình doanh nhân họ Quách và bắt đầu mối quan hệ với ông vì tài chính.

Lý Nhược Đồng quyết định chọn cuộc sống độc thân (Ảnh: Sina).

Theo thời gian, Lý Nhược Đồng chứng minh, cô đến với đại gia họ Quách không phải vì tiền. Cô quyết định từ bỏ sự nghiệp trong làng giải trí để làm vừa lòng người yêu và ra nước ngoài sinh sống.

Lý Nhược Đồng đồng cam cộng khổ, cùng bạn trai vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và mơ về một tổ ấm hạnh phúc. Trong thời gian hẹn hò, Lý Nhược Đồng chiều theo mong muốn của Quách Ứng Tuyển.

Cô kể trong cuốn sách: “Anh ấy không muốn tôi đóng phim, vì vậy tôi đã dừng công việc và dần thoát khỏi ánh đèn sân khấu. Anh ấy không thích tôi sơn móng tay sáng màu, tôi không sơn nữa. Anh ấy mong tôi ăn mặc chín chắn nên tôi sẵn sàng từ bỏ phong cách mình yêu thích”.

Lý Nhược Đồng và người yêu cũ, Quách Ứng Tuyền (Ảnh: HK01).

Nữ diễn viên kể lại, cô chấp nhận từ bỏ mọi sở thích cá nhân vì đặt tình yêu lên trên hết. Lý Nhược Đồng cho hay: “Tôi đã chọn đặt tình yêu lên trên hết. Đây là lý do tôi luôn làm mọi thứ theo yêu cầu hoặc sự yêu thích của đối phương”.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm bên nhau, Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền quyết định chia tay vì nam doanh nhân không cho cô danh phận. Đỉnh điểm tổn thương của Lý Nhược Đồng là khi Quách Ứng Tuyền từ chối gặp cha mẹ nữ diễn viên.

Kết thúc cuộc tình đầy nước mắt, Lý Nhược Đồng sống trong chuỗi ngày đau khổ và rơi vào trầm cảm. Phải mất 5 năm, mỹ nhân họ Lý mới ổn định lại tinh thần và đứng dậy bước tiếp.

Nữ diễn viên xinh đẹp thừa nhận, vì những vết thương lòng, cô khó mở lòng với người khác nên quyết định sống độc thân.

Hiện tại, Lý Nhược Đồng là biểu tượng nhan sắc và là hình mẫu của chị em. Cô tích cực chăm sóc bản thân, kêu gọi mọi người tập luyện.

Những video và hình ảnh về hành trình tập luyện của mỹ nhân 59 tuổi khiến nhiều người trầm trồ. Dù sắp bước vào tuổi 60, nữ diễn viên vẫn khiến bao người mê đắm với vóc dáng mảnh mai, gương mặt trẻ trung, xinh đẹp.

Lý Nhược Đồng tập trung tận hưởng cuộc sống, làm việc và chăm sóc bản thân (Ảnh: Sina).

Khi được hỏi đến chuyện tình cảm, mỹ nhân Thần điêu đại hiệp bày tỏ: “Hiện tại, tôi không có ý định tìm bạn trai. Trước đây, tôi từng khao khát có con nhưng tôi nghĩ mình đang ở giai đoạn rất hạnh phúc trong cuộc đời rồi và tôi rất trân trọng điều đó”.

“Tôi vẫn chưa lập gia đình hay có con. Nhưng phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào cũng cần sống độc lập và duy trì sức mạnh nội tại. Tôi một mình nhưng tôi không cô đơn”, nữ diễn viên bày tỏ.

Nghệ sĩ 59 tuổi tâm sự thêm: “Tôi thích bản thân của hiện tại hơn. Trải qua mất mát, chán chường, giờ đây tôi đã hiểu cách yêu bản thân, cách yêu người khác”.

Không còn là ngôi sao điện ảnh được săn đón, Lý Nhược Đồng tăng độ ảnh hưởng của mình bằng cách hoạt động sôi nổi trên các mạng xã hội như: Weibo, Douyin, ‎Xiaohongshu...

Nữ diễn viên 59 tuổi cho rằng, việc độc thân hay không sinh con cũng rất bình thường (Ảnh: Sina).

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong: Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng...

Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp và đây trở thành vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô. Phiên bản Cô Cô và Dương Quá của cô và Cổ Thiên Lạc vẫn có sức sống mạnh mẽ.

Sau chuyện tình đổ vỡ, cô trở về Trung Quốc, xây dựng lại sự nghiệp trong làng giải trí từ năm 2013.

Hiện tại, các vai diễn của Lý Nhược Đồng trên màn ảnh đều là những vai phụ nhưng tạo được ấn tượng với khán giả. Những dự án gần đây của cô gồm: Trần Tình Lệnh, Đấu phá thương khung, Thả thí thiên hạ.