Mẫu Việt Huỳnh Tú Anh được các nhà mốt quốc tế săn đón sau show Chanel

Trong 2 đêm đầu của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025, người mẫu Huỳnh Tú Anh (SN 2002, Bình Dương, cao 1,78m) gây ấn tượng khi xuất hiện liên tục ở vị trí first face (mở màn) và vedette (kết màn) trên sàn diễn của các nhà mốt quốc tế đến từ Singapore, Campuchia và Lào.

Huỳnh Tú Anh hiện là người mẫu Việt Nam đầu tiên trình diễn trong show chính thức của Chanel, sự kiện diễn ra vào ngày 4/11 vừa qua. Đây là dấu mốc quan trọng giúp cô được giới chuyên môn chú ý.

Trong làng thời trang quốc tế, Chanel được xem là “bảo chứng” uy tín, nơi tiêu chuẩn tuyển chọn luôn thuộc hàng khắt khe nhất. Những người mẫu vượt qua được vòng casting của hãng thường được đánh giá cao và dễ dàng lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà mốt lớn khác.

Tú Anh được săn đón trong màn trình diễn của các nhà thiết kế quốc tế (Video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh - Mai Châm).

Chính vì vậy, việc Tú Anh liên tục được giao vị trí mở màn và kết màn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025 là minh chứng cho năng lực, thái độ chuyên nghiệp và phong thái ngày càng cuốn hút của cô.

Một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất của đêm diễn mở màn thuộc về phần xuất hiện của cô trong bộ sưu tập (BST) Nocturne Éternelle của nhà thiết kế (NTK) Singapore Frederick Lee, trở thành tâm điểm chú ý ngay khi bước ra sàn runway (sàn diễn thời trang).

Đảm nhận vị trí vedette, Huỳnh Tú Anh xuất hiện đầy quyền lực trong hình tượng “nữ hoàng bóng đêm”.

Bộ trang phục dành riêng cho cô được dựng phom 3D tỉ mỉ, nổi bật với những chi tiết mô phỏng cành cây gai góc ôm lấy đường cong cơ thể. Lấy cảm hứng từ sắc đen cánh quạ, ánh phản chiếu của vảy rắn và sự mỏng manh của ren đen, nhà thiết kế tạo nên một không gian thời trang thấm đậm vẻ huyền bí.

Hiệu ứng ánh kim, cấu trúc nhiều lớp cùng thần thái lạnh lùng của Tú Anh khiến mỗi bước catwalk trở nên cuốn hút. Sự kết hợp đó giúp cô thực sự chiếm trọn spotlight (tâm điểm chú ý) và để lại dấu ấn mạnh mẽ ngay trong đêm mở màn.

Sang đêm diễn thứ hai, Huỳnh Tú Anh tiếp tục khẳng định sức hút khi đảm nhận vị trí first face cho bộ sưu tập của nhà mốt Natacha Van (Campuchia).

Khác hẳn hình ảnh “nữ hoàng bóng đêm” ma mị ở đêm mở màn, cô bước ra sàn catwalk với vẻ nhẹ nhàng, tinh tế, hóa thân thành nàng công chúa hiện đại trong bộ váy xoè màu hồng phấn.

Thiết kế được đính kết tỉ mỉ các chi tiết bèo nhún, tạo hiệu ứng bồng bềnh, uyển chuyển theo từng bước chân, đồng thời khéo léo khoe vai trần gợi cảm.

Phần trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên nét thanh thoát của Tú Anh, mái tóc buông xõa tự nhiên kết hợp cùng dáng đi uyển chuyển, thanh lịch.

Màn xuất hiện này một lần nữa chứng minh sự đa dạng phong cách của cô, từ ma mị đến lãng mạn, từ mạnh mẽ đến nữ tính, Huỳnh Tú Anh đều có thể xử lý được mọi phong cách, biến hóa linh hoạt trên cùng một sàn diễn.

Ngay sau đó, trong BST Men Folder của NTK Bandid Lasavong (Lào), Huỳnh Tú Anh xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Khác hẳn hình ảnh “nữ hoàng bóng đêm”, hay nàng công chúa cổ tích trước đó, cô mang đến phong cách thời thượng và cá tính, tạo nên bước chuyển ấn tượng trong cùng một sàn diễn.

Đáng chú ý, cô là người mẫu nữ duy nhất xuất hiện trong một BST thời trang nam giới - điều cho thấy sự tin cậy đặc biệt từ phía NTK dành cho cô .

Tú Anh gây ấn tượng với bộ vest trắng phối cà vạt, kết hợp quần short kẻ tạo dáng vẻ trẻ trung nhưng không kém phần sắc sảo. Phong cách unisex (thời trang trung tính) phóng khoáng giúp cô thể hiện sự linh hoạt và khả năng biến hóa, mang đến màn mở màn vừa mạnh mẽ vừa thời thượng.

Việc được các nhà mốt quốc tế như Frederick Lee, Natacha Van, Bandid Lasavong lựa chọn cho vị trí first face và vedette cho thấy sức hút ngày càng lớn của Quán quân The Face Vietnam 2023.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Huỳnh Tú Anh tiết lộ những trải nghiệm quý giá khi làm việc với các nhà mốt quốc tế.

Cô cho biết để chuẩn bị cho một show diễn thời trang, chế độ tập luyện và ăn kiêng của cô rất khắt khe: Trong 7 ngày trước đó, cô chỉ ăn trứng, rau và ức gà, có thể thêm yến mạch, đồng thời loại bỏ tinh bột, đường, sữa và dầu mỡ.

Hai ngày trước khi diễn, lượng nước giảm còn 1 lít/ngày, và trong ngày diễn chính thức, cô hoàn toàn không uống nước. Kết hợp với tập gym 3-4 buổi/tuần, Tú Anh duy trì vóc dáng chuẩn người mẫu chuyên nghiệp.

Về sự khác biệt giữa thị trường quốc tế và Việt Nam, cô tiết lộ: “Ở nước ngoài, tốc độ và quy trình tuyển chọn người mẫu diễn ra cực kỳ nhanh. Ví dụ ở Pháp, tôi chỉ có 5 giây để trình diễn thử trước giám khảo. Nếu họ không thông báo kết quả ngay lúc tôi quay lưng, cơ hội được chọn giảm khoảng 70%”.

Cô cũng nhấn mạnh rằng chiều cao không phải yếu tố quyết định thành công. Thị trường quốc tế quan tâm nhiều hơn đến khung hông, đồng thời chú trọng đến gương mặt để thể hiện thần thái người mẫu.

Theo Tú Anh, 2 yếu tố này quan trọng hơn chiều cao, giúp người mẫu nổi bật và phù hợp với nhiều kiểu trang phục.