Trung Quốc bác tin cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

"Trung Quốc không có ý định đưa lực lượng quân sự của mình tới Ukraine trong khuôn khổ đảm bảo các cam kết an ninh", tờ Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo ngày 25/8.

Khi được yêu cầu bình luận hoặc xác nhận thông tin của tờ báo Đức Die Welt về việc đại diện ngoại giao từ một số nước Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố rằng Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn tham gia "lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế" tiềm năng tại Ukraine, ông Quách Gia Côn khẳng định, các thông tin đó là không đúng sự thật.

"Thông tin này không đúng với sự thật. Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng", ông nhấn mạnh.

Trước đó, tờ Die Welt, dẫn nguồn tin từ EU, cho biết Trung Quốc có thể triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine và chỉ đồng ý tham gia sứ mệnh nếu nó được triển khai trên cơ sở nhiệm vụ của Liên hợp quốc.

Hồi tháng 3, trong một cuộc họp trực tuyến do Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức với khoảng 25 nhà lãnh đạo châu Âu và các nước đồng minh, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các đồng minh đưa ra “lập trường rõ ràng” về các đảm bảo an ninh, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine với sự hỗ trợ của Mỹ.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Anh khẳng định, một “liên minh tự nguyện” sẽ giúp bảo vệ Ukraine “trên bộ, trên biển và trên không” trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tuy nhiên, đây là một vấn đề quan trọng chưa được phía Nga chấp thuận. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh, lực lượng quan sát viên phải là một lực lượng “không vũ trang”, một phái bộ dân sự, giám sát việc thực hiện từng khía cạnh của thỏa thuận hòa bình hay những cơ chế đảm bảo.