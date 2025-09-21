Truyền thông Nga khen Đức Phúc thắng xứng đáng, có nghĩa cử cao đẹp

Tối 20/9, chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã diễn ra với chiến thắng của ca sĩ Việt Nam - Đức Phúc. Anh xuất sắc giành ngôi vô địch với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng 30 triệu ruble (9 tỷ đồng).

Đức Phúc trở thành Quán quân của cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 (Ảnh: News).

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 đã gây tiếng vang lớn trong truyền thông và dư luận Nga. Các tờ báo của Nga như RIA Novosti, Rossiyskaya Gazeta (RG) và Regnum đều dành lời khen ngợi cho Đức Phúc.

Tờ RG khen chất giọng của Đức Phúc cao, đẹp, phong cách trình diễn tự tin và cảm xúc. Các nhà phê bình khác của Nga cũng nhấn mạnh sự chân thành và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa phương Đông và hiện địa, đã giúp anh chiến thắng.

Trên mạng xã hội, khán giả Nga cũng dành nhiều lời khen ngợi, khẳng định màn trình diễn của Đức Phúc khiến cả khán phòng nín thở. Một số ý kiến còn xem chiến thắng của nghệ sĩ Việt Nam như biểu tượng cho tinh thần giao lưu văn hóa, tình hữu nghị của sân khấu âm nhạc Á-Âu trong giai đoạn mới.

Truyền thông Nga khen ngợi Đức Phúc đã mang một tiết mục giàu cảm xúc tới chung kết (Ảnh: Sputnik).

Đức Phúc chia sẻ với tờ Regnum, cơ hội chiến thắng của anh đã tăng lên sau khi ca sĩ nổi tiếng nước chủ nhà Shaman (Yaroslav Dronov) từ chối sự đánh giá của Ban giám khảo.

“Nếu Shaman tiếp tục tham gia và không từ chối đánh giá của Ban giám khảo, có lẽ cơ hội chiến thắng của tôi sẽ thấp hơn, vì tôi thực sự thích cách anh ấy luyện giọng và bản thân bài hát cũng rất tuyệt vời”, Đức Phúc nói.

Được biết, sau phần biểu diễn của mình, ca sĩ Shaman đã yêu cầu Ban giám khảo Intervision không đánh giá phần trình diễn của mình.

Anh giải thích: “Tôi hiểu rằng, theo luật lệ của sự hiếu khách, tôi không có quyền đòi hỏi chiến thắng. Tôi xin các vị thành viên Ban giám khảo đừng đánh giá phần trình diễn hôm nay của tôi”.

Chiến thắng của Đức Phúc còn được bảo đảm bởi hệ thống chấm điểm khách quan. Tại Intervision 2025, mỗi thành viên giám khảo quốc tế chỉ có nhiệm vụ xếp hạng tất cả thí sinh từ hay nhất đến kém nhất theo đánh giá cá nhân.

Đức Phúc trình diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" (Video: YouTube).

Các bảng xếp hạng này sau đó được nhập vào máy tính và chuyển đổi thành điểm tổng hợp khách quan. Nhờ hệ thống xếp hạng do máy tính tổng hợp cuối cùng, chiến thắng của Đức Phúc được xem là hoàn toàn khách quan.

Đức Phúc không chỉ gây ấn tượng với khán giả Nga bởi màn biểu diễn giàu cảm xúc mà còn bởi nghĩa cử bất ngờ sau lễ trao giải.

Trả lời báo chí Nga, anh cho biết: “Từ số tiền tôi hy vọng sẽ nhận được từ giải thưởng, tôi muốn tìm một quỹ nào đó và dành cho hoạt động từ thiện tại Nga”.

Thông tin này được các tờ báo như RIA Novosti, Gazeta.ru, Mk.ru và Ura.ru đồng loạt đăng tải. Nhiều bài viết khen ngợi đây là hành động hiếm có của một nghệ sĩ quốc tế và là cử chỉ bày tỏ sự trân trọng dành cho khán giả cũng như đất nước đã nồng nhiệt chào đón anh.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội Nga, người hâm mộ cũng để lại những lời bình luận tích cực cho hành động của Đức Phúc.

Với cá nhân Đức Phúc, chiến thắng tại Intervision 2025 thực sự có ý nghĩa. Anh nói sau cuộc thi: "Đây không chỉ là chiến thắng của tôi, mà là của âm nhạc Việt Nam. Tôi tự hào mang Phù Đổng Thiên Vương - biểu tượng anh hùng dân tộc - đến với thế giới và hy vọng mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ trẻ”.

Thành công của Đức Phúc tại Intervision 2025 còn khẳng định vị thế mới của âm nhạc Việt Nam trong bức tranh văn hóa toàn cầu.

Intervision là cuộc thi âm nhạc quốc tế, có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng.

Intervision 2025 trở lại sau hơn 30 năm gián đoạn. Cuộc thi năm nay diễn ra tại Moskva (Nga) với sự tham gia của 23 đại diện. Các thí sinh trình bày tiết mục bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Nguyễn Đức Phúc (28 tuổi) từng là Quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm vào năm 2015. Anh có nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như: Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc tham gia chương trình Anh trai say hi mùa đầu tiên.