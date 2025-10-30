Đồng hồ Thụy Sĩ chỉ có 17 chiếc, không phải có tiền là mua được

Mẫu đồng hồ Circular C United Nations SDG của ID Genève đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu đồng hồ hợp tác chính thức với Liên Hợp Quốc.

Bộ sưu tập chỉ gồm 17 chiếc, mỗi chiếc tượng trưng cho một trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, và chỉ được bán cho khách hàng chứng minh được sự đóng góp hoặc cam kết của họ với mục tiêu đó.

Mẫu đồng hồ Circular C United Nations SDG của ID Genève (Ảnh: Hodinkee).

Đại diện ID Genève cho biết: “Quyền sở hữu chỉ được cấp thông qua quy trình đăng ký, nhằm bảo đảm mỗi chiếc đồng hồ thuộc về một cá nhân thể hiện cam kết thực sự với mục tiêu mà chiếc đồng hồ đại diện”.

Đồng hồ Circular C United Nations SDG được chế tác từ carbon tái tạo HealTech™ của công ty CompPair - một vật liệu tuần hoàn có khả năng tự phục hồi, giúp kéo dài tuổi thọ và giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất.

Mặt lưng đồng hồ làm bằng kính trong suốt, nổi bật với vòng màu cầu vồng tượng trưng cho toàn bộ 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Mỗi sản phẩm được đánh số riêng theo mục tiêu mà người sở hữu lựa chọn.

Các mục tiêu bao gồm: 1. Xóa nghèo, 2. Xóa nạn đói, 3. Sức khỏe tốt và hạnh phúc, 4. Giáo dục chất lượng, 5. Bình đẳng giới, 6. Nước sạch và vệ sinh, 7. Năng lượng sạch, 8. Việc làm tử tế, 9. Công nghiệp - đổi mới - hạ tầng, 10. Giảm bất bình đẳng, 11. Thành phố bền vững, 12. Tiêu dùng có trách nhiệm, 13. Hành động vì khí hậu, 14. Sự sống dưới nước, 15. Sự sống trên cạn, 16. Hòa bình và công lý, 17. Quan hệ đối tác vì mục tiêu chung.

Mẫu đồng hồ Circular C United Nations SDG chỉ có 17 chiếc trên thế giới (Ảnh: News).

Đại diện của ID Genève tin tưởng vào thành công của dòng sản phẩm mới: "Chúng tôi hiểu không thể thay đổi thế giới bằng những chiếc đồng hồ mà hãng sản xuất nhưng chúng tôi sẽ dùng chúng để chứng minh thế giới này có thể thay đổi tới mức nào”.

Ông Maher Nasser, Trợ lý Tổng Thư ký, Ban Truyền thông Toàn cầu Liên Hợp Quốc, chia sẻ: “Bằng cách lồng ghép các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào thiết kế, ID Genève chứng minh rằng sự sáng tạo có thể truyền cảm hứng cho hành động. Ngay cả trong thế giới xa xỉ, mỗi giây đều có thể góp phần xây dựng một tương lai bền vững và công bằng hơn”.

Tháng 10/2023, Leonardo DiCaprio - ngôi sao Hollywood kiêm nhà hoạt động môi trường - công bố đầu tư vào ID Genève. Anh kêu gọi cộng đồng trong và ngoài ngành đồng hồ quan tâm tới thương hiệu này và giá trị bền vững mà hãng theo đuổi.

ID Genève được thành lập vào tháng 12/2020, với sứ mệnh chế tác những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thực sự thân thiện với môi trường. Từ vỏ, dây đeo đến bộ máy, tất cả đều được làm từ vật liệu tái chế hoặc tái sử dụng, hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn - tiêu chí khiến thương hiệu nhanh chóng gây chú ý trong giới xa xỉ.

ID Genève không phải là thương hiệu xa xỉ đầu tiên hợp tác với Liên Hợp Quốc để quảng bá các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Mẫu ghim cài áo hình tròn cầu vồng của Swarovski hợp tác với Liên Hợp Quốc (Ảnh: FT).

Trước ID Genève, Swarovski - hãng pha lê danh tiếng - cũng từng tạo ra chiếc ghim cài áo hình tròn cầu vồng tượng trưng cho 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Phiên bản mới nhất được ra mắt vào tháng 4 vừa qua.

Đáng chú ý, 85% doanh thu từ mỗi chiếc ghim được quyên góp cho Quỹ Swarovski, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và bình đẳng xã hội.

Dự án hợp tác giữa ID Genève và Liên Hợp Quốc cho thấy xu hướng xa xỉ bền vững đang trở thành trọng tâm trong ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ. Việc yêu cầu người mua chứng minh cam kết xã hội biến sản phẩm không chỉ là món phụ kiện thời trang, mà còn là tuyên ngôn cho trách nhiệm và nhận thức toàn cầu của người sở hữu.