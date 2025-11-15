"Kiều nữ làng hài" kể cuộc sống sau khi sang tên tài sản cho con

"Tôi vô tư, không quan tâm hỉ nộ ái ố"

Nghệ sĩ Kiều Oanh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và phim truyền hình phía Nam đầu thập niên 2000, từng được gọi với danh xưng "kiều nữ làng hài". Những năm qua, chị sống kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông.

Gần đây, chị thu hút sự chú ý khi có vai diễn điện ảnh đầu tiên ở tuổi 51 trong phim Bẫy tiền.

Kiều Oanh lần đầu đóng phim điện ảnh khi tham gia dự án "Bẫy tiền" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Kiều Oanh cho biết, việc đóng phim điện ảnh không khiến chị gặp quá nhiều thử thách. So với hướng đi của những danh hài cùng thời hiện thành công trên màn ảnh rộng, Kiều Oanh không bận lòng vì tin vào sự lựa chọn "chậm mà chắc" của bản thân.

"Trước đây khán giả quen với hình ảnh tôi diễn hài trên sân khấu. Lần này, tôi vào vai người mẹ với nhiều đoạn tâm lý phức tạp. Tôi suy nghĩ kỹ đường dây cảm xúc, làm sao để mình không gượng ép, làm sao để mình diễn được cảm xúc, khóc hay cười đều chân thật. Mọi thứ không phải là điều thử thách lớn vì tôi đã có kinh nghiệm, kỹ năng hàng chục năm từ trường lớp, sân khấu", Kiều Oanh chia sẻ.

Kiều Oanh là gương mặt nổi tiếng của nhiều sân khấu, phim truyền hình đầu thập niên 2000 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ cho biết, lần xuất hiện trên màn ảnh rộng này, chị không áp lực những vấn đề về phim thắng hay bại, vì chị và tập thể đoàn phim đã làm hết sức. Cát-xê cũng không phải là điều khiến nữ diễn viên đắn đo vì chị luôn "có giá riêng" của mình.

"Tuy nhiên tôi nghĩ cái "lãi" nhất của người nghệ sĩ là được xuất hiện trước công chúng", Kiều Oanh cho hay.

Trước câu hỏi vì sao từng là mỹ nhân nổi danh trong làng hài nhưng những năm qua Kiều Oanh sống kín tiếng, trầm lắng, nữ nghệ sĩ cho biết, chị giữ quan điểm làm nghề vô tư, không sân si, không để ý hỉ nộ ái ố.

Với Kiều Oanh, chị thích được cống hiến cho khán giả theo cách riêng, không ao ước gì lớn lao mà chỉ muốn đi đến các tỉnh để phục vụ bà con.

"Ở đâu cần thì tôi sẽ tới, không quan trọng chuyện xa gần hay sân khấu lớn nhỏ. Như mọi người cũng thấy, tôi ít chia sẻ, cập nhật mạng xã hội vì không muốn phô trương, khoe khoang điều gì. Mình như thế nào thì mình cứ tận hưởng cuộc sống của mình thôi. Ngay cả kênh TikTok của tôi cũng là do khán giả tặng, viết một bài đăng trên Facebook tôi cũng không rành.

Tôi vẫn nhận show, chỉ là không đưa lên mạng xã hội, báo chí thi thoảng xin phỏng vấn, tôi từ chối vì không biết chia sẻ gì. Tôi không màng thế sự, tôi hạnh phúc vì được sống đơn giản, để mọi thứ diễn ra tự nhiên", Kiều Oanh chia sẻ.

Kiều Oanh trong một chương trình truyền hình thực tế năm 2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ quê An Giang cho biết thêm, sự kín tiếng, im lặng của chị có thể gây hiểu lầm, thiệt thòi hay những ý kiến trái chiều, nhưng chị không thích phân bua.

"Xã hội nào cũng sẽ có người thương, người ghét. Tôi chỉ cần làm tốt việc của mình, không cần phân bua, đôi co tốn thời gian. Nói thế này không biết mọi người có tin không, trên sân khấu tôi ồn ào, nhưng ngoài đời ở đâu có cãi vã là tôi bỏ chạy, khó gây lộn với tôi lắm, tôi nhường hết", nữ nghệ sĩ đưa ra quan điểm.

Cuộc sống hạnh phúc kín tiếng bên NSƯT Hoàng Nhất

Ở tuổi 51, Kiều Oanh giữ sức khỏe bằng tập luyện thể thao đều đặn, giữ tinh thần lành mạnh và suy nghĩ tích cực.

Từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, hiện tại, Kiều Oanh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là NSƯT Hoàng Nhất và hai con gái. Bé lớn của chị năm nay 17 tuổi, bé nhỏ 7 tuổi.

Tổ ấm bên chồng và hai con gái của Kiều Oanh (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Điều ý nghĩa lớn nhất với tôi là xây dựng tổ ấm, được chăm lo cho các con. Tôi và chồng có xuất phát điểm là cải lương nên cùng hát, cùng diễn, đồng điệu, thấu hiểu nhau, ít khi mâu thuẫn. Chồng tôi hiền lành, hôn nhân êm ả, vợ chồng tập trung chăm sóc con, không muốn truyền thông ồn ào về đời tư.

Trộm vía các con ngoan, tự lập, nhưng tôi vẫn phải theo sát từng bước trưởng thành của con gái lớn, tự tay nấu nướng, tắm rửa cho con gái nhỏ", Kiều Oanh bộc bạch.

NSƯT Hoàng Nhất là điểm tựa, đồng hành cùng Kiều Oanh trong cuộc sống lẫn công việc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cách đây vài năm, Kiều Oanh từng gây chú ý khi cho biết chị "trắng tay" sau khi sang tên toàn bộ tài sản cho các con. Nói về tình hình kinh tế hiện tại, nữ diễn viên hé lộ mọi thu nhập vợ chồng chị đều tích góp để lo cho tương lai, chi tiêu đủ sống.

"Tôi lo xa, sợ tương lai bấp bênh nên tiền cho các con vẫn giữ nguyên, khó khăn đến đâu tôi cũng không đụng vào. Mức sống của tôi khá ổn định vì tôi không tiêu xài hoang phí, không có nhu cầu mua sắm hàng hiệu. Ngoài nghệ thuật, tôi còn có công việc kinh doanh khá đều đặn", chị cho hay.