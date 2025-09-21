Đức Phúc chiến thắng cuộc thi âm nhạc quốc tế, hát về Thánh Gióng gây chú ý

Tối 20/9 (giờ địa phương), chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga).

Cuộc thi có sự góp mặt của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ, Kazakhstan… Trong đó, đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc.

Đức Phúc đăng quang cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Với tổng điểm 422, Đức Phúc giành chiến thắng ấn tượng, bỏ xa vị trí Á quân là đại diện đến từ Kyrgyzstan (373 điểm). Nam ca sĩ giành cúp pha lê cùng phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 9 tỷ đồng).

Đức Phúc vỡ òa niềm hạnh phúc khi chiến thắng cuộc thi âm nhạc quốc tế. "Khoảnh khắc đó sẽ in dấu đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này", ca sĩ bày tỏ sau khi đoạt Quán quân Intervision 2025.

Hàng ngàn khán giả để lại bình luận chúc mừng chiến thắng của Đức Phúc, khen ngợi thế hệ ca sĩ trẻ Việt Nam ngày càng khẳng định được tài năng, bản sắc quê hương tại đấu trường quốc tế.

Trên mạng xã hội, khán giả Nga cũng dành lời khen cho đại diện đến từ Việt Nam đã giành vị trí Quán quân thuyết phục sau màn trình diễn ấn tượng.

Đức Phúc trình diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" (Video: Cổng Thông tin Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Trong đêm chung kết, Đức Phúc biểu diễn thứ tự 20, mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương - ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Khán giả đánh giá Đức Phúc có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Nam ca sĩ đầu tư trang phục, đạo cụ, phần âm thanh, ánh sáng và dàn dựng sân khấu đều chỉn chu, hoành tráng. Bài hát Phù Đổng Thiên Vương vang lên ở cuộc thi quốc tế khiến người hâm mộ xúc động về câu chuyện đậm bản sắc Việt Nam.

Số điểm của Đức Phúc vượt xa các đại diện nước bạn (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ về lý do chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc cho biết anh và ê-kíp nghĩ đến ý tưởng kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại. Qua đó, tiết mục vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại, để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam.

Thông qua màn trình diễn ở chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế, Đức Phúc muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

"Câu chuyện Thánh Gióng và hình ảnh cây tre không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của người Việt. Tôi hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt", ca sĩ chia sẻ.