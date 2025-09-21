Bộ Văn hoá nói lý do chọn Đức Phúc dự thi âm nhạc ở Nga

Tối 20/9 (giờ địa phương), chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga).

Cuộc thi có sự góp mặt của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ, Kazakhstan… Trong đó, đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc.

Đức Phúc đăng quang cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Vượt qua thí sinh các nước, ca sĩ Đức Phúc đã xuất sắc giành chiến thắng với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng.

Sau chiến thắng của Đức Phúc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) - dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam tại Intervision 2025.

Ông Đông cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, Bộ VH-TT&DL đã trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển chọn đại diện quốc gia để tham dự cuộc thi âm nhạc.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bộ VH-TT&DL đã đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Các tiêu chí đó là: Một là, nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi. Hai là, nghệ sĩ lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ba là, nghệ sĩ sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng và có đạo đức, tư cách nghề nghiệp, được khán giả mến mộ.

"Ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế.

Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới", ông Đông chia sẻ.

Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL) cũng nhận định rằng, chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là khoảnh khắc lịch sử của âm nhạc đương đại Việt Nam, mà còn là một dấu ấn rực rỡ của văn hóa đối ngoại Việt Nam.

Thành công này khẳng định tài năng của nghệ sĩ Việt, đồng thời thể hiện hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế, đưa âm nhạc và bản sắc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu, góp phần quốc tế hóa văn hóa Việt Nam.

Khi MC công bố kết quả cuộc thi, Đức Phúc hô vang "Việt Nam" và nâng chiếc cúp trong màn bắn pháo giấy. Anh chia sẻ: "Khoảnh khắc đó sẽ in dấu đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này".

Nam ca sĩ cũng xúc động bởi đúng ngày này 10 năm về trước, anh đoạt Quán quân của Giọng hát Việt - bệ phóng làm nghề của anh.

"Tôi rất cảm ơn tình cảm của khán giả và sự ghi nhận của ban giám khảo dành cho thí sinh đến từ Việt Nam. Sau 10 năm đi hát, tôi trở thành người chiến thắng của Intervision. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời!", Đức Phúc nói.

Trước đó, Đức Phúc nhận lời mời từ Bộ VH-TT&DL tham gia chương trình. Mỗi thí sinh sẽ chuẩn bị tiết mục trình diễn là ca khúc phổ biến trong nước tính tới thời điểm dự thi, hoặc sáng tác mới.

Sân khấu có tối đa 6 người gồm ca sĩ chính, nhóm bè và vũ công. Mỗi quốc gia cử một thành viên vào hội đồng ban giám khảo và gương mặt của Việt Nam là nhạc sĩ Trọng Đài.

Trong đêm chung kết, Đức Phúc biểu diễn thứ tự 20, mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương - ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống, vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Số điểm của Đức Phúc vượt xa các đại diện nước bạn (Ảnh: Chụp màn hình).

Đức Phúc cho hay, anh muốn mang đến một câu chuyện đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường, tinh thần dẻo dai của người Việt Nam.

Từ đó, Đức Phúc cùng ê-kíp đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại, để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp nhận và hiểu hơn về văn hoá, bản sắc Việt Nam.