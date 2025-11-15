Tài xế ô tô con nghi buồn ngủ, lái xe chồm về phía trước, tông trúng 2 ô tô

Chiều 15/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 14h15 cùng ngày, tại đường Vành đai 2 trên cao xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô.

Hình ảnh chiếc ô tô BKS 15K-719.xx bất ngờ chồm về phía trước rồi va chạm với 2 ô tô khác trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể vào thời gian trên, ô tô con BKS 15K-719.xx lưu thông tại đường Vành đai 2 trên cao (hướng đi cầu Vĩnh Tuy). Khi đến địa phận phường Vĩnh Tuy, ô tô này bất ngờ va chạm với ô tô mang BKS 30H-225.xx đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Theo cảnh sát, cú va chạm mạnh khiến ô tô BKS 15K-719.xx bị nghiêng, hai lốp xe tì vào ô tô BKS 30H-225.xx, còn phần nóc xe va chạm với ô tô biển số 89H-104.xx. Sau đó, xe tiếp tục lao lên phía trước rồi đâm vào lan can đường.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ ô tô 15K-719.xx văng khắp mặt đường, cả 3 xe đều bị hư hỏng.

"Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người, nhưng khiến đường Vành đai 2 bị ùn ứ. Nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô 15K-719.xx buồn ngủ. Các lái xe đã tự thỏa thuận bồi thường với nhau. Nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn", vị chỉ huy nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.