Bão Kajiki quần thảo: Khách sạn vỡ tung cửa kính, ô tô chết đứng giữa đường

Sau 3 giờ gần như không di chuyển, bão Kajiki bắt đầu đổ bộ đất liền tỉnh Nghệ An. Trên đường lúc này, một số xe ô tô cố di chuyển nhưng nhiều thời điểm "chết đứng" giữa đường bởi gió quá lớn và quật liên hồi, ngồi trong xe cũng có cảm giác xe bị gió đánh ngả nghiêng.

Gió to khiến cửa kính tại một khách sạn vỡ vụn (Video: Cao Bách).

Bão Kajiki đổ bộ khu vực đất liền của tỉnh Nghệ An, tối 25/8. Người dân có thể dễ dàng cảm nhận thời điểm bão đổ bộ thông qua những trận mưa rào rạt kèm tiếng gió rít và quật mạnh liên hồi.

Một cây lớn nằm trên đường Trường Thịnh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) bật gốc ngay trước thời điểm bão đổ bộ vào đất liền.

Tấm biển hiệu trên địa bàn cũng bị gió quật ngã, dù trước đó đã được chủ nhà hàng dùng dây chằng giữ cẩn thận.

Biển hiệu, pano lần lượt bị gió bão cuốn bay xuống lòng đường. Một số thời điểm người dân di chuyển trên đường phải thót tim vì sợ những tấm biển hiệu này bay trúng người.

Trong cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Nghệ An sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, yêu cầu người dân không ra đường trong thời điểm bão đổ bộ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không ít trường hợp vẫn lưu thông bằng ô tô, thậm chí là xe máy, trên đường.

Biển hiệu chỉ đường cũng không thể chống chọi nổi với từng cơn gió giật mạnh liên hồi của bão Kajiki.

Dây điện bị gió quật rơi sà sát mặt đường, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Nhiều phương tiện khi đến đây phải thận trọng giảm tốc độ, đi vòng để tránh va chạm với đường dây điện.

Một người dân đang lưu thông trên đường phải tạm dừng lại do gió tạt quá mạnh.

Khi bão đổ bộ, nhiều hộ dân ở phường Cửa Lò (Nghệ An) thấp thỏm đứng dõi mắt nhìn dòng sông Lam đổ ra biển. Nghe tin bão đổ bộ với cấp bão lớn tương đương bão Yagi năm 2024, nhiều người không khỏi lo lắng, bởi hậu quả của bão số 3 vừa quét qua đây, họ còn chưa kịp khắc phục.

Dù mưa to, gió lớn, sóng đánh rất mạnh, vẫn có người dân "cố thủ" trên thuyền vì muốn bảo vệ tài sản.

Liên tiếp họp, cập nhật thông tin và chỉ đạo công tác ứng phó bão Kajiki tại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà không khỏi sốt ruột. Phó Thủ tướng quyết liệt chỉ đạo các đơn vị gấp rút thực hiện phần việc phòng chống bão với yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu từng lực lượng, từng địa phương báo cáo tình hình chống bão, đồng thời ngay lập tức đưa ra phương án, tháo gỡ những vướng mắc để các lực lượng thuận lợi trong triển khai nhiệm vụ.

Tại khối Hải Nam thuộc phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), nước dâng cao rất nhanh, gần ngập đến mép tường nhà dân.

Cho biết đã từng trải qua cơn bão Yagi năm 2024 với sức tàn phá nặng nề, song người dân Nghệ An vẫn bần thần, lo lắng về sự tàn phá của bão Kajiki năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h, bão Kajiki mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13 trên đất liền khu vực Hà Tĩnh. Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.