Thủ tướng: "Ưu tiên mọi nguồn lực để đột phá phát triển giáo dục đào tạo"

Quan điểm này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 15/11.

Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong việc bồi dưỡng nhân cách và năng lực con người.

"Có thể khẳng định nguồn lực con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng, sự phát triển của một quốc gia. Con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng nêu rõ, hơn lúc nào hết, cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực và xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết để tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, coi đây là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước.

Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm tạo đột phá trong giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, Bí thư, Chủ tịch các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trước hết là quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nhất là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, và Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu kịp thời ban hành ngay các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nghị định, thông tư) đối với 3 dự án Luật đang được trình Quốc hội thông qua, gồm: Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, đặc biệt là đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu; tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Nhiệm vụ tiếp theo được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh đó là tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. Đặc biệt thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Đối với đội ngũ giáo viên, Thủ tướng đặc biệt lưu ý chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các nhà giáo giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại...

Tập trung thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo tinh thần: "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" một cách hợp lý.

Nhắc lại lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý", theo Thủ tướng, muốn có học sinh giỏi, phải có người thầy tốt.

"Thành công của giáo dục không phải là nhồi kiến thức cho đầy, không chỉ là tạo ra những chuyên gia giỏi, mà cần thắp lên ngọn lửa đam mê, ươm mầm khát vọng, chắp cánh ước mơ, trao truyền cho thế hệ trẻ lý tưởng, đạo đức, tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại, góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam", Thủ tướng nói.