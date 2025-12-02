Đồng hồ Rolex 1 triệu USD của hôn phu Taylor Swift: Vì sao đắt đến vậy?

Trong trận đấu giữa Kansas City Chiefs và Indianapolis Colts, Travis Kelce kết hợp chiếc Daytona Rainbow đắt giá với trang phục thể thao thoải mái, giày Air Jordan 12 Retro Taxi, mũ NBA All-Star Weekend 1997 và kính RetroSuperFuture Fred dáng góc cạnh.

Mẫu Daytona Rainbow là niềm ao ước của giới chơi đồng hồ nhờ thiết kế viền được nạm 36 viên sapphire nhiều màu xếp theo dải cầu vồng - chi tiết tạo nên tên gọi “Rainbow”. Vỏ đồng hồ chế tác từ vàng hồng Everose 18K, hợp kim đặc biệt do Rolex phát triển, nổi tiếng bền màu và giữ độ bóng lâu dài.

Travis Kelce gây chú ý khi xuất hiện với mẫu đồng hồ Rolex Daytona Rainbow ước tính gần 1 triệu USD (Ảnh: Page Six).

Mặt số được trang trí bằng 11 cọc chỉ giờ là sapphire màu, hài hòa hoàn toàn với viền. Dây đeo Oyster từ vàng hồng Everose tạo sự thống nhất sang trọng cho toàn bộ thiết kế.

Bên trong vẻ ngoài lộng lẫy là bộ máy cơ học Calibre 4130 do Rolex phát triển, có khả năng dự trữ năng lượng 72 giờ và vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

Rolex Daytona Rainbow có 3 phiên bản gồm: Vàng hồng (116595RBOW), vàng vàng (116598RBOW) và vàng trắng (116599RBOW). Hai phiên bản vàng vàng và vàng trắng ra mắt vào năm 2012, phiên bản vàng hồng ra mắt trong năm 2018 và hiện là mẫu có giá thị trường cao nhất, dao động từ 500.000 USD đến 1 triệu USD trên thị trường thứ cấp.

Bộ sưu tập của Travis Kelce, ngoài Daytona Rainbow, còn có Rolex Day-Date vàng 18K và Rolex Datejust mặt kim cương.

Câu chuyện thú vị phía sau mẫu Rolex 1 triệu USD

Daytona Rainbow được đánh giá là một trong những dòng đồng hồ có giá trị sưu tầm cao nhất của Rolex. Mẫu Rainbow đầu tiên ra mắt năm 2012, mở ra xu hướng đồng hồ “cầu vồng” trong ngành chế tác xa xỉ.

(Ảnh: Rolex).

Theo nhà đấu giá Phillips, chiếc Daytona “cầu vồng” đầu tiên được Rolex sản xuất riêng cho một khách hàng Trung Đông vào giai đoạn 1993-1994, khiến giá trị sưu tầm của dòng sản phẩm này càng cao.

Bản thân dòng Daytona có lịch sử từ năm 1963, được tạo ra cho giới đua xe nhờ độ bền và khả năng đo thời gian chính xác. Sự ra đời của phiên bản Rainbow đưa Daytona vượt khỏi vai trò đồng hồ thể thao, trở thành biểu tượng của sự xa hoa và tính nghệ thuật.

Mỗi chiếc Daytona Rainbow đều được kiểm soát chặt chẽ về số lượng sản xuất. Các viên sapphire sử dụng trên viền và mặt số phải đạt độ đồng đều tuyệt đối về màu sắc và kích thước. Quy trình tuyển chọn đá quý khắt khe khiến mỗi chiếc Rainbow trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc bản.

Dù từng bị phản đối vì vẻ ngoài quá lấp lánh, dòng Rainbow dần trở thành biểu tượng sang trọng của Rolex và được nhiều ngôi sao săn đón. Giá trị của mẫu đồng hồ này vẫn tăng đều theo thời gian, được xem là lựa chọn đầu tư lâu dài của giới sưu tầm.

Những ngôi sao sở hữu Rolex Daytona Rainbow

Adam Levine, ca sĩ của nhóm nhạc từng giành giải Grammy Maroon 5, sở hữu phiên bảnvàng hồng (Ảnh: iflw).

Antoine Griezmann, cầu thủ bóng đá Pháp, cũng có mẫu vàng hồng (Ảnh: iflw).

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Post Malone đeo Daytona Rainbow vàng hồng trong chương trình "The Tonight Show" (2019) (Ảnh: iflw).

Ngôi sao điện ảnh người Mỹ Mark Wahlberg diện phiên bản vàng hồng tại buổi ra mắt phim "Daddy’s Home 2" (2017) (Ảnh: iflw).

Danh thủ người Anh David Beckham sở hữu mẫu Daytona Rainbow vàng vàng (Ảnh: iflw).

Cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo đeo bản vàng vàng với mặt số xà cừ độc đáo (Ảnh: iflw).

John Mayer, nhà sưu tầm đồng hồ nổi tiếng, nhiều lần đeo phiên bản vàng trắng (Ảnh: iflw).