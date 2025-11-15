1.200 lao động tìm việc, 30 doanh nghiệp tuyển người ở Vĩnh Long

Ngày 15/11, Trường Cao đẳng Đồng Khởi (Vĩnh Long) đã tổ chức Ngày hội việc làm với chủ đề "Kết nối việc làm bền vững trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước giữa học sinh, sinh viên, người lao động với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề nghiệp".

Tham dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long và đại diện các xã, phường, 1.200 người lao động, học sinh, sinh viên cùng 30 doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại ngày hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề ngày hội, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long đang tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Bà Mười cho biết, dù một số doanh nghiệp đang đối mặt với khó khăn, dẫn đến giảm giờ làm và mất việc làm cho người lao động, nhưng ngày hội đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động với nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng.

"Đây chính là cơ hội để người lao động có thể kết nối, tìm kiếm được việc làm phù hợp khi được tư vấn, giới thiệu việc làm. Hy vọng rằng, những hoạt động này sẽ góp phần kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng chuỗi cung ứng thị trường lao động trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu.

Đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên tham dự ngày hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực lao động - việc làm, bà Mười đề nghị Sở Nội vụ tăng cường công tác thông tin, dự báo thị trường lao động trong và ngoài nước.

Đồng thời, bà cũng kêu gọi các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là các ngành đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao, nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin, thời gian qua địa phương đã giải quyết việc làm cho 70.431 người lao động, trong đó có 6.189 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,21%, với 38,94% có văn bằng chứng chỉ.