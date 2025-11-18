Dù thường xuất hiện với phong cách giản dị gồm áo phông và quần jeans, trên cổ tay Mark Zuckerberg lại là những cỗ máy thời gian có giá trị “không tưởng”. Trong đó có chiếc Patek Philippe mặt số hồng, trên thế giới chỉ có 13 chiếc. Gu đồng hồ của Zuckerberg được đánh giá là độc đáo, nghiêng về tính thủ công tinh xảo và sự độc quyền hơn là các mẫu phô trương.

Patek Philippe 5236P-010

Trong bộ sưu tập của Zuckerberg, Patek Philippe 5236P-010 được xem là dấu mốc thể hiện bước tiến nghiêm túc của tỷ phú công nghệ vào thế giới đồng hồ cao cấp.

Mẫu đồng hồ sở hữu cơ chế lịch vạn niên độc đáo, hiển thị thứ - ngày - tháng trên một cửa sổ ngang duy nhất, đòi hỏi bộ máy hoàn toàn mới với 3 bằng sáng chế riêng. Vỏ bạch kim đánh bóng thủ công kích cỡ 41,3mm, mặt số màu “cá hồi” opaline vàng hồng tạo nên vẻ đẹp tinh tế.

Bộ máy tự động gồm 503 chi tiết, 55 chân kính, dùng micro-rotor bạch kim và có khả năng trữ cót 38-48 giờ. Giá bán dao động 141.000-171.000 USD, nhưng số lượng cực kỳ hạn chế.

Mark Zuckerberg chọn phiên bản mặt số hồng cam thay vì xanh lam, được giới sưu tầm đánh giá là lựa chọn “đậm chất Watch Guy (người đam mê và am hiểu đồng hồ)” .

Patek Philippe 5303R-001

Chiếc Patek Philippe 5303R-001 là một trong các mẫu nổi bật nhất Zuckerberg từng đeo. Mẫu đồng hồ tích hợp 2 chức năng phức tạp gồm: Minute repeater (điểm chuông phút) và tourbillon, với thiết kế mặt số mở ấn tượng.

Vỏ vàng hồng 18k kích thước 42mm, đi kèm các chi tiết vàng trắng chạm khắc tinh xảo. Thiết kế cho phép người xem quan sát hoạt động của búa và cồng ngay trên mặt số - điều hiếm thấy ở Patek Philippe.

Ra mắt tại Singapore vào năm 2019 với chỉ 12 chiếc, phiên bản sản xuất từ 2020 vẫn cực kỳ hiếm, có giá 1,2-2,27 triệu USD trên thị trường thứ cấp. Đây được xem là một trong những chiếc đồng hồ đắt giá nhất trong bộ sưu tập của Zuckerberg.

Đồng hồ vàng hồng đính kim cương Patek Philippe 5961R-010

Mark Zuckerberg tiếp tục mở rộng bộ sưu tập với Patek Philippe 5961R-010, nổi bật với bộ vỏ vàng hồng 18k và mặt số opaline đen mun. Mẫu đồng hồ sở hữu 66 viên kim cương baguette nặng tổng cộng 4,92 carat được đính quanh vành và khóa gập.

Giá mẫu này dao động từ 160.000 USD đến 168.000 USD. Mark Zuckerberg từng đeo chiếc 5961R-010 khi xuất hiện trong một buổi hợp tác âm nhạc với T-Pain, thu hút sự chú ý của giới sưu tầm.

Ulysse Nardin Royal Sapphire Ruby - chiếc đồng hồ hiếm bậc nhất

Trong một podcast hồi tháng 6, Mark Zuckerberg khiến cộng đồng chơi đồng hồ “dậy sóng” khi đeo Ulysse Nardin Royal Sapphire Ruby, một trong những mẫu hiếm nhất của thương hiệu Thụy Sĩ.

Chiếc đồng hồ có bộ vỏ sapphire trong suốt đường kính 44mm - chất liệu cực khó chế tác vì dễ nứt vỡ. Phiên bản Ruby đặc biệt với các cầu máy làm từ đá quý spinel đỏ, tạo hiệu ứng “ruột ruby” nổi bật. Mẫu này chỉ sản xuất 8 chiếc, giá khoảng 328.300 USD.

F.P. Journe - sự tinh tế của nhà sưu tầm thực thụ

Bộ sưu tập của Zuckerberg còn có F.P. Journe Chronomètre Souverain Havana, nổi bật với mặt số nâu Havana được chế tác từ hỗn hợp vàng và rutheni. Mẫu vỏ bạch kim 40mm này sử dụng bộ máy lên cót tay caliber 1304, lấy cảm hứng từ đồng hồ hàng hải thế kỷ 19.

Tháng 10, Mark Zuckerberg xuất hiện tại UFC 320 ở Los Angeles (Mỹ) với chiếc F.P. Journe Astronomic Souveraine Tourbillon Minute Repeater Grand Complication, một siêu phẩm tích hợp hàng loạt chức năng phức tạp.

Giá bán lẻ của mẫu đồng hồ này là khoảng 1,23 triệu USD, nhưng giá thị trường sưu tầm có thể đạt 2,5 triệu USD.

Bộ sưu tập đồng hồ triệu USD hé lộ tính cách chủ sở hữu

Tháng 3/2024, tại lễ cưới của Anant Ambani, con trai của người giàu nhất châu Á, Mark Zuckerberg và vợ Priscilla đã được nhìn thấy bình luận về chiếc đồng hồ đắt giá Richard Mille của doanh nhân Ấn Độ. Trong video, Mark nói: "Tôi chưa bao giờ thực sự muốn mua đồng hồ, nhưng sau khi xem những chiếc đồng hồ này, tôi đã nghĩ: "Đồng hồ thật tuyệt"".

Và chỉ trong thời gian ngắn, Mark liên tục nâng cấp bộ sưu tập đồng hồ của mình. Những chiếc đồng hồ của Mark Zuckerberg cho thấy một khía cạnh ít người biết về CEO Meta. Đằng sau hình ảnh giản dị với áo phông hay hoodie là một nhà sưu tầm đồng hồ tinh tế, đặt giá trị vào nghệ thuật chế tác, kỹ thuật đỉnh cao và sự độc bản.

Ngay cả các nhà sưu tầm kỳ cựu cũng phải mất hàng thập kỷ mới có thể thu thập được bộ sưu tập đáng nể như Mark. Những món phụ kiện của tỷ phú công nghệ cũng khẳng định rằng sự xa xỉ thực sự nằm ở những chi tiết tinh vi chứ không phải sự phô trương.

Ảnh: GQ/Swisswatches Magazine