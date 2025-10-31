Đồng hồ giá gần 1,4 tỷ đồng của Tăng Thanh Hà có gì đặc biệt?

Biểu tượng vượt thời gian của Rolex

Oyster Perpetual Datejust được xem là hậu duệ trực tiếp của dòng Oyster nguyên bản ra mắt vào năm 1926 - chiếc đồng hồ đeo tay chống nước đầu tiên trên thế giới, đặt nền móng cho danh tiếng của Rolex. Đây cũng là một trong 5 dòng sản phẩm biểu tượng của thương hiệu Thụy Sĩ trứ danh.

Phiên bản mà Tăng Thanh Hà sử dụng được chế tác từ vàng 18K, đính kim cương ở viền và mặt số, sử dụng kính sapphire chống xước, cùng cơ chế lên dây cót tự động hai chiều qua rotor Perpetual.

Mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Datejust của Tăng Thanh Hà có giá gần 1,4 tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình).

Mẫu đồng hồ có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 55 giờ và chống nước ở độ sâu 100m, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa thể hiện trình độ chế tác đỉnh cao của Rolex.

Theo thương hiệu Thụy Sĩ, các nghệ nhân của Rolex phải căn chỉnh chính xác vị trí, hướng và độ cao từng viên kim cương để đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối.

Mẫu đồng hồ Oyster Perpetual Datejust sử dụng dây đeo Oyster ba mảnh, trang bị khóa gập Oysterclasp và cơ chế Easylink cho phép người dùng điều chỉnh độ dài dây thêm khoảng 5mm, tạo sự thoải mái tối đa khi đeo.

Toàn bộ đồng hồ được chế tác bằng thép Oystersteel - loại thép độc quyền, vốn được dùng trong ngành công nghệ cao và hàng không, nổi tiếng bởi độ bền và khả năng chống ăn mòn vượt trội.

Giống như mọi chiếc Rolex khác, mẫu đồng hồ Oyster Perpetual Datejust đạt chuẩn Superlative Chronometer, một chứng nhận riêng của hãng. Trước khi rời xưởng, mỗi chiếc đồng hồ đều phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra khắt khe về độ chính xác, khả năng chịu nước và độ bền.

Chiếc đồng hồ của những gương mặt toàn cầu

Dòng đồng hồ Rolex Oyster Perpetual từng được nhiều nhân vật nổi tiếng sử dụng. Nam diễn viên Sean Connery đeo mẫu này trong loạt phim James Bond: Dr. No và From Russia With Love.

Huyền thoại tennis Roger Federer đang đeo chiếc Rolex Oyster Perpetual Day-Date (Ảnh: wristenthusiast).

Victoria Beckham - nhà thiết kế thời trang người Anh - cũng là tín đồ trung thành của mẫu Rolex Oyster Perpetual, yêu thích vẻ đẹp tối giản và tinh tế của nó.

Tại Hollywood, nam diễn viên Mark Wahlberg sở hữu bộ sưu tập Rolex riêng, trong đó có mẫu Oyster Perpetual Celebration. Các ngôi sao thể thao như LeBron James và Roger Federer cũng thường xuất hiện với chiếc đồng hồ kinh điển này trên tay.

Lý do giới doanh nhân, ngôi sao và vận động viên ưa chuộng

Theo Entrepreneur, các dòng đồng hồ của Rolex luôn được giới doanh nhân, vận động viên và người nổi tiếng ưa chuộng vì kết hợp giữa đẳng cấp, độ chính xác và giá trị bền vững.

Việc sở hữu một chiếc Rolex không chỉ thể hiện phong cách sống, mà còn được xem là biểu tượng địa vị và tài sản đầu tư. Nhiều mẫu Rolex giữ giá hoặc tăng giá theo thời gian, khiến thương hiệu trở thành “kho báu di động” trong giới sưu tầm.

Thị trường đồng hồ cao cấp vốn do nam giới chiếm lĩnh, nhưng hiện nay phụ nữ chiếm gần 35% lượng người mua, theo các báo cáo ngành. Sự tăng trưởng này đến từ độc lập tài chính và thành công trong sự nghiệp của các nữ doanh nhân.

Với phụ nữ, đồng hồ hạng sang không chỉ là phụ kiện, mà còn là cách ghi dấu thành tựu. Nhiều người chọn mua chiếc Rolex đầu tiên để kỷ niệm cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Victoria Becham đeo mẫu Day-Date President của Rolex (Ảnh: Pop Sugar & Coolspotters).

Trong số các dòng đồng hồ được phụ nữ ưa chuộng, Lady-Datejust và Oyster Perpetual là 2 lựa chọn phổ biến nhất. Trong đó, Oyster Perpetual thu hút nhóm phụ nữ ưa phong cách tinh giản, đề cao giá trị nội tại hơn vẻ hào nhoáng.

Việc Tăng Thanh Hà lựa chọn mẫu Rolex Oyster Perpetual Datejust thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách sống sang trọng kín đáo, đúng tinh thần “ngọc nữ thanh lịch” mà cô theo đuổi.

Ở tuổi 38, nữ diễn viên không chỉ là biểu tượng thời trang của làng giải trí Việt mà còn đại diện cho hình ảnh người phụ nữ thành đạt, tự tin và độc lập, phù hợp với tinh thần mà Rolex hướng tới.