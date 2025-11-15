Thanh niên dùng thanh sắt kề vào cổ chủ nhà cướp điện thoại

Tối 15/11, Công an xã Tam Đảo (Phú Thọ) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Minh Quang (SN 2008, ở thôn Đồi Cao, xã Tam Đảo) và Tạ Duy Hiếu (SN 2002, ở thôn Nga Hoàng, xã Tam Đảo).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài, 2 thanh niên này rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Rạng sáng ngày 13/11, Quang điều khiển xe máy chở Hiếu đến nhà chị Đ.T.B. (thường trú ở xã Tam Dương, Phú Thọ và đang thuê trọ tại xã Tam Đảo).

Đối tượng Tạ Duy Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Tam Đảo).

Hiếu đứng ngoài cảnh giới, còn Quang nhặt một thanh sắt dài khoảng 40cm, đột nhập vào nhà chị B. với mục đích trộm cắp.

Không lấy được tài sản như dự tính, Quang vào phòng ngủ của hai mẹ con chị B. rồi dùng thanh sắt kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp, chiếm đoạt điện thoại.

Sau đó, Quang mở cốp xe máy của chị B. lấy ví tiền rồi cùng Hiếu bỏ trốn. Cùng ngày, Quang mang điện thoại xuống phường Xuân Hòa (Phú Thọ) bán được 1,8 triệu đồng.

Ngoài vụ việc trên, hai đối tượng khai với công an đã trộm cắp một máy tính xách tay trên địa bàn xã Tam Đảo.

Đối tượng Trần Minh Quang (Ảnh: Công an xã Tam Đảo).

Theo cơ quan công an, chỉ 6 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.B., Công an xã Tam Đảo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ vụ việc, bắt giữ 2 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.