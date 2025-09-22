Đức Phúc giành quán quân quốc tế: Đi thi lặng lẽ, mang nón lá làm quà

Chiến thắng của Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Trong đêm chung kết, nam ca sĩ mang đến ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, phần rap do Phúc Du viết và phần lời tiếng Anh do Orange đảm nhận. Tác phẩm lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Màn trình diễn giúp Đức Phúc mang về 422 điểm, bỏ xa vị trí á quân.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Đức Phúc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất diễn ra đúng ngày 20/9, tròn 10 năm kể từ khi anh đăng quang Giọng hát Việt 2015. Sau một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã có sự bứt phá mạnh mẽ, từ sân chơi trong nước đến đấu trường quốc tế.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ((VH-TT&DL) - đã dành nhiều lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam: "Ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cho một gương mặt đại diện. Chiến thắng này không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ mà còn thể hiện sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ tài năng trẻ vươn ra quốc tế".

Ngày 11/9, Đức Phúc xuất hiện tại sân bay trong trang phục áo dài, tay cầm lá cờ, chính thức bắt đầu hành trình tại Intervision 2025. Anh thừa nhận bản thân hồi hộp và mong khán giả quê nhà đồng hành, tiếp thêm sức mạnh.

Tuy nhiên, khi đó thông tin về chuyến đi chưa thật sự được chú ý. Chính vì vậy, việc anh giành ngôi quán quân khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngay khi đặt chân đến Moscow, Đức Phúc nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ ban tổ chức và truyền thông nước chủ nhà. Anh bày tỏ niềm tự hào khi diện áo dài, hạnh phúc vì nhiều người tò mò, muốn tìm hiểu thêm về trang phục truyền thống Việt. Trong suốt hành trình, anh vẫn ưu tiên mặc áo dài như một điểm nhấn văn hóa.

Đức Phúc còn mang theo nón lá làm quà tặng cho các nghệ sĩ quốc tế. Mỗi chiếc nón đều được có hình ảnh lá cờ Việt Nam, cùng nhiều hình ảnh mang đặc trưng quê hương như cà phê, bánh mì... Anh còn tặng kèm thiệp in tranh Đông Hồ với lời chúc viết tay để tặng thí sinh khác. Sự chu đáo của nam ca sĩ khiến các đại diện nước ngoài thích thú, xúc động.

Trong những ngày ở Nga, anh cùng các thí sinh tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như Quảng trường Đỏ, Trung tâm Quốc gia Nga...

Trước đêm chung kết, Đức Phúc bốc được số thứ tự dự thi là 20 trên 23 thí sinh. Lý giải về lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp muốn kết hợp chất sử thi truyền thống với âm nhạc hiện đại, tạo nên sự cân bằng, vừa gần gũi với khán giả Việt, vừa dễ tiếp cận với bạn bè quốc tế.

Trước chung kết, bình luận viên nổi tiếng người Nga - Yana Churikova - đánh giá phần thi của Đức Phúc nằm trong nhóm được dàn dựng công phu nhất mùa giải. Bà cũng nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của ê-kíp Việt Nam khi có đạo diễn riêng và chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết.

"Cậu ấy vừa hát, vừa phải kết hợp vũ đạo với nhiều lớp cảnh thay đổi liên tục. Đây là thử thách không dễ, nhưng Đức Phúc đã thể hiện sự tập trung và kỷ luật cao", bà Yana Churikova nói.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc, diễn ra tại Live Arena ở Novoivanovskoye, ngoại ô Moscow, Liên bang Nga. Sự kiện quy tụ đại diện từ 23 quốc gia, bao gồm chủ nhà Nga và các đại diện đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi… Người chiến thắng Intervision 2025 sẽ được xác định thông qua phiếu bầu kín từ ban giám khảo quốc tế, nhận cúp pha lê Intervision và giải thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD).

Ảnh: Facebook nhân vật