Hoa hậu Mai Phương "lột xác" trở thành ca sĩ, diễn vũ đạo bốc lửa

Tối 14/11, tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025, Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - gây chú ý khi trở lại trong vai trò mở màn chương trình bằng ca khúc Queenergy.

Hoa hậu Mai Phương trình diễn vũ đạo bốc lửa trên sân khấu thời trang (Video: Cẩm Tiên).

Màn trình diễn mạnh mẽ, cá tính và tràn đầy năng lượng của cô đã khiến không khí đêm diễn bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên.

Trong phần mở màn, Mai Phương xuất hiện với lớp trang điểm ấn tượng, kết hợp với áo lông màu đỏ tía, áo nịt ngực màu đen, quần shorts đen, điểm nhấn là thắt lưng da đính đá lấp lánh và đôi găng tay thời thượng.

Hình ảnh sắc sảo, gợi cảm cùng thần thái tự tin tạo nên màn trình diễn cuốn hút và khác biệt hoàn toàn so với vẻ nền nã thường thấy của các hoa hậu.

Trên sân khấu Queenergy, Mai Phương mang đến hình ảnh năng động, mạnh mẽ với phong cách quốc tế.

Từ ánh mắt quyết đoán đến cách kết hợp trang phục thời thượng, màn biểu diễn cho thấy sự trưởng thành và quyết đoán trong hướng đi nghệ thuật của cô.

Vũ đạo dồn dập, ánh sáng phối hợp cùng phong cách thời trang táo bạo khiến không khí chương trình bùng nổ.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, đồng thời giành giải Người đẹp Tài năng nhờ khả năng ca hát.

Tại Miss World 2023, cô gây ấn tượng bởi sự thông minh, thân thiện và năng lượng tích cực.

Sau khi rời công ty quản lý cũ và gia nhập đơn vị mới cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi, Mai Phương đã dành 15 tháng tập trung cho âm nhạc: Học thanh nhạc, sáng tác, tự thu âm và hoàn thiện album. Ca khúc Queenergy thuộc album này, và toàn bộ sản phẩm đã được chỉnh sửa nhiều lần để đạt chất lượng tốt nhất.

Chia sẻ về ý nghĩa ca khúc, Mai Phương từng cho biết: “Queenergy phản ánh hành trình khám phá sức mạnh nội tại của tôi. Đây là nguồn năng lượng mà mỗi phụ nữ đều có thể đánh thức khi biết chăm sóc và yêu thương bản thân đúng cách, chúng ta sẽ tự tỏa sáng từ bên trong”.

Cô kể rằng từ nhỏ, mẹ luôn dạy cô giữ gìn nhan sắc và chăm sóc chính mình như một cách trân trọng món quà tạo hóa. Sự quan tâm ấy trở thành nền tảng giúp cô hiểu rằng tự tin xuất phát từ bên trong.

Mai Phương cũng tiết lộ rằng, cô đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về Marilyn Monroe (1926-1962) - biểu tượng điện ảnh và thời trang Mỹ - nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ, phong thái cuốn hút và sức ảnh hưởng vượt thời gian.

“Khi đi giữa phố đông, Marilyn chỉ mất vài giây “bật công tắc” là lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, điều này không phải nhờ trang phục hay ngoại hình, mà từ năng lượng bên trong mà cô tỏa ra. Đó là điều mỗi người phụ nữ đều có thể học để kích hoạt”, nàng hậu nói.

Cô cũng nhận ra bản thân trải nghiệm điều tương tự: Khi đi giữa phố đông với phong thái bình thường, ít ai nhận ra cô. Nhưng chỉ cần chỉnh dáng, nâng cằm và giữ thần thái tự tin, cô lập tức trở nên nổi bật hơn.

Tinh thần này được Mai Phương đưa trọn vẹn vào ca khúc Queenergy, với câu hát chủ đạo: “Switch on all of us are beautiful queen” (Hãy bật nguồn năng lượng bên trong của tất cả chúng ta, những nữ hoàng xinh đẹp), như một lời nhắc nhở rằng mỗi phụ nữ đều có thể đánh thức năng lượng bên trong và tự tin tỏa sáng.